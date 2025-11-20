Advertisement
trendingNow13011462
Hindi Newsबिजनेस

इंड‍ियन स्‍टॉक मार्केट ठंडा, पाक‍िस्‍तान में बरस रहा पैसा; तंगहाल मुल्‍क में अचानक कहां से आई तेजी?

KSE-100: पाक‍िस्‍तान के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक KSE-100 में इन द‍िनों जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. प‍िछले एक साल के दौरान यह 40 प्रत‍िशत से ज्‍यादा चढ़ गया है. दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार इन द‍िनों सुस्‍त पड़ा हुआ है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 20, 2025, 03:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंड‍ियन स्‍टॉक मार्केट ठंडा, पाक‍िस्‍तान में बरस रहा पैसा; तंगहाल मुल्‍क में अचानक कहां से आई तेजी?

Pakistan Share Market: एक समय भारतीय शेयर बाजार में पैसा बरस रहा था. लेक‍िन इन द‍िनों पाक‍िस्‍तान का कराची स्‍टॉक एक्‍सचेंज (KSE100) जगमग हो रहा है. पाक‍िस्‍तानी शेयर बाजार में इन द‍िनों पैसा बरस रहा है. पाकिस्तान के शेयर बाजार में चल रही तेजी ने इंड‍ियन स्‍टॉक एक्‍सचेंज को पीछे छोड़ द‍िया है. बाजार की तेजी में र‍िटेल न‍िवेशकों की अहम भूम‍िका बनी हुई है. प‍िछले कुछ साल से चल रही राजनीत‍िक अन‍िश्‍च‍ितता के बीच यह पहला मौका है जब पाक‍िस्‍तान का शेयर बाजार तेजी से चढ़ रहा है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि स्‍थानीय न‍िवेशकों में भरोसा देखा जा रहा है.

10 महीने में 40 प्रत‍िशत तक चढ़ा बाजार

मौजूदा साल के दौरान पाक‍िस्‍तान का शेयर बाजार कराची स्टॉक एक्सचेंज (KSE-100) 10 महीने के दौरान 40 प्रत‍िशत तक चढ़ गया है. इस समय यह एश‍ियाई मार्केट में सबसे अच्‍छा प्रदर्शन करने वाला बाजार बना हुआ है. ब्लूमबर्ग की र‍िपोर्ट में कहा गया क‍ि स्‍थ‍िर सरकार और कंपन‍ियों को अच्‍छे प्रॉफ‍िट की उम्‍मीद ने बाजार में दम भर द‍िया है. इससे न‍िवेशकों का रुझान बाजार की तरफ हो गया है. प्रॉपर्टी के दाम स्थिर होने और एफडी के ब्‍याज में कमी से भी न‍िवेशक शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाक‍िस्‍तान के शेयर बाजार में क्‍यों आ रही तेजी?
जानकारों का कहना है क‍ि पाक‍िस्‍तान के बाजार में इस समय पर्याप्‍त ल‍िक्‍व‍िड‍िटी है. इस कारण न‍िवेशक बाजार में न‍िवेश बढ़ा रहे हैं. अगर बाजार से इस पैसे को नहीं निकाला गया तो यह तेजी आने वाले समय में बनी रहेगी और बाजार में मजबूती बनी रहेगी. दूसरी तरफ पाक‍िस्‍तान की इकोनॉमी में हो रहे सुधार से भी बाजार को बूस्‍ट म‍िला है. साल 2023 में पाक‍िस्‍तान की इकोनॉमी डूबने की कगार पर पहुंच गई थी. लेक‍िन अब यह धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और और फिच रेटिंग्स की तरफ से पाक‍िस्‍तान की रेट‍िंग में सुधार क‍िया गया है.

तेजी से बढ़े ट्रेडिंग करने वाले
आंकड़ों के अनुसार सितंबर क्‍वार्टर में पाकिस्तान में 36000 नए ट्रेडिंग अकाउंट खुले. यह इससे पहली त‍िमाही का करीब डेढ़ गुना है. इसका असर यह हुआ क‍ि ट्रेडिंग उम्‍मीद से ज्‍यादा हुई. ब्लूमबर्ग की र‍िपोर्ट में बताया गया क‍ि अक्टूबर महीने में पाक‍िस्‍तान के शेयर बाजार में रोजाना 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा का ब‍िजनेस हुआ. दूसरी तरफ विदेशी निवेशक भी तेजी के बीच पाक‍िस्‍तान में क‍िये गए न‍िवेश से बाहर न‍िकल रहे हैं. विदेशी न‍िवेशकों ने 308 मिलियन डॉलर की ब‍िकवाली की है.

भारतीय बाजार का क्‍या है हाल?
पाकिस्तानी शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक KSE-100 इंडेक्स में प‍िछले 10 महीने के दौरान करीब 40 प्रत‍िशत की तेजी आई है. दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक बीएसई और एनएसई में उठा-पटक का दौर चल रहा है. ज‍ियो पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच भारतीय बाजार ग‍िरावट से गुजर रहा है. इस सेंसेक्‍टस में अब तक महज 8 प्रत‍िशत की तेजी आई है. निफ्टी 50 का भी यही हाल है और 10 महीने के दौरान यह 10 फीसदी चढ़ा है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Stock Exchangeshare market

Trending news

'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
Jammu
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
india china war 1962
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
Sri Guru Tegh Bahadur
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
Maharashtra news
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?