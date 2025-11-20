Pakistan Share Market: एक समय भारतीय शेयर बाजार में पैसा बरस रहा था. लेक‍िन इन द‍िनों पाक‍िस्‍तान का कराची स्‍टॉक एक्‍सचेंज (KSE100) जगमग हो रहा है. पाक‍िस्‍तानी शेयर बाजार में इन द‍िनों पैसा बरस रहा है. पाकिस्तान के शेयर बाजार में चल रही तेजी ने इंड‍ियन स्‍टॉक एक्‍सचेंज को पीछे छोड़ द‍िया है. बाजार की तेजी में र‍िटेल न‍िवेशकों की अहम भूम‍िका बनी हुई है. प‍िछले कुछ साल से चल रही राजनीत‍िक अन‍िश्‍च‍ितता के बीच यह पहला मौका है जब पाक‍िस्‍तान का शेयर बाजार तेजी से चढ़ रहा है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि स्‍थानीय न‍िवेशकों में भरोसा देखा जा रहा है.

10 महीने में 40 प्रत‍िशत तक चढ़ा बाजार

मौजूदा साल के दौरान पाक‍िस्‍तान का शेयर बाजार कराची स्टॉक एक्सचेंज (KSE-100) 10 महीने के दौरान 40 प्रत‍िशत तक चढ़ गया है. इस समय यह एश‍ियाई मार्केट में सबसे अच्‍छा प्रदर्शन करने वाला बाजार बना हुआ है. ब्लूमबर्ग की र‍िपोर्ट में कहा गया क‍ि स्‍थ‍िर सरकार और कंपन‍ियों को अच्‍छे प्रॉफ‍िट की उम्‍मीद ने बाजार में दम भर द‍िया है. इससे न‍िवेशकों का रुझान बाजार की तरफ हो गया है. प्रॉपर्टी के दाम स्थिर होने और एफडी के ब्‍याज में कमी से भी न‍िवेशक शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं.

पाक‍िस्‍तान के शेयर बाजार में क्‍यों आ रही तेजी?

जानकारों का कहना है क‍ि पाक‍िस्‍तान के बाजार में इस समय पर्याप्‍त ल‍िक्‍व‍िड‍िटी है. इस कारण न‍िवेशक बाजार में न‍िवेश बढ़ा रहे हैं. अगर बाजार से इस पैसे को नहीं निकाला गया तो यह तेजी आने वाले समय में बनी रहेगी और बाजार में मजबूती बनी रहेगी. दूसरी तरफ पाक‍िस्‍तान की इकोनॉमी में हो रहे सुधार से भी बाजार को बूस्‍ट म‍िला है. साल 2023 में पाक‍िस्‍तान की इकोनॉमी डूबने की कगार पर पहुंच गई थी. लेक‍िन अब यह धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और और फिच रेटिंग्स की तरफ से पाक‍िस्‍तान की रेट‍िंग में सुधार क‍िया गया है.

तेजी से बढ़े ट्रेडिंग करने वाले

आंकड़ों के अनुसार सितंबर क्‍वार्टर में पाकिस्तान में 36000 नए ट्रेडिंग अकाउंट खुले. यह इससे पहली त‍िमाही का करीब डेढ़ गुना है. इसका असर यह हुआ क‍ि ट्रेडिंग उम्‍मीद से ज्‍यादा हुई. ब्लूमबर्ग की र‍िपोर्ट में बताया गया क‍ि अक्टूबर महीने में पाक‍िस्‍तान के शेयर बाजार में रोजाना 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा का ब‍िजनेस हुआ. दूसरी तरफ विदेशी निवेशक भी तेजी के बीच पाक‍िस्‍तान में क‍िये गए न‍िवेश से बाहर न‍िकल रहे हैं. विदेशी न‍िवेशकों ने 308 मिलियन डॉलर की ब‍िकवाली की है.

भारतीय बाजार का क्‍या है हाल?

पाकिस्तानी शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक KSE-100 इंडेक्स में प‍िछले 10 महीने के दौरान करीब 40 प्रत‍िशत की तेजी आई है. दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक बीएसई और एनएसई में उठा-पटक का दौर चल रहा है. ज‍ियो पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच भारतीय बाजार ग‍िरावट से गुजर रहा है. इस सेंसेक्‍टस में अब तक महज 8 प्रत‍िशत की तेजी आई है. निफ्टी 50 का भी यही हाल है और 10 महीने के दौरान यह 10 फीसदी चढ़ा है.