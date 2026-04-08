अमेरिका-ईरान सीजफायर ने बिचौलिए पाकिस्तान की भरी तिजोरी, शेयर बाजार में बना दिया कमाई का रिकॉर्ड

Pakistan Stock Market: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 15 फीसदी तक की बड़ी गिरावट आ गई. एक दिन में तेल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली . 6 साल में पहली बार एक दिन में तेल की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. तेल के दाम गिरते ही पाकिस्तान ने सबसे बड़ी राहत की सांस ली.उसकी राहत का अंदाजा पाकिस्तान शेयर बाजार के उछाल को देखकर मिल गया. अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्था करने वाले पाकिस्तान को इसका इनाम मिला है.

पाकिस्तान के शेयर बाजार में जश्न

बुधवार को पाकिस्तानी शेयर बाजार में जश्न का माहौल था. निवेशकों ने पाकिस्तान की मध्यस्थता से बनी वैश्विक शांति का खुले दिल से स्वागत किया. बाजार खुलने के साथ ही जोरदार रिकवरी देखी गई. कराची स्टॉक एक्सचेंज (KSE-100) 12000 अंकों से ज्यादा तेजी के साथ खुला. दोपहर 2 बजे कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 13500 अंक उछलकर 165205 पर ट्रेड कर रहा था.

पढ़ें- युद्ध से सोने का ये कैसा कनेक्शन? इधर सीजफायर का ऐलान, उधर सोना-चांदी में तूफान, ₹14000 की तेजी, क्या और होगा महंगा ?

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास की सबसे बड़ी तेजी

कराची स्टॉक एक्सचेंज में 9 फीसदी से अधिक की तेजी के बाद उसे बंद करना पड़ा. इस रैली के पास KSE-100 इंडेक्स में इतिहास में पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी तेजी आई. 8 अप्रैल को सबसे बड़ी तेजी तो वहीं 2 मार्च को पाकिस्तानी शेयर बाजार ने सबसे खराब दिन भी देखा था.इजरायल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज 16089 अंक क्रैश हो गया. अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम में पाकिस्तान ने अहम रोल निभाया है. पाकिस्तान की इस भूमिका के बाद आज वहां बाजार ने भी इसका स्वागत किया है.

भारत के सामने फिर भी फेल

अमेरिका -ईरान के बीच युद्धविराम की खबरों के बीच सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारतीय शेयर बाजार में भी जबरदस्त तेजी आई. BSE सेंसेक्स 2900 अंक से ज्यादा चढ़ा. भारतीय सेंसेक्स 2946 अंक चढ़कर 77,563 पर बंद और निफ्टी 874 अंक चढ़कर 23,997 पर बंद हुआ. भले ही पाकिस्तान शेयर बाजार 12000 से ज्यादा चढ़ा हो, लेकिन भारतीय शेयर बाजार के सामने बच्चे जैसा है. कराची स्टॉक एक्सचेंज का कुल मार्केट कैप सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपये हैं, जबकि भारत के BSE सेंसेक्स का 445 लाख करोड़ रुपये हैं. युद्धविराम से गदगद भारतीय बाजार आज 17 लाख करोड़ चढ़ा है. यानी पाकिस्तान बाजार के कुल मार्केट कैप से 4 गुने से भी अधिक एक दिन में भारतीय निवेशकों ने कमाए हैं.