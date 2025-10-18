Advertisement
trendingNow12966470
Hindi Newsबिजनेस

सोने की हाहाकार कीमतों के बीच मालाबार गोल्‍ड को लेकर क्‍यों मची मार? सोशल मीडिया पर हो रहा ट्रेंड

धनतेरस से पहले सोशल मीडिया पर मशहूर ज्वैलरी कंपनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के बहिष्कार की अपील ट्रेंड हो रही है. सोशल मीडिया पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स से खरीददारी नहीं करने की अपील हो रही है. ऐसा क्यों हो रहा इसकी वजह हम आपको बताते हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने की हाहाकार कीमतों के बीच मालाबार गोल्‍ड को लेकर क्‍यों मची मार? सोशल मीडिया पर हो रहा ट्रेंड

Malabar Gold Controversy :  बड़े-बड़े ज्वैलरी ब्रांड्स ने धनतेरस पर कारोबार की तैयारी कर ली है. आप भी सोने या चांदी का सिक्का खरीदने का मन बना रहे हैं लेकिन धनतेरस से पहले सोशल मीडिया पर मशहूर ज्वैलरी कंपनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के बहिष्कार की अपील ट्रेंड हो रही है. सोशल मीडिया पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स से खरीददारी नहीं करने की अपील हो रही है. ऐसा क्यों हो रहा इसकी वजह हम आपको बताते हैं. 

 कंपनी का पाकिस्तान प्रेम

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के खिलाफ गुस्से की वजह है कंपनी का पाकिस्तान प्रेम. उस पाकिस्तान से प्रेम जिसके आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या की. उस पाकिस्तान से प्रेम जिसने भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन दागे. मित्रों ये प्रेम नहीं बिजनेस के लिए किया गया पाप है. ये 140 करोड़ भारतीयों की भावना का अपमान है. मालाबार गोल्ड डायमंड्स के पाकिस्तान प्रेम का नाम है अलीश्बा खालिद.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं अलीशबा खालिद?

अलीशबा खालिद पाकिस्तानी मूल की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है. लंदन में रहती है. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी ने 6 सितंबर 2025 को ब्रिटेन के बर्मिंघम में नए शोरूम के उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम में अलीशबा खालिद को बुलाया गया. उसने प्रमोशन वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया अलीश्बा का ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो भारत में  मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी के बहिष्कार की अपील होने लगी. इस अपील की वजह है अलीश्बा खालिद. आपको जानकर दुख होगा की मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी ने ऐसी पाकिस्तानी इंफ्लुएंसर से अपना प्रमोशन कराया जिसकी सोच भारत विरोधी है.

यह भी पढ़ें : कंट्रोल से बाहर हुई चांदी, धनतेरस से पहले बनाया रिकॉर्ड, कीमतों में जबरदस्त इजाफा

आलीश्बा खालिद की विषैली भारत विरोधी सोच

जब पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जब भारत ने ऑपरेशन शुरू किया तो सोशल मीडिया पर आलीश्बा खालिद की विषैली भारत विरोधी सोच दिखी थी. उसने एक पोस्ट में बर्बर आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को कायर कार्रवाई बताया.  मालाबार गोल्ड ने जिस अलीश्बा खालिद से अपना ब्रांड प्रमोशन कराया उसने भारतीय सेना के जवानों को कायर कहा. उसने इसी पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर आतंकियों के सरपरस्तों के साथ अपनी वफादारी दिखाई. 

थर्ड पार्टी ने हायर किया था

मालाबार गोल्ड का कहा है कि अलीश्बा को पहलगाम आतंकी हमले से पहले ही हायर किया गया था. मालाबार गोल्ड की सफाई है कि हमें बाद में पता चला कि अलीश्बा ने सोशल मीडिया पर भारत की आलोचना की है. मालाबार गोल्ड कंपनी का कुल कारोबार करीब 62 हजार करोड़ रुपए का है. 13 देशों में ये कंपनी बिजनेस करती है. इसकी कुल आय में विदेश में होनेवाला व्यापार का हिस्सा करीब 67% तक है. यानी कंपनी 100 में से 67 रुपए विदेश से कमाती है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Malabar Gold

Trending news

PAK एक सैन्य सोसायटी, जिसमें इस्लामी... ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM का 'विस्फोटक' बयान
Tony abott
PAK एक सैन्य सोसायटी, जिसमें इस्लामी... ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM का 'विस्फोटक' बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर