Malabar Gold Controversy : बड़े-बड़े ज्वैलरी ब्रांड्स ने धनतेरस पर कारोबार की तैयारी कर ली है. आप भी सोने या चांदी का सिक्का खरीदने का मन बना रहे हैं लेकिन धनतेरस से पहले सोशल मीडिया पर मशहूर ज्वैलरी कंपनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के बहिष्कार की अपील ट्रेंड हो रही है. सोशल मीडिया पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स से खरीददारी नहीं करने की अपील हो रही है. ऐसा क्यों हो रहा इसकी वजह हम आपको बताते हैं.

कंपनी का पाकिस्तान प्रेम

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के खिलाफ गुस्से की वजह है कंपनी का पाकिस्तान प्रेम. उस पाकिस्तान से प्रेम जिसके आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या की. उस पाकिस्तान से प्रेम जिसने भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन दागे. मित्रों ये प्रेम नहीं बिजनेस के लिए किया गया पाप है. ये 140 करोड़ भारतीयों की भावना का अपमान है. मालाबार गोल्ड डायमंड्स के पाकिस्तान प्रेम का नाम है अलीश्बा खालिद.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं अलीशबा खालिद?

अलीशबा खालिद पाकिस्तानी मूल की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है. लंदन में रहती है. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी ने 6 सितंबर 2025 को ब्रिटेन के बर्मिंघम में नए शोरूम के उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम में अलीशबा खालिद को बुलाया गया. उसने प्रमोशन वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया अलीश्बा का ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो भारत में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी के बहिष्कार की अपील होने लगी. इस अपील की वजह है अलीश्बा खालिद. आपको जानकर दुख होगा की मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी ने ऐसी पाकिस्तानी इंफ्लुएंसर से अपना प्रमोशन कराया जिसकी सोच भारत विरोधी है.

यह भी पढ़ें : कंट्रोल से बाहर हुई चांदी, धनतेरस से पहले बनाया रिकॉर्ड, कीमतों में जबरदस्त इजाफा

आलीश्बा खालिद की विषैली भारत विरोधी सोच

जब पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जब भारत ने ऑपरेशन शुरू किया तो सोशल मीडिया पर आलीश्बा खालिद की विषैली भारत विरोधी सोच दिखी थी. उसने एक पोस्ट में बर्बर आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को कायर कार्रवाई बताया. मालाबार गोल्ड ने जिस अलीश्बा खालिद से अपना ब्रांड प्रमोशन कराया उसने भारतीय सेना के जवानों को कायर कहा. उसने इसी पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर आतंकियों के सरपरस्तों के साथ अपनी वफादारी दिखाई.

थर्ड पार्टी ने हायर किया था

मालाबार गोल्ड का कहा है कि अलीश्बा को पहलगाम आतंकी हमले से पहले ही हायर किया गया था. मालाबार गोल्ड की सफाई है कि हमें बाद में पता चला कि अलीश्बा ने सोशल मीडिया पर भारत की आलोचना की है. मालाबार गोल्ड कंपनी का कुल कारोबार करीब 62 हजार करोड़ रुपए का है. 13 देशों में ये कंपनी बिजनेस करती है. इसकी कुल आय में विदेश में होनेवाला व्यापार का हिस्सा करीब 67% तक है. यानी कंपनी 100 में से 67 रुपए विदेश से कमाती है.