टमाटर ₹600, शिमला मिर्च ₹300 किलो ...पाकिस्तान में महंगाई की मार, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?

Pakistan Inflation : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे बॉर्डर विवाद ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. 11 अक्टूबर से सीमा बंद होने के बाद से न केवल व्यापार पूरी तरह ठप है. बल्कि रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं.

व्यापर पर पड़ा प्रभाव

दोनों देशों के बीच 2.3 अरब डॉलर के वार्षिक व्यापार में ताजे फल, सब्ज़ियाँ, खनिज, मेडिसिन, गेंहूं, चावल, चीनी, मांस और डेयरी उत्पाद सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टमाटर और सब्जियों की कीमतों में उछाल

पाकिस्तान में रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की कीमतों में 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये लगभग 600 पाकिस्तानी रुपये ($2.13) प्रति किलो तक पहुंच गया है. सेब, जो ज़्यादातर अफगानिस्तान से आते हैं वो भी महंगे हो गए हैं.

पाकिस्तानी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'लहसुन 400 रुपये प्रति किलो और अदरक 750 रुपये तक पहुंच गया है. प्याज 120 रुपये प्रति किलो और मटर 500 रुपये प्रति किलो पर बिक रहा है. शिमला मिर्च की कीमत घटकर 300 रुपये प्रति किलो हो गई है और भिंडी भी इसी दर पर बिक रही है. खीरा 150 रुपये प्रति किलो और लोकल लाल गाजर 200 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं. लोकल नींबू 300 रुपये प्रति किलो पर हैं, जबकि धनिया, जो पहले फ्री मिलता था, अब एक छोटे गुच्छे की कीमत 50 रुपये है.

हर दिन करीब 10 लाख डॉलर का नुकसान

काबुल में पाक-अफगान चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख खान जान अलोकोजाय ने बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों देशों को हर दिन करीब 10 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है.