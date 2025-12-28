PAN Aadhaar Link Status: लास्ट डेट नजदीक, आपका पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं; ऐसे चेक करें स्टेटस

How to check PAN Aadhaar Link Status: पैन को आधार से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अगर आपने इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक कर लिया तो आपको इस लिंकिंग के फायदे मिलेंगे और यदि आप लिंक नहीं कर पाए तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से बंद हो सकता है. 31 दिसंबर यानी पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख काफी नजदीक है. कई लोग जिनका पैन-आधार से लिंक नहीं हुआ है, वे ऑनलाइन लिंक कर रहे हैं और कई ऐसे हैं, जिनका लिंक हो गया है. अगर आपने लिंकिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और आपको यह पता करना है कि आपका पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं, तो आइए इस आसान प्रक्रिया के जरिए पता करते हैं.

ऐसे पैन को आधार से करें लिंक

> आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट e-filing portal पर जाना होगा.

> उसके बाद आप होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन को चुनें.

> अब इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर (वेरिफाइड) डालें.

> इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.

> इस ओटीपी के जरिए आप वेरीफाई करें.

> यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन को आधार से फ्री में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 को ही समाप्त हो चुकी है, तो अब अगर आप पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1000 रुपये देने होंगे.

> अब आप पेमेंट के बाद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status पर स्टेट चेक करें.

पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं- ऐसे करें चेक

आपने पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और आपको पता नहीं है कि आपका पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं, तो आइए ऐसे उसके स्टेटस को चेक करते हैं.

> सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है.

> अब आपको होमपेज पर Link Aadhaar Status ऑप्शन पर क्लिक करना है.

> इसके बाद आपको पैन और आधार कार्ड नंबर डालना है.

> इसके बाद आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना है.

> इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगर Linked का मैसेज दिखता है तो इसका मतलब यह है कि आपका पैन-आधार से लिंक हो गया है.

> अगर Not-Linked का मैसेज है, तो आपका अभी पैन-आधार से लिंक नहीं हुआ है.

> अगर Pending दिखता है तो इसका मतलब है कि अभी प्रोसेस में है.

> आमतौर पर लिंक होने में 3-4 दिन का वर्किंग डे लगता है.

पैन बंद होने से हो सकती हैं यें दिक्कतें

अगर आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना, सैलरी के लिए दस्तावेज देना, शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना, किसी नौकरी के लिए पैन का इस्तेमाल करना आदि शामिल है. इसके अलावा आप जहां भी पैन का इस्तेमाल किसी काम के लिए करेंगे तो वह इसके बंद हो जाने के बाद नहीं हो पाएगा और आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.