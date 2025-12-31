Advertisement
trendingNow13059902
Hindi NewsबिजनेसPAN Aadhaar Linking: आपका पैन-आधार लिंक हुआ या नहीं, घर बैठे ऐसे चुटकियों में करें चेक; ये है DIRECT LINK

PAN Aadhaar Linking: आपका पैन-आधार लिंक हुआ या नहीं, घर बैठे ऐसे चुटकियों में करें चेक; ये है DIRECT LINK

PAN–Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख आज 31 दिसंबर 2025 है. इस डेट तक अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो नए साल की शुरुआत होते ही 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PAN Aadhaar Linking: आपका पैन-आधार लिंक हुआ या नहीं, घर बैठे ऐसे चुटकियों में करें चेक; ये है DIRECT LINK

PAN Aadhaar Link Status: पैन और आधार दो ऐसे दस्तावेज हैं, जिनका देश में किसी न किसी काम में जरूर ही इस्तेमाल किया जाता है. आधार जहां आपकी पहचान के लिए खास है, वहीं पैन, टैक्स देने, आईटीआर फाइल करने, सैलरी के लिए कागजात देने समेत अन्य कामों में यूज होता है. ऐसे में इनकी अहमियत काफी बढ़ जाती है. इस बीच पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है. इस लिंकिंग के लिए आज आखिरी तारीख है.अगर आप समय रहते हुए पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है. यदि आपने पैन आधार को लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और आपको यह मालूम नहीं है कि आपका पैन, आधार से लिंक हुआ है या नहीं, तो आइए हम यहां आपको इसका स्टेटस जानने के लिए आसान तरीका बताते हैं. आप घर बैठे ही ऑनलाइन चुटकियों में इस Direct Link से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं.

ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक स्टेटस

> सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट की डायरेट लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar... पर क्लिक करें.
> अब आप पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालें.
> इसके बाद आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा. 
> इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगर Linked का मैसेज दिखता है तो इसका मतलब यह है कि आपका पैन-आधार से लिंक हो गया है. 
> अगर Not-Linked का मैसेज है, तो आपका अभी पैन-आधार से लिंक नहीं हुआ है.
> अगर Pending दिखता है तो इसका मतलब है कि अभी प्रोसेस में है.
> आमतौर पर लिंक होने में 3-4 दिन का वर्किंग डे लगता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- PNG prices cut: नए साल से पहले दिल्ली-NCR वालों के लिए IGL का तोहफा, पीएनजी की कीमतों में हुई भारी कटौती

 

इन्हें पैन-आधार लिंकिंग जरूरी नहीं

देश में पैन-आधार लिंक करने की होड़ मची हुई है और इसके लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है. वहीं, कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हें इस नियम से छूट दी गई है. मतलब कि उन्हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. इन लोगों में अनिवासी भारतीय (NRI) शामिल हैं. ये आयकर अधिनियम के तहत निवासी श्रेणी में नहीं आते. इसके अलावा 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के व्यक्तियों (अति वरिष्ठ नागरिकों) को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. वहीं, वैसे लोग जिनके पास आधार नंबर नहीं है और वैसे लोग जिन्हें सरकार के द्वारा विशेष छूट मिली है. उन सभी को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. 

इन राज्यों को छूट

वहीं, देश के कुछ खास राज्यों (राज्यों के लोगों)को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश), असम और मेघालय का नाम शामिल है. इन राज्यों के निवासियों को पैन-आधार लिंक करने से छूट है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

pan aadhaar linkpan aadhaar linking

Trending news

इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
West Bengal
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
indian economy
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
India-Pakistan conflict
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
west bengal politics news
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
pralay missile
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
Nimesulide
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
BJP
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
India-pak conflict
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
NIA Court
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
Karnataka New Year Safety
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस