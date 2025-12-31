PAN Aadhaar Linking: आपका पैन-आधार लिंक हुआ या नहीं, घर बैठे ऐसे चुटकियों में करें चेक; ये है DIRECT LINK

PAN Aadhaar Link Status: पैन और आधार दो ऐसे दस्तावेज हैं, जिनका देश में किसी न किसी काम में जरूर ही इस्तेमाल किया जाता है. आधार जहां आपकी पहचान के लिए खास है, वहीं पैन, टैक्स देने, आईटीआर फाइल करने, सैलरी के लिए कागजात देने समेत अन्य कामों में यूज होता है. ऐसे में इनकी अहमियत काफी बढ़ जाती है. इस बीच पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है. इस लिंकिंग के लिए आज आखिरी तारीख है.अगर आप समय रहते हुए पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है. यदि आपने पैन आधार को लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और आपको यह मालूम नहीं है कि आपका पैन, आधार से लिंक हुआ है या नहीं, तो आइए हम यहां आपको इसका स्टेटस जानने के लिए आसान तरीका बताते हैं. आप घर बैठे ही ऑनलाइन चुटकियों में इस Direct Link से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं.

ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक स्टेटस

> सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट की डायरेट लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar... पर क्लिक करें.

> अब आप पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालें.

> इसके बाद आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा.

> इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगर Linked का मैसेज दिखता है तो इसका मतलब यह है कि आपका पैन-आधार से लिंक हो गया है.

> अगर Not-Linked का मैसेज है, तो आपका अभी पैन-आधार से लिंक नहीं हुआ है.

> अगर Pending दिखता है तो इसका मतलब है कि अभी प्रोसेस में है.

> आमतौर पर लिंक होने में 3-4 दिन का वर्किंग डे लगता है.

इन्हें पैन-आधार लिंकिंग जरूरी नहीं

देश में पैन-आधार लिंक करने की होड़ मची हुई है और इसके लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है. वहीं, कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हें इस नियम से छूट दी गई है. मतलब कि उन्हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. इन लोगों में अनिवासी भारतीय (NRI) शामिल हैं. ये आयकर अधिनियम के तहत निवासी श्रेणी में नहीं आते. इसके अलावा 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के व्यक्तियों (अति वरिष्ठ नागरिकों) को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. वहीं, वैसे लोग जिनके पास आधार नंबर नहीं है और वैसे लोग जिन्हें सरकार के द्वारा विशेष छूट मिली है. उन सभी को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है.

इन राज्यों को छूट

वहीं, देश के कुछ खास राज्यों (राज्यों के लोगों)को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश), असम और मेघालय का नाम शामिल है. इन राज्यों के निवासियों को पैन-आधार लिंक करने से छूट है.