PAN–Aadhaar Linking: 31 दिसंबर है आखिरी मौका, अगर पैन को आधार से नहीं किया लिंक तो अटक जाएंगे ये जरूरी काम

PAN–Aadhaar Link: पैन को आधार से जिन लोगों ने अभी तक लिंक नहीं किया है, वे आखिरी डेट 31 दिसंबर 2025 से पहले कर लें. इस लास्ट डेट तक अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. इसके कई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है. 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:38 PM IST
PAN–Aadhaar Linking Last Date: भारत के लोगों के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड काफी अहम दस्तावेज माना जाता है. देश के लोगों को पैन से आधार को लिंक करना आवश्यक है. इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. आयकर विभाग (Income Tax department) ने भी टैक्स देने वालों से पैन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी बताया है. अगर आप समय रहते हुए पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपको कई बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं कि पैन को आधार से कैसे लिंक करते हैं और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर आप समय रहते हुए पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है.

ऐसे पैन को आधार से करें लिंक

> आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट e-filing portal पर जाना है.
> उसके बाद आप होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन को चुनें.
> अब इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर (वेरिफाइड) डालें.
> इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
> इस ओटीपी के जरिए आप वेरीफाई करें.
> यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन को आधार से फ्री में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 को ही समाप्त हो चुकी है, तो अब अगर आप पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1000 रुपये देने होंगे.
> अब आप पेमेंट के बाद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status पर स्टेट चेक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- 2026 में रॉकेट बनेगी भारत की GDP, 2035 तक AI इकोनॉमी में लाएगा 1.7 ट्रिलियन डॉलर, क्या कहती है रिपोर्ट?

 

पैन कार्ड होगा बंद

मिली जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख है. अगर आप इस लास्ट डेट तक पैन को आधार से लिंक कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी. यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो अभी के नियम के अनुसार, आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा. इसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा. इससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

पैन बंद होने से हो सकती है यें दिक्कतें 

अगर आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना, सैलरी के लिए दस्तावेज देना, शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना, किसी नौकरी के लिए पैन का इस्तेमाल करना आदि शामिल है. इसके अलावा आप जहां भी पैन का इस्तेमाल किसी काम के लिए करेंगे तो वह इसके बंद हो जाने के बाद नहीं हो पाएगा और आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, अगर आपका पैन बंद हो जाएगा तो उसे दोबारा शुरू कराने के लिए आपको फीस (करीब 1000 रुपये) देनी होगी. इसके वेरिफिकेशन या चालू होने में भी वक्त लग सकता है, जिस वजह से आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं.

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

PAN–Aadhaar LinkPAN–Aadhaar

