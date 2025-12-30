आखिरी के 24 घंटे, पैन-आधार से जुड़ा ये जरूरी काम अब तक नहीं किया पूरा ? ऐसे आसानी से करें चेक

Advertisement
PAN–Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर 2025 है. इस डेट तक अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो नए साल की शुरुआत होते ही 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा. इससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:07 PM IST
PAN–Aadhaar linking status: पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. आखिरी डेट खत्म होने में मात्र एक दिन यानी 24 घंटे बचे हैं. इस बीच जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, वे जल्द ही कर लें. आयकर विभाग ने करदाताओं से पैन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है. अगर आप समय रहते हुए पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है. आइए जानते हैं कि पैन को आधार से कैसे लिंक करते हैं और उसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि पैन कार्ड, आधार से लिंक हुआ है या नहीं, इसको हम एक डायरेक्ट लिंक से बिना किसी देरी के पता कर सकते हैं. 

पैन को आधार से ऐसे करें लिंक

> आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट e-filing portal पर जाना होगा.
> उसके बाद आप होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन को चुनें.
> अब इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर (वेरिफाइड) डालें.
> इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
> इस ओटीपी के जरिए आप वेरीफाई करें.
> यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन को आधार से फ्री में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 को ही समाप्त हो चुकी है, तो अब अगर आप पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1000 रुपये देने होंगे.
> अब आप पेमेंट के बाद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status पर स्टेट चेक करें. 

पैन-आधार लिंक का ऐसे चेक करें स्टेटस

> आपने पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को पूरी कर ली है और आपको पता नहीं है कि आपका पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं, तो आइए ऐसे उसके स्टेटस को चेक करते हैं.
> सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट की डायरेट लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar... पर क्लिक करें.
> अब आपको पैन और आधार कार्ड नंबर डालना है.
> इसके बाद आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना है. 
> इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगर Linked का मैसेज दिखता है तो इसका मतलब यह है कि आपका पैन-आधार से लिंक हो गया है. 
> अगर Not-Linked का मैसेज है, तो आपका अभी पैन-आधार से लिंक नहीं हुआ है.
> अगर Pending दिखता है तो इसका मतलब है कि अभी प्रोसेस में है.
> आमतौर पर लिंक होने में 3-4 दिन का वर्किंग डे लगता है. 

यह भी पढ़ें- अब ट्रेन टिकट के लिए भी जरूरी हुआ आधार, नहीं खुलेंगी सुबह 8 से 12 की बुकिंग, सिर्फ 4 स्टेप में IRCTC से कर सकते हैं लिंक, जानिए तरीका

 

इन लोगों को पैन-आधार लिंकिंग जरूरी नहीं

देश में पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. वहीं, कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हें इस नियम से छूट दी गई है, मतलब कि उन्हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. इन लोगों में अनिवासी भारतीय (NRI) शामिल हैं. ये इनकम अधिनियम के तहत निवासी श्रेणी में नहीं आते. इसके अलावा 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के व्यक्तियों (अति वरिष्ठ नागरिकों) को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. वहीं, वैसे लोग जिनके पास आधार नंबर नहीं है और वैसे लोग जिन्हें सरकार के द्वारा विशेष छूट मिली है. इन सभी को पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. 

इन राज्यों को मिली है छूट

देश के कुछ खास राज्यों के निवासियों को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश), असम और मेघालय का नाम शामिल है. इन राज्यों के निवासियों को पैन-आधार लिंक करने से छूट है. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं।

PanAadhaar card

