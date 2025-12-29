PAN–Aadhaar linking: किन लोगों को पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं? इन राज्यों को मिली है पूरी छूट, जान लें नियम

Advertisement
PAN–Aadhaar Link: देश में पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. इस तारीख तक अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है. हालांकि, इस नियम से कुछ लोगों और राज्यों को छूट है. 

 

Dec 29, 2025
PAN–Aadhaar linking exemptions: पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख जितनी नजदीक आती जा रही है, लोग इसके लिए उतने ही तेजी के साथ अपने इस काम को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं. अधिकतर लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है, वहीं बाकी के बचे लोग जल्द से जल्द इस जरूरी काम को पूरा करने में लगे हुए हैं. नियम के तहत, अगर पात्र लोग अपने पैन को आधार से 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं कर पाएंगे तो उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा. वहीं, कुछ लोगों और राज्यों को इस पैन-आधार लिंकिंग से बाहर रखा गया है, मतलब कि इन लोगों और राज्यों को पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया से छूट है. आइए इनके बारे में जानते हैं.

इन्हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं

देश में पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. वहीं, कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हें इस नियम से छूट दी गई है, मतलब कि उन्हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. इन लोगों में अनिवासी भारतीय (NRI) शामिल हैं. ये इनकम अधिनियम के तहत निवासी श्रेणी में नहीं आते. इसके अलावा 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के व्यक्तियों (अति वरिष्ठ नागरिकों) को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. वहीं, वैसे लोग जिनके पास आधार नंबर नहीं है और वैसे लोग जिन्हें सरकार के द्वारा विशेष छूट मिली है. इन सभी को पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. 

इन राज्यों को मिली है छूट

देश के कुछ खास राज्यों के निवासियों को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश), असम और मेघालय का नाम शामिल है. इन राज्यों के निवासियों को पैन-आधार लिंक करने से छूट है. 

यह भी पढ़ें- टैक्सपेयर्स के लिए 31 दिसंबर क्यों है जरूरी? 2 दिन में नहीं किया ये काम तो...

 

अब जिन लोगों को पैन-आधार लिंक करना जरूरी है और किसी कारणवश अभी तक वे लिंक नहीं कर पाएं हैं तो लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 से पहले कर लें. यहां हम आपको पैन-आधार लिंक की प्रक्रिया बता रहे हैं. इसके साथ ही यह भी बता रहे हैं कि पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं, तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं. 

ऐसे पैन को आधार से करें लिंक

> आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट e-filing portal पर जाना होगा.
> उसके बाद आप होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन को चुनें.
> अब इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर (वेरिफाइड) डालें.
> इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
> इस ओटीपी के जरिए आप वेरीफाई करें.
> यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन को आधार से फ्री में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 को ही समाप्त हो चुकी है, तो अब अगर आप पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1000 रुपये देने होंगे.
> अब आप पेमेंट के बाद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status पर स्टेट चेक करें. 

पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं- ऐसे करें चेक

आपने पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को पूरी कर ली है और आपको पता नहीं है कि आपका पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं, तो आइए ऐसे उसके स्टेटस को चेक करते हैं.

> सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है. 
> अब आपको होमपेज पर Link Aadhaar Status ऑप्शन पर क्लिक करना है.
> इसके बाद आपको पैन और आधार कार्ड नंबर डालना है.
> इसके बाद आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना है. 
> इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगर Linked का मैसेज दिखता है तो इसका मतलब यह है कि आपका पैन-आधार से लिंक हो गया है. 
> अगर Not-Linked का मैसेज है, तो आपका अभी पैन-आधार से लिंक नहीं हुआ है.
> अगर Pending दिखता है तो इसका मतलब है कि अभी प्रोसेस में है.
> आमतौर पर लिंक होने में 3-4 दिन का वर्किंग डे लगता है. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं।

