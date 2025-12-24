PAN-Aadhaar Linking: लास्ट डेट नजदीक! पैन को आधार से जल्द करें लिंक, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान; जानिए आसान प्रोसेस

PAN-Aadhaar Linking Last Date: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसको लिंक करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ गई है. अगर आप पैन को आधार से तय समय पर लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है. जी हां, UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने भी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी बताया है. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अगर आप इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक कर देते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद नहीं होगा. आइए अब जानते हैं कि घर बैठे ही पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक यानी जोड़ सकते हैं और इसकी आसान प्रक्रिया (Process) क्या है.

1 जनवरी से बंद हो सकता है पैन

आधार कार्ड जहां आपकी पहचान के लिए एक खास दस्तावेज है, वहीं पैन कार्ड आपकी इनकम, सैलरी और टैक्स के लिए काफी जरूरी होता है. आजकल अधिकतर सरकारी और प्राइवेट कार्यों के लिए आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ ही जाती है. इस नजरिए से भी अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो डेडलाइन के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है. पैन कार्ड बंद हो जाने के बाद आपको इससे जुड़े कई कामों में नुकसान हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते ही पैन को आधार से लिंक कर लें.

पैन बंद होने से परेशानी

अगर आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना, सैलरी के लिए दस्तावेज देना, शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना, किसी नौकरी के लिए पैन का इस्तेमाल करना आदि शामिल है. इसके अलावा आप जहां भी पैन का इस्तेमाल किसी काम के लिए करेंगे तो वह इसके बंद हो जाने के बाद नहीं हो पाएगा और आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

पैन को आधार से ऐसे करें लिंक

> आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट e-filing portal पर जाना होगा.

> उसके बाद आप होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन को चुनें.

> अब इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर (वेरिफाइड) डालें.

> इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.

> इस ओटीपी के जरिए आप वेरीफाई करें.

> यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन को आधार से फ्री में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 को ही समाप्त हो चुकी है, तो अब अगर आप पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1000 रुपये देने होंगे.

> अब आप पेमेंट के बाद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status पर स्टेट चेक करें.



ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक स्टेटस

> सबसे पहले आप ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर, क्विक लिंक्स के अंतर्गत, Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.

> अब आप अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें.

> वेरिफिकेशन होने पर, आपके आधार लिंक की स्थिति के बारे में एक मैसेज दिखेगा.