Advertisement
trendingNow13052121
Hindi NewsबिजनेसPAN-Aadhaar Linking: लास्ट डेट नजदीक! पैन को आधार से जल्द करें लिंक, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान; जानिए आसान प्रोसेस

PAN-Aadhaar Linking: लास्ट डेट नजदीक! पैन को आधार से जल्द करें लिंक, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान; जानिए आसान प्रोसेस

PAN-Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है. अगर आप अपने पैन कार्ड को बंद होने नहीं देना चाहते हैं तो समय रहते ही पैन को आधार से लिंक कर लें. यहां इसके लिए आसान तरीका बताया गया है. पैन बंद हो जाने से आपको टैक्स फाइलिंग, सैलरी आदि में दिक्कत हो सकती है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PAN-Aadhaar Linking: लास्ट डेट नजदीक! पैन को आधार से जल्द करें लिंक, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान; जानिए आसान प्रोसेस

PAN-Aadhaar Linking Last Date: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसको लिंक करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ गई है. अगर आप पैन को आधार से तय समय पर लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है. जी हां, UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने भी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी बताया है. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अगर आप इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक कर देते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद नहीं होगा. आइए अब जानते हैं कि घर बैठे ही पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक यानी जोड़ सकते हैं और इसकी आसान प्रक्रिया (Process) क्या है. 

1 जनवरी से बंद हो सकता है पैन

आधार कार्ड जहां आपकी पहचान के लिए एक खास दस्तावेज है, वहीं पैन कार्ड आपकी इनकम, सैलरी और टैक्स के लिए काफी जरूरी होता है. आजकल अधिकतर सरकारी और प्राइवेट कार्यों के लिए आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ ही जाती है. इस नजरिए से भी अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो डेडलाइन के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है. पैन कार्ड बंद हो जाने के बाद आपको इससे जुड़े कई कामों में नुकसान हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते ही पैन को आधार से लिंक कर लें.  

Add Zee News as a Preferred Source

पैन बंद होने से परेशानी

अगर आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना, सैलरी के लिए दस्तावेज देना, शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना, किसी नौकरी के लिए पैन का इस्तेमाल करना आदि शामिल है. इसके अलावा आप जहां भी पैन का इस्तेमाल किसी काम के लिए करेंगे तो वह इसके बंद हो जाने के बाद नहीं हो पाएगा और आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- सिर्फ आपकी तिजोरी नहीं आपके फेसबुक, इंस्टा और ईमेल भी इनकम टैक्स की रडार में, 1 अप्रैल 2026 से Income Tax नियमों में होगा क्या बदलाव?

पैन को आधार से ऐसे करें लिंक

> आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट e-filing portal पर जाना होगा.
> उसके बाद आप होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन को चुनें.
> अब इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर (वेरिफाइड) डालें.
> इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
> इस ओटीपी के जरिए आप वेरीफाई करें.
> यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन को आधार से फ्री में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 को ही समाप्त हो चुकी है, तो अब अगर आप पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1000 रुपये देने होंगे.
> अब आप पेमेंट के बाद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status पर स्टेट चेक करें. 
 

ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक स्टेटस

> सबसे पहले आप ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर, क्विक लिंक्स के अंतर्गत, Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.
> अब आप अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें.
> वेरिफिकेशन होने पर, आपके आधार लिंक की स्थिति के बारे में एक मैसेज दिखेगा. 

About the Author
author img
Amit Dubey

TAGS

PanAadhaar

Trending news

'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन की फिर नीच हरकत, भारतीय ट्रैवल व्लॉगर को हिरासत में लिया; सुनाई खौफनाक दास्तां
china
चीन की फिर नीच हरकत, भारतीय ट्रैवल व्लॉगर को हिरासत में लिया; सुनाई खौफनाक दास्तां
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं