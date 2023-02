Pan Card: खो गया पैन कार्ड तो हो सकती है ज्यादा मुश्किलें, वापस पाने के लिए अपनाने होंगे ये स्टेप्स

PAN Card Apply: पैन कार्ड काफी आवश्यक दस्तावेजों में से एक है. पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है. वहीं इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए भी पैन कार्ड की काफी जरूरत पड़ती है. वहीं पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान दर्शाने के लिए भी किया जाता है. हालांकि लोगों को तब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब किसी का पैन कार्ड खो जाता है. अगर आपका भी पैन कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है तो तुरंत कुछ काम करने होंगे.

आयकर विभाग के मुताबिक एक शख्स का केवल एक ही पैन नंबर हो सकता है. वह दूसरे पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है. वहीं अगर किसी का पैन कार्ड खो जाता है तो इसके लिए उस शख्स को डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा. अगर ऑनलाइन तरीके से डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करना है तो ये स्टेप्स अपनाने होंगे...

डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के स्टेप्स...

- आधिकारिक वेबसाइट TIN-NSDL पर जाएं.

- अब आवेदन के प्रकार को "Changes or correction in existing PAN data/ Reprint of PAN card (No changes in existing PAN data)" के रूप में चुनें.

- अनिवार्य के रूप में चिह्नित जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर भरें.

- अब इसे सब्मिट कर दें.

- एक टोकन नंबर आएगा. भविष्य में उपयोग के लिए आवेदक के पंजीकृत ईमेल पर भेजा जाएगा. अब आवेदन दाखिल करना जारी रखें.

- 'Personal Details' पेज पर सभी फील्ड भरें.

- आप पैन आवेदन जमा करने के तीन तरीकों के बीच चयन कर सकते हैं- फिजिकल रूप से आवेदन दस्तावेज जमा करना, ई-केवाईसी के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करना और ई-हस्ताक्षर करना.

- ई-केवाईसी और ई-साइन के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है. प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. अंतिम फॉर्म जमा करते समय फॉर्म को ई-साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होगी.

- वहीं अगर ई-हस्ताक्षर के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है तो भी आधार कार्ड अनिवार्य है.

- आपको अपने पासपोर्ट फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों की स्कैन की हुई इमेज अपलोड करनी होगी.

- दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को प्रमाणित करने के लिए एक ओटीपी आएगा.

- आपको फिजिकल पैन कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड के बीच चयन करना होगा. ई-पैन कार्ड के लिए एक वैध ईमेल पता आवश्यक होगा. Contact Details और दस्तावेज से जुड़ी जानकारी भरें और आवेदन जमा करें.

- आपको Payment Page दिखाई देगा. भुगतान पूरा होने के बाद Acknowledgment Receipt जनरेट होगी. 15-20 दिनों के भीतर पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

