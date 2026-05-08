पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए बड़ा बदलाव, PAN के बिना नहीं होंगे ये बड़े काम, नए नियम लागू; जान लीजिए पूरी डिटेल

PAN is Now Compulsory For Various Post Office : सरकार ने डाकघर (पोस्ट ऑफिस) से जुड़े नियमों को अपडेट करते हुए आयकर नियम 2026 के तहत कुछ महत्वपूर्ण लेन-देन (ट्रांजैक्शन) के लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अनिवार्य कर दिया है. इस बदलाव का उद्देश्य डाकघर की बचत और निवेश गतिविधियों में टैक्स ट्रैकिंग को और अधिक पारदर्शी और आसान बनाना है.

नए PAN नियम और वैकल्पिक फॉर्म

डाक विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि सभी निर्धारित वित्तीय लेन-देन में जमाकर्ताओं को PAN अनिवार्य रूप से देना होगा. जिन लोगों के पास PAN नहीं है, उन्हें अब नया फॉर्म नंबर 97 भरना होगा. इस फॉर्म में व्यक्ति का नाम, पता, लेन-देन की राशि और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देनी होगी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

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फॉर्म 121 से आसान हुआ TDS छूट का प्रोसेस

सरकार ने पुरानी 15G और 15H फॉर्म व्यवस्था को हटाकर अब एक नया फॉर्म 121 लागू किया है. यह नया फॉर्म उन लोगों के लिए है जो पोस्ट ऑफिस निवेश से मिलने वाली ब्याज आय पर TDS से छूट चाहते हैं. साथ ही, पुराने फॉर्म 60 की जगह अब Form 97 और 98 का उपयोग किया जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास टैक्स आईडी नहीं है.

बड़े लेन-देन पर PAN अनिवार्य

PAN को अब टाइम डिपॉजिट, खाता खोलने, जमा और निकासी जैसे कई महत्वपूर्ण लेन-देन में अनिवार्य कर दिया गया है. यह नियम इनकम टैक्स नियमों के तहत नियम 159, 160, 161, 211 और 237 के अंतर्गत लागू होंगे. जिन ग्राहकों के पास PAN नहीं है, उन्हें फॉर्म 97 भरना होगा जिसमें ट्रांजैक्शन और राशि की पूरी जानकारी देनी होगी.

TDS क्लेम और रिकॉर्ड सिस्टम

नए फॉर्म 121 के तहत पोस्ट ऑफिस को फॉर्म के पार्ट A और पार्ट B की जांच करनी होगी और सभी रिकॉर्ड 7 साल तक सुरक्षित रखने होंगे. हालांकि, जब तक डिजिटल सिस्टम पूरी तरह अपडेट नहीं होता, तब तक 15G और 15H की पुरानी प्रक्रिया भी जारी रहेगी.

फॉर्म 121 अनिवार्यता

फॉर्म 121 सभी के लिए अनिवार्य नहीं है. यह केवल उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी अनुमानित वार्षिक आय पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती. TDS छूट पाने के लिए हर वित्तीय वर्ष में अलग से नया फॉर्म 121 जमा करना होगा.

डाक विभाग का आदेश क्या कहता है?

पोस्ट ऑफिस SB ऑर्डर नंबर 02/2026 के अनुसार, 'आयकर नियम 2026 के तहत सभी निर्धारित लेन-देन में जमाकर्ता को PAN देना अनिवार्य होगा. जिनके पास PAN नहीं है. उन्हें फॉर्म 97 भरना होगा जिसमें नाम, पता, ट्रांजैक्शन और राशि सहित सभी जरूरी दस्तावेज देने होंगे.'

दिल्ली में ‘Jan Seva Connect’ पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गुरुवार को ‘Jan Seva Connect’ पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया. इस अवसर पर राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिक-केंद्रित शासन के विजन को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 25,000 पोस्ट ऑफिसों के आधुनिकीकरण की योजना सराहनीय है. इन पोस्ट ऑफिसों को अब मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पासपोर्ट, आधार और अन्य डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध होंगी.