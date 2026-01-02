Advertisement
अब 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:10 PM IST
इस तारीख से पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू होंगे महंगे, जानिए कितना बढ़ेगा खर्च?

Cigarettes-Tobacco Price Hike :  अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. सरकार ने सिगरेट, तंबाकू पर नई एक्साइइज ड्यूटी को लागू कर दिया है. अब 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है. 

 नई कीमतें कब से लागू होंगी?

दिसंबर में संसद ने दो बिलों को मंजूरी दी थी जो पान मसाला बनाने पर नए हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस और तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की अनुमति देते हैं.

कौन से प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे?

सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 फरवरी, 2026 से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही उत्पादों पर 40 प्रतिशत GST रेट लगेगा, जबकि 'बीड़ी' पर 18 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगेगा. इसके अलावा, पान मसाले पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी.

तंबाकू पर भारी भरकम टैक्स  

इस एक्ट के तहत गुटखा, पान मासला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर भारी-भरकस टैक्स लगाया जाएगा. इस एक्ट की खास बात यह है कि इसमें टैक्स उत्पादन की वास्तविक वॉल्यूम पर नहीं, बल्कि मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा. 

कितने लोग करते हैं स्मोकिंग?

भारत में फिलहाल सिगरेटों पर करीब 53 फीसदी टैक्स लगता है, जिसमें 28 फीसदी जीएसटी है, जिसे बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया था, बाकी  बाकी मूल्य आधारित शुल्क होता है. ये टैक्स WHO के मानक से कम है, जिसमें धूम्रपान को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेटों पर 75 फीसदी टैक्स लगाने की वकालत की गई है भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग स्मोकिंग करते हैं. सरकार की इस फैसले से उन्हें बड़ा झटका लगेगा. 

FAQs

सवाल: कब से लागू होगा?

जवाब: ये बढ़ोतरी 1 फरवरी 2026 से लागू होगी  सरकार ने ये नया टैक्स और सेस उसी तारीख से लागू करने का आदेश दिया है.

सवाल: कौन-कौन से उत्पाद महंगे होंगे?

जवाब: सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और अन्य तंबाकू-संबंधी उत्पाद। इन सभी पर टैक्स दरें बढ़ाई गई हैं.

सवाल: टैक्स क्यों बढ़ रहा है?

जवाब: सरकार ने पुराने कंपंसेशन सेस (GST का अतिरिक्त टैक्स) की जगह उच्च एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ-सेस लागू किया है ताकि तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर भार अधिक हो और सेवन कम हो.

सवाल: बीड़ी के दाम पर भी फर्क पड़ेगा क्या?

जवाब : हां, मगर बहुत कम. बीड़ी पर भी टैक्स लगाया गया है पर अन्य उत्पादों की तुलना में बहुत कम (18% GST); इसका मतलब है कि बीड़ी के दाम का बढ़ना हद तक सीमित रहेगा.

