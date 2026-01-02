PAN-Aadhaar Link: नया साल 2026 शुरू हो चुका है. अभी भी PAN और Aadhaar को ल‍िंक करने की डेडलाइन को लेकर काफी लोगों में कन्फ्यूजन है. इसको लेकर पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई थी. ऐसे में लोग यही सोच रहे हैं क‍ि क्या ये फिर बढ़ गई? लेकिन अभी तक सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. 31 दिसंबर 2025 के बाद भी क‍िसी तरह का एक्सटेंशन नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि जिनका PAN 1 जनवरी 2026 तक Aadhaar से लिंक नहीं हुआ, वो इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो गया है.

इनऑपरेटिव PAN का मतलब?

अगर आपका PAN इनऑपरेटिव हो गया है तो इसे कई जरूरी कामों में यूज नहीं क‍िया जा सकेगा. सबसे पहले तो आप इसके जर‍िये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे. टैक्स रिफंड क्लेम करने और नया बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलना में आप इसका यूज नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा आप बड़े अमाउंट का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे. शेयर, म्यूचुअल फंड, लोन या प्रॉपर्टी में PAN कोट नहीं कर सकेंगे. ये PAN फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में काम नहीं करेगा, जिससे रोजमर्रा के काम रुक सकते हैं.

31 दिसंबर 2025 के बाद क्‍या लिंकिंग संभव?

हां, अभी भी PAN को Aadhaar से लिंक किया जा सकता है. लेकिन इसमें देरी की वजह से आपको लेट फीस देनी होगी. लिंकिंग कामयाब होने के बाद PAN कुछ दिन में फिर से एक्‍ट‍िव हो जाएगा. तब तक सभी तरह के रिस्ट्रिक्शन्स ITR फाइलिंग, रिफंड, ट्रांजेक्शन सब पर असर रहेगा. पुराने नियमों के अनुसार डेडलाइन के बाद ल‍िंक कराने पर आपको फाइन देना होता है. साल 2025-26 के नियम के अनुसार यह फीस 1,000 रुपये तक हो सकती है.

पैन और आधार ल‍िंक नहीं होने का असर सेल्फ-एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स , शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में इनवेस्‍ट करने वाले लोगों पर ज्‍यादा पड़ेगा. इन सभी के लिए PAN को जल्द से जल्द एक्टिवेट कराना बहुत जरूरी है, वरना कामकाज में बड़ी मुश्किल हो सकती है.