Advertisement
trendingNow13061364
Hindi Newsबिजनेस31 द‍िसंबर की डेडलाइन तो न‍िकल गई, क्‍या अब भी PAN और आधार को ल‍िंक कर सकेंगे आप?

31 द‍िसंबर की डेडलाइन तो न‍िकल गई, क्‍या अब भी PAN और आधार को ल‍िंक कर सकेंगे आप?

PAN Aadhaar Link Date Extension: टैक्स रिफंड क्लेम करने और नया बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलना में आप इसका यूज नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा आप बड़े अमाउंट का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

31 द‍िसंबर की डेडलाइन तो न‍िकल गई, क्‍या अब भी PAN और आधार को ल‍िंक कर सकेंगे आप?

PAN-Aadhaar Link: नया साल 2026 शुरू हो चुका है. अभी भी PAN और Aadhaar को ल‍िंक करने की डेडलाइन को लेकर काफी लोगों में कन्फ्यूजन है. इसको लेकर पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई थी. ऐसे में लोग यही सोच रहे हैं क‍ि क्या ये फिर बढ़ गई? लेकिन अभी तक सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. 31 दिसंबर 2025 के बाद भी क‍िसी तरह का एक्सटेंशन नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि जिनका PAN 1 जनवरी 2026 तक Aadhaar से लिंक नहीं हुआ, वो इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो गया है.

इनऑपरेटिव PAN का मतलब?

अगर आपका PAN इनऑपरेटिव हो गया है तो इसे कई जरूरी कामों में यूज नहीं क‍िया जा सकेगा. सबसे पहले तो आप इसके जर‍िये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे. टैक्स रिफंड क्लेम करने और नया बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलना में आप इसका यूज नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा आप बड़े अमाउंट का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे. शेयर, म्यूचुअल फंड, लोन या प्रॉपर्टी में PAN कोट नहीं कर सकेंगे. ये PAN फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में काम नहीं करेगा, जिससे रोजमर्रा के काम रुक सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

31 दिसंबर 2025 के बाद क्‍या लिंकिंग संभव?
हां, अभी भी PAN को Aadhaar से लिंक किया जा सकता है. लेकिन इसमें देरी की वजह से आपको लेट फीस देनी होगी. लिंकिंग कामयाब होने के बाद PAN कुछ दिन में फिर से एक्‍ट‍िव हो जाएगा. तब तक सभी तरह के रिस्ट्रिक्शन्स ITR फाइलिंग, रिफंड, ट्रांजेक्शन सब पर असर रहेगा. पुराने नियमों के अनुसार डेडलाइन के बाद ल‍िंक कराने पर आपको फाइन देना होता है. साल 2025-26 के नियम के अनुसार यह फीस 1,000 रुपये तक हो सकती है.

पैन और आधार ल‍िंक नहीं होने का असर सेल्फ-एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स , शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में इनवेस्‍ट करने वाले लोगों पर ज्‍यादा पड़ेगा. इन सभी के लिए PAN को जल्द से जल्द एक्टिवेट कराना बहुत जरूरी है, वरना कामकाज में बड़ी मुश्किल हो सकती है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

PanAadhaar

Trending news

कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
rahul gandhi news
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक