Pankaj Choudhary on PSB Merger: पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों के मर्जर को लेकर समय-समय पर खबरें सामने आती रहती हैं. लेक‍िन अब व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि फिलहाल सरकार के पास पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों (PSU Banks) के किसी भी तरह के मर्जर या कंसोड‍िलेशन का प्रपोजल नहीं है. व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री के बयान के बाद उन अटकलों पर व‍िराम लग गया है, ज‍िनमें कहा जा रहा था क‍ि जल्द सरकार की तरफ से और बैंकों को मर्ज क‍िया जा सकता है. सरकार की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि पिछले सालों के दौरान क‍िये गए मर्जर सफल रहे हैं. सरकार के इन कदम के बाद बैंक मजबूत हुए हैं और लागत घटी है.

व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित जवाब में बताया क‍ि बैंक मर्जर से इकोनॉमी ऑफ स्केल और नए स्‍कोप म‍िले हैं. मर्जर के बाद बैंक बड़े लोन दे सकते हैं और कम लागत वाले डिपॉजिट जुटाने में आसानी होगी. इसके अलावा बेहतर नेटवर्क का फायदा उठाया जा सकता है. बैंकों के मर्जर के बाद बाद कस्‍टमर की संख्‍या बढ़ने के साथ ही बाजार में बैंकों का दायरा भी बढ़ रहा है. बैंकों की तरफ से बेस्‍ट प्रैक्टिस को फॉलो करने और डिजिटाइजेशन से लागत घट रही है और कामकाज का दायरा बढ़ रहा है. इसका नतीजा यह हुआ क‍ि बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई और कुल कारोबार में उछाल आया है.

मर्जर के बाद क‍िस बैंक का ब‍िजनेस क‍ितना बढ़ा?

> आरबीआई की तरफ से जारी आंकड़ों के हवाले से उन्‍होंने बताया क‍ि बैंक ऑफ बड़ौदा (विजया बैंक और देना बैंक के साथ 1 अप्रैल 2019 से मर्ज): मार्च 2019 में बैंक का कुल कारेाबार 16.1 लाख करोड़ रुपये था, यह मार्च 2025 में बढ़कर 27 लाख करोड़ रुपये हो गया.

> पंजाब नेशनल बैंक (ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2020 से मर्ज): मार्च 2020 में 18.3 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 26.8 लाख करोड़ रुपये.

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ 1 अप्रैल 2020 से मर्जर): 15.3 लाख करोड़ से बढ़कर कारोबार 22.9 लाख करोड़ रुपये हो गया.

> केनरा बैंक (सिंडिकेट बैंक के साथ 1 अप्रैल 2020 से): 15.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 25.3 लाख करोड़ रुपये हो गया.

> इंडियन बैंक (इलाहाबाद बैंक के साथ 1 अप्रैल 2020 से): 8.6 लाख करोड़ से बढ़कर 13.3 लाख करोड़ रुपये.

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पीएसबी (PSB) को मजबूत बनाने का प्‍लान

एक सवाल के जवाब में मंत्री ने EASE रिफॉर्म एजेंडे को लेकर जानकारी दी. यह एजेंडा हर फाइनेंश‍ियल ईयर की शुरुआत में इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन (IBA) के तहत बनाया जाता है. हर तिमाही में इसका र‍िव्‍यू होता है. EASE 9.0 फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया. इसका टारगेट 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) के लिए ग्‍लोबल लेवल पर पीएसयू बैंक (PSU Bank) बनाना है.

रुपये के गि‍रने पर क्‍या बोली सरकार?

डॉलर के मुकाबले रुपये के लगातार कमजोर होने पर क‍िये गए सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि रुपये की वैल्यू पूरी तरह बाजार पर आधार‍ित है. सरकार का कोई टारगेट, लेवल या बैंड नहीं है. आरबीआई (RBI) फॉरेन एक्‍सचेंज मार्केट (Foreign Exchange Market) पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर ज्‍यादा उतार-चढ़ाव रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है. रुपये की कीमत पर डॉलर इंडेक्स की गति, कैप‍िटल फ्लो, ब्याज दर, क्रूड ऑयल की कीमतें और करंट अकाउंट डेफिसिट आदि सभी चीजें असर डालती हैं.