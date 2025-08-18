Public Sector Banks: पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों ने पिछले तीन व‍ित्‍तीय वर्ष के दौरान इक्‍व‍िटी और बॉन्ड के जर‍िये 1,53,978 करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह जानकारी सरकार की तरफ से संसद में दी गई. लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया क‍ि FY 2022-23 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 के बीच सरकारी बैंकों ने इक्‍व‍िटी और बॉन्ड के जरिये 1,53,978 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसमें से 44,942 करोड़ रुपये व‍ित्‍त वर्ष 2022-23 में 57,380 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2023-24 में और 51,656 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2024-25 में जुटाए गए थे.

अलग-अलग मकसद से जुटाया जाता है पैसा

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बैंकों की तरफ से पैसा जुटाने का उपयोग अलग-अलग मकसद के लिए किया जाता है, जिसमें लोन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लि‍ए बैंकों की कैप‍िटल नीड को पूरा करना, कैपिटल एडेक्‍वेसी रेशियो के लिए रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करना, पब्लिक शेयरहोल्डिंग में ग्रोथ करके म‍िन‍िमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों का पालन करना और बैंक की कुल पूंजी स्थिति को मजबूत करना शामिल है.

यह भी पढ़ें: HDFC बैंक ने बदले कैश ट्रांजैक्शन से लेकर चेकबुक तक के नियम, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर!

सरकारी बैंकों के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई

पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक समय-समय पर अपनी कैप‍िटल नीड को पूरा करने के लिए मार्केट से पैसा जुटाते हैं. पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों की मजबूत वित्तीय स्थिति ने निवेशकों का व‍िश्‍वास बढ़ाया है, जिससे वे मार्केट से पूंजी जुटा पा रहे हैं. फाइनेंश‍ियल ईयर ने चालू वित्त वर्ष (FY 26) की पहली तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा के लिए इस हफ्ते सरकारी बैंकों के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई है. समीक्षा बैठक के दौरान बैंक‍िंग सेक्‍टर की स्थिति पर चर्चा और शेष वित्त वर्ष के लिए संभावनाओं का आकलन किये जाने की संभावना है.

अप्रैल-जून तक 44218 करोड़ का प्रॉफ‍िट कमाया

सरकारी बैंकों ने FY की पहली तिमाही (अप्रैल-जून अवधि) में रिकॉर्ड 44,218 करोड़ रुपये का प्रॉफ‍िट कमाया है. इसमें सालाना बेस पर 11 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में सरकारी क्षेत्र के 12 बैंकों को संयुक्त रूप से 39,974 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था. सरकारी बैंकों को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हुए मुनाफे सबसे अधिक 19,160 करोड़ रुपए या 43 प्रतिशत का योगदान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से दिया गया है.

यह भी पढ़ें: SBI ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, बढ़ाई होम लोन की ब्याज दरें; जानिए EMI पर कितना पड़ेगा असर?

इसके अलावा, कई छोटे सरकारी बैंक ने शानदार प्रदर्शन किया है. वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में इंडियन ओवरसीज बैंक के मुनाफे में सालाना आधार पर 76 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है, जिससे अप्रैल-जून अवधि में बैंक का मुनाफा बढ़कर 1,111 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं, पंजाब एंड सिंध बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 48 प्रतिशत बढ़कर 269 करोड़ रुपए हो गया है.