पिज्‍जा लवर्स के लिए खुशखबरी! Papa John’s की भारत में री-एंट्री; देसी स्‍वाद में म‍िलेगा अमेर‍िकी प‍िज्‍जा

Papa John's Restaurant in Bengaluru: मशहूर पिज्जा चेन पापा जॉन्स ने बेंगलुरू में अपने फ‍िर से चार रेस्‍टोरेंट खोल द‍िये हैं. 2017 तक भारतीय बाजार में ब‍िजनेस करने वाली फूड चेन ने अब आठ साल बाद देश में ब‍िजनेस शुरू क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:34 PM IST
Papa John's Pizza in India: आप डेली प‍िज्‍जा खाते हैं या वीकेंड पर प‍िज्‍जा खाना पसंद करते हैं तो आप जैसे प‍िज्‍जा लवर के ल‍िए खुशखबरी है. जी हां, अमेरिका की मशहूर पिज्जा चेन पापा जॉन्स (Papa John’s) भारत में फ‍िर से एंट्री करने के ल‍िए तैयार है. यूएस की यह फेमस प‍िज्‍जा कंपनी आठ साल बाद भारत में फ‍िर से कदम रख रही है. पापा जॉन्स प‍िज्‍जा चेन की तरफ से बेंगलुरु में चार नई दुकान खोलकर अपने ब‍िजनेस की फ‍िर से शुरुआत की गई.

लगातार बढ़ रहा खान-पान से जुड़ा मार्केट

मास्टर फ्रैंचाइजी पीजेपी इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप के सीईओ तपन वैद्य ने बताया कि अगले 10 साल के दौरान देशभर में 650 रेस्टोरेंट खोले जाएंगे. यह प्लान देश के तेजी से बढ़ते खान-पान के मार्केट पर फोकस करता है. कंपनी की तरफ से इनवेस्‍टमेंट की रकम को लेकर खुलासा नहीं क‍िया गया. लेक‍िन देशभर में सभी दुकान कंपनी के पास ही रहेंगी. क‍िसी तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम नहीं होगा.

क्यों छोड़ द‍िया था भारतीय बाजार?
पापा जॉन्स (Papa John’s) ने साल 2017 में भारतीय बाजार में कम ब‍िक्री के कारण इससे दूरी बना ली थी. अब यूएई की पीजेपी इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप और पल्सर कैपिटल मिलकर भारत में वापसी कर रहे हैं. ये दोनों ज्‍वाइंट मास्टर फ्रेंचाइजी हैं. वैद्य ने बताया क‍ि हमने दो साल से प्लानिंग की है. एक शहर पर फोकस करने के साथ ही अच्छी क्‍वाल‍िटी का सामान यूज करेंगे. इसके साथ ही हम कस्‍टमर को फ्रेश बेकिंग का अनुभव देंगे. 

149 रुपये से शुरू होगा प‍िज्‍जा
बेंगलुरु में खुली चार दुकान में से हर दुकान 1,600 से 2,000 वर्ग फीट की है. वैद्य ने बताया क‍ि ये फ्लैगशिप स्टोर हैं. इन पर पिज्जा का दाम 149 से 799 रुपये रखा गया है. छोटी दुकानों के लि‍ए 1,200 वर्ग फीट का डिलीवरी का आउटलेट होगा. टेकअवे के लिए बाद में सुव‍िधा आएगी. वैद्य ने बताया क‍ि इस साल दिसंबर तक बेंगलुरु में तीन और दुकानें खुलेंगी. 

आपको बता दें देश का पिज्जा मार्केट 15,000 करोड़ रुपये का है, यह हर साल 9.3% की दर से बढ़ रहा है. डॉमिनोज के देशभर में 2200 से ज्यादा और पिज्जा हट के 950 आउटलेट हैं. पापा जॉन्स अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ा चेन है. यह ब्रांड लोकल फ्लेवर्स के दम पर बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाएगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

