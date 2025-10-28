Advertisement
नहीं थम रही छंटनी की लहर! Amazon के बाद Paramount करेगी 1,000 कर्मचारियों की छुट्टी

ये छंटनी कंपनी के Skydance Media और Paramount Global के बीच $8.4 अरब डॉलर के मर्जर के बाद शुरू हो रही है. सूत्रों के मुताबिक, ये छंटनी कंपनी के कुल वर्कफोर्स का लगभग 5% हिस्सा होगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:05 AM IST
Paramount Skydance layoffs : इस वक्त पूरी दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक तनाव, व्यापार युद्ध और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का गहरा असर दिख रहा है. अमेरिका में ट्रंप की नीतिओं और चीन के साथ व्यापार युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है. कई बड़ी कंपनियां लागत घटाने और मुनाफा बनाए रखने के लिए छंटनी का रास्ता अपना रही हैं. टेक से लेकर मीडिया तक हर सेक्टर प्रभावित हैं. इस आर्थिक अनिश्चितता ने दुनिया भर में चिंता और असुरक्षा का माहौल बना दिया है.

अमेजन के बाद अब मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी Paramount Skydance बुधवार यानी 29 अक्टूबर से लगभग 1,000 कर्मचारियों की छंटनी शुरू करने जा रही है. ये छंटनी कंपनी के Skydance Media और Paramount Global के बीच $8.4 अरब डॉलर के मर्जर के बाद शुरू हो रही है. सूत्रों के मुताबिक, ये छंटनी कंपनी के कुल वर्कफोर्स का लगभग 5% हिस्सा होगी.

कर्मचारियों की संख्या पर असर

दिसंबर 2024 तक पैरामाउंट के पास लगभग 18,600 स्थायी व अस्थायी कर्मचारी और 3,500 प्रोजेक्ट-आधारित स्टाफ थे. इस छंटनी के बाद कंपनी के पुनर्गठन का बड़ा चरण शुरू होगा.

मर्जर के बाद लागत में कटौती का लक्ष्य

Skydance के संस्थापक डेविड एलिसन के नेतृत्व में यह मर्जर जुलाई 2025 में पूरा हुआ था. इसका उद्देश्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और भारी लागत घटाना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह छंटनी Skydance–Paramount के एक बड़े री-स्ट्रक्चरिंग अभियान का पहला चरण है, जो आने वाले महीनों में और बढ़ सकता है.

वार्नर ब्रदर्स डील पर भी प्रभाव

Reuters ने ये भी बताया कि Warner Bros Discovery के बोर्ड ने हाल ही में Paramount Skydance की लगभग $60 अरब डॉलर की अधिग्रहण पेशकश को ठुकरा दिया था. इसके बावजूद, विश्लेषकों का मानना है कि डेविड एलिसन की कंपनी अभी भी इस सौदे के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक बनी हुई है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Paramount Skydance layoffs

Trending news

