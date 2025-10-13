₹5 वाला Parle G हुआ और सस्ता, बिस्किट ज्यादा, दाम कम, 1 दिसंबर से मार्केट में आएगा पारले जी का नया पैकेट

GST Cut on Parle G: 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं. नए टैक्स स्लैब में कई चीजें सस्ती हो गई है. रोजमर्रा की चीजों के दाम गिर गए हैं. अब आपकी पसंदीदा बिस्किट पारले जी भी सस्ती हो जाएगी. पारले ने भी जीएसटी कटौती के बाद अपना नया रेट लिस्ट जारी कर दिया है. जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद पारले जी समेत पारले के बिस्किट सस्ते हो गए हैं. एफएमसीजी कंपनी पारले ने कहा है कि उत्पादों के कम एमआरपी और ज्यादा वजन वाले नए पैकेट दिसंबर तक बाजार में आ जाएंगे. यह जानकारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह ने दी. 1 दिसंबर से नए पैकेट के साथ कम कीमत पर बिस्किट बाजार में उपलब्ध होंगे. ऐसा नहीं है कि दाम कम होने पर वजन कम किया जा रहा है. सामान वजन के साथ बिस्किट के पाकेज की कीमत को कम किया जा रहा है. 5 रुपये वाला पारले जी अब 4.50 रुपये में और 10 रुपये वाला पैकेज 9 रुपये में मिलेगा.

सस्ता होगा पारले जी बिस्किट

पारले के वीपी मयंक शाह ने कहा कि जीएसटी सुधार के बाद एफएमसीजी कंपनियों के लिए कीमतों में बदलाव करना आसान नहीं रहा है. टैक्स कम होने के बाद पैकेट साइज और वजन एवं कीमत को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है. इस पर विस्तार से चर्चा की गई है और आमतौर पर एफएमसीजी कंपनियों को अपने उत्पादों के पैकेजों में बदलाव करने में लगभग डेढ़ से दो महीने का समय लगता है. उन्होंने नए पैकेट की टाइमलाइन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि पहले चरण में बड़े और ज्यादा एमआरपी वाले पैकेट्स की एमआरपी को कम किया जाएगा. उसके बाद कम एमआरपी वाले छोटे पैकेट, जिनकी बाजार में हिस्सेदारी करीब 60-70 प्रतिशत है, में बदलाव किया जाएगा। यह ग्राहकों को नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में धीरे-धीरे दिखने लगेंगे.

क्या होगी पारले जी की नई कीमत

कम एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स पर चर्चा करते हुए शाह ने कहा कि 5 रुपए वाला पैकेट 4.5 रुपए और 10 रुपए वाला पैकेट 9 रुपए का हो सकता है. नए जीएसटी सुधार 22 सितंबर को लागू हुए थे. इसके तहत, सरकार ने दैनिक उपभोग से लेकर गाड़ियों पर टैक्स में भारी कटौती की थी.