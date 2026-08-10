UPI पर नहीं लगेगा कोई नया चार्ज, संसद से टैक्सेशन बिल पास; वित्त मंत्री बोलीं- 'अभी भी फ्री रहेगा डिजिटल पेमेंट'

बिल में UPI पर तत्काल कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू नहीं किया गया है. MDR डिजिटल पेमेंट की प्रोसेसिंग से जुड़ा शुल्क है, जिसे आम तौर पर व्यापारी या मर्चेंट भुगतान करता है और ये राशि पेमेंट प्रोसेसिंग से जुड़ी संस्थाओं के बीच वितरित होती है. नए कानून में सरकार को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या कुछ खास डिजिटल ट्रांजैक्शन को शुल्क से सुरक्षा देने के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है. इसका मतलब ये है कि भविष्य में जीरो-MDR व्यवस्था में बदलाव की कानूनी गुंजाइश बनाई गई है. लेकिन, फिलहाल MDR लागू करने का कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.