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UPI पर नहीं लगेगा कोई नया चार्ज, संसद से टैक्सेशन बिल पास; वित्त मंत्री बोलीं- 'अभी भी फ्री रहेगा डिजिटल पेमेंट'

संसद ने टैक्सेशन बिल को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि UPI के जरिए भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. हालांकि, UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने को लेकर अभी तक कोई अंतिम फ्रेमवर्क तय नहीं किया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 10, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:47 PM IST
UPI पर नहीं लगेगा कोई नया चार्ज, संसद से टैक्सेशन बिल पास; वित्त मंत्री बोलीं- 'अभी भी फ्री रहेगा डिजिटल पेमेंट'
Image Credit: Sansad TV/video

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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