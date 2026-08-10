UPI पर नहीं लगेगा कोई नया चार्ज, संसद से टैक्सेशन बिल पास; वित्त मंत्री बोलीं- 'अभी भी फ्री रहेगा डिजिटल पेमेंट'

Parliament Clears Taxation Bill : संसद ने सोमवार को Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी. राज्यसभा में ये बिल को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया. इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि इस कानून के जरिए UPI भुगतान पर न तो कोई टैक्स लगाया गया है और न ही उपभोक्ताओं से किसी तरह का ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि UPI उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह मुफ्त रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में UPI शुरू होने के बाद से उपभोक्ताओं से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया गया है और आगे भी आम लोगों को UPI से भुगतान करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा.
बिल में UPI पर तत्काल कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू नहीं किया गया है. MDR डिजिटल पेमेंट की प्रोसेसिंग से जुड़ा शुल्क है, जिसे आम तौर पर व्यापारी या मर्चेंट भुगतान करता है और ये राशि पेमेंट प्रोसेसिंग से जुड़ी संस्थाओं के बीच वितरित होती है. नए कानून में सरकार को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या कुछ खास डिजिटल ट्रांजैक्शन को शुल्क से सुरक्षा देने के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है. इसका मतलब ये है कि भविष्य में जीरो-MDR व्यवस्था में बदलाव की कानूनी गुंजाइश बनाई गई है. लेकिन, फिलहाल MDR लागू करने का कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
मौजूदा व्यवस्था के तहत पात्र UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर जीरो-MDR व्यवस्था लागू है. सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और बैंकों को प्रोत्साहन योजना के जरिए वित्तीय सहायता भी देती है. बिल पास होने का मतलब ये नहीं है कि अब हर UPI भुगतान पर शुल्क लगना शुरू हो जाएगा. MDR लागू करना है या नहीं और अगर लागू होता है तो उसकी दर व दायरा क्या होगा, इस पर आगे फैसला लिया जाएगा.
Taxation and Other Laws (Amendment) बिल, 2026 में UPI और डिजिटल पेमेंट के अलावा टैक्स और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव भी प्रस्तावित हैं. बिल का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भारत के डेटा सेंटरों के इस्तेमाल को आसान बनाना भी है. इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से जुड़े आयकर प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं. सरकार का उद्देश्य भारत को वैश्विक फंड मैनेजरों और निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है.