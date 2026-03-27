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संसदीय समिति का चौंकाने वाला खुलासा; आधे से ज्यादा विमान खराब! 754 में से 377 विमानों में पाई गई तकनीकी दिक्कतें

754 विमानों के ऑडिट में से 377 में बार-बार तकनीकी खामियां पाई गई हैं. इनमें IndiGo के विमानों की संख्या सबसे अधिक रही.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 04:05 PM IST
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संसदीय समिति का चौंकाने वाला खुलासा; आधे से ज्यादा विमान खराब! 754 में से 377 विमानों में पाई गई तकनीकी दिक्कतें

Repeated Tech Defects : भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में सुरक्षा पर संसदीय समिति ने गंभीर चिंता जताई है. बीते एक साल में ऑडिट किए गए लगभग 50 प्रतिशत कमर्शियल विमानों में बार-बार तकनीकी खामियां पाई गईं. जनवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच जांचे गए 754 विमानों में से 377 में लगातार तकनीकी समस्याएं सामने आईं. सिविल एविएशन सेक्टर पर स्थायी समिति की ताजा रिपोर्ट में इन निष्कर्षों के बाद देश की एविएशन सुरक्षा व्यवस्था में 'बुनियादी सुधार' की मांग उठी है. 

इंडिगो में सबसे ज्यादा टेक्निकल फाल्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिगो के सबसे ज्यादा विमानों की जांच हुई और तकनीकी खामियों के मामलों में भी ये शीर्ष पर रही. 3 फरवरी तक जांचे गए 405 विमानों में से 148 में बार-बार खामियां पाई गईं.

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एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का हाल भी बेकार 

रिपोर्ट में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में भी बड़ी संख्या में तकनीकी फाल्ट सामने आए. एयर इंडिया के 166 विमानों में से 137 में और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 101 विमानों में से 54 में लगातार तकनीकी समस्याएं दर्ज की गईं. समिति ने कहा कि ऑडिट में सामने आए कुल फाल्ट का लगभग आधा हिस्सा इन दोनों एयरलाइनों से जुड़ा है. समिति ने इन खामियों के पैमाने पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि इससे यात्रियों की सुरक्षा और उड़ानों की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ सकता है.

रिपोर्ट में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा जुलाई 2025 में एयर इंडिया का किया गया विशेष ऑडिट भी शामिल है. ये अहमदाबाद विमान हादसे के बाद किया गया था. इस ऑडिट में करीब 100 सुरक्षा खामियां सामने आईं. इसमें 7 लेवल-1 उल्लंघन शामिल थे, जिन पर तुरंत कार्रवाई जरूरी थी. समिति ने बोइंग 787 और 777 विमानों के पायलटों के प्रशिक्षण में कमी, कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में पर्याप्त केबिन क्रू की अनुपस्थिति और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) के उल्लंघन जैसे मामलों को भी उजागर किया. 

शो-कॉज नोटिस जारी 

रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर DGCA ने एयरलाइनों पर कार्रवाई भी की है. अकेले एयर इंडिया को 9 शो-कॉज नोटिस जारी किए गए, जबकि 2025 के अंत तक कुल 19 नोटिस विभिन्न ऑपरेटरों को दिए गए. इनमें फ्लाइट ड्यूटी नियमों का उल्लंघन, क्वालिटी जांच में कमी, कॉकपिट में अनधिकृत प्रवेश और एक्सपायर इमरजेंसी उपकरणों के साथ विमान संचालन जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं. एक गंभीर मामले में DGCA ने फरवरी 2026 में एयर इंडिया पर लगभग 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. यह कार्रवाई 24-25 नवंबर 2025 को बिना वैध एयरवर्थिनेस रिव्यू सर्टिफिकेट के एयरबस A320 विमान से 8 कमर्शियल उड़ानें संचालित करने पर की गई.

समिति ने नियामक संस्था DGCA की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, DGCA में 48.3 प्रतिशत पद खाली हैं, जिससे तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर की निगरानी करने की उसकी क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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