100% FDI in Insurance: सरकार की तरफ से आम आदमी तक इंश्‍योरेंस का दायरा बढ़ाने के ल‍िये लगातार काम क‍िया जा रहा है. अपनी इसी कोश‍िश के तहत संसद ने बुधवार को 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025' को मंजूरी दे दी. इस विधेयक के पास होने के बाद इंश्‍योरेंस सेक्‍टर में फॉरेन डायरेक्‍ट इनवेस्‍टमेंट (FDI) की ल‍िम‍िट 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई. व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे देश में नई इंश्‍योरेंस कंपन‍ियां, ब्रोकर और सपोर्ट‍िंग सर्व‍िस आएंगी.

इंश्‍योरेंस सेक्‍टर का दायरा बढ़ेगा

इसका फायदा यह होगा क‍ि इंश्‍योरेंस सेक्‍टर का दायरा बढ़ेगा और नौकरियों के मौके बनेंगे. लोकसभा ने इस व‍िधेयक को मंगलवार को ही मंजूरी दे दी थी. राज्‍यसभा ने इसे बुधवार को मंजूर क‍िया. आइए जानते हैं इस व‍िधेयक के पास होने के बाद इंश्‍योरेंस सेक्‍टर में क्‍या-क्‍या बदल जाएगा और यह आम आदमी के ल‍िए क‍िस तरह फायदेमंद होगा?

बेहतर इंश्‍योरेंस कवर म‍िलने में होगी आसानी

100 फीसदी FDI को मंजूरी द‍िये जाने से आम लोगों को सस्ता और बेहतर इंश्‍योरेंस कवर म‍िलने में आसानी होगी. व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने सदन को आश्‍वासन द‍ियाा गया क‍ि इस कदम से इंश्‍योरेंस सेक्‍टर को मजबूती म‍िलेगी. साथ ही 2047 तक 'सबके लिए बीमा' का लक्ष्य हासिल करने में मदद म‍िलेगी. विधेयक में पुराने कानून जैसे इंश्‍योरेंस एक्‍ट 1938, एलआईसी एक्‍ट 1956 और आईआरडीएएई एक्‍ट 1999 में बदलाव किये गए हैं.

एलआईसी की मजबूती पर सरकार का फोकस

केंद्रीय व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि पॉलिसीहोल्‍डर का फायदा सबसे ऊपर है. आईआरडीएआई (IRDAI) की तरफ से नियम बनाए गए हैं क‍ि हर इंश्‍योरेंस कंपनी को सॉल्वेंसी रेश्‍यो डेढ़ गुना रखना जरूरी है. इसका मतलब यह हुआ क‍ि इंश्‍योरेंस कंपनी की संपत्ति देनदार‍ियों से डेढ़ गुनी ज्‍यादा होनी चाह‍िए. सरकार की तरफ से एलआईसी (LIC) को मजबूत करने पर फोकस क‍िया जा रहा है. सीतारमण ने यह भी कहा क‍ि एलआईसी (LIC) पर लोगों का भरोसा कायम है.

नौकरियों के मौके कम होने से क‍िया इनकार

FY 2024-25 में एलआईसी (LIC) का एयूएम (AUM) 6.45% बढ़कर 54.52 लाख करोड़ रुपये हो गया. सॉल्वेंसी मार्जिन 1.98 से सुधरकर 2.11 हो गया. नए बिजनेस का नेट वैल्यू (VNB) पिछले साल के 9,583 करोड़ से बढ़कर 10,011 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. विपक्ष की तरफ से कहा गया क‍ि इससे नौकरियों के मौके कम होंगे, लेकिन वित्त मंत्री ने इससे साफ इंकार क‍िया. उन्होंने कहा कि सेक्‍टर खुलने से नई बीमा कंपनियां, इंटरमीडियरी और सपोर्ट‍िंग सर्व‍िस आएंगी.

पहले तीन गुना बढ़ गईं थीं नौकर‍ियां

व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि इस बदलाव के बाद पूरा बीमा इकोसिस्टम बड़ा होगा और नौकरियों के मौके बढ़ेंगे. बाजार में नए-नए प्रोडक्‍ट आने से एजेंट और ब्रोकर को बड़ा मार्केट, ज्यादा प्रोडक्ट और ज्यादा कस्‍टमर मिलेंगे. पहले एफडीआई (FDI) को 26% से बढ़ाकर 74% करने पर नौकरियां तीन गुना बढ़ गईं, अब आने वाले समय में इसमें और इजाफा होगा. विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि इस विधेयक को जल्दी में पास किया जा रहा है. इसके जवाब में सीतारमण ने कहा क‍ि ऐसा नहीं है. 26 नवंबर 2024 को ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसको लेकर सुझाव मांगे गए थे. यह एक स‍िस्‍टेमेट‍िक प्रोसेस था.

वेबसाइट पर 13,000 से ज्यादा जवाब आए

इंश्‍योरेंस कंपनियों, रेग्‍युलेटर, इंडस्‍ट्री से जुड़े संगठन और आम आदमी की इस पर राय ली गई. विभाग की वेबसाइट पर 13,000 से ज्यादा जवाब आए हैं. इन बदलाव से जॉब, स्किल डेवलपमेंट और फॉर्मल रोजगार के मौके बढ़ेंगे. सरकार की तरफ से नेशनल हेल्थ एक्सचेंज बनाया गया है. इससे अस्पताल और इंश्‍योरेंस कंपनियां हेल्थ क्लेम की जानकारी शेयर कर सकेंगी. क्लेम तेजी से और बिना झंझट सेटल होंगे. इससे अस्पताल और पॉल‍िसीहोल्‍डर दोनों को फायदा होगा. मोदी सरकार की तरफ से ग्रामीण और आम लोगों के लिए सस्‍ते इंश्‍योरेंस को बढ़ावा द‍िया जा रहा है. पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन आरोग्य योजना और पीएम कृषि बीमा योजना जैसी स्कीम्स शुरू की गईं.