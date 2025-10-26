विदेशों में छाई भारतीय कारें, इस ब्रैंड की सबसे ज्यादा डिमांड, पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन

SIAM Data: सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने आंकड़ें जारी कर दिए हैं. देश की ऑटो इंडस्ट्री ने चालू वित्त वर्ष यानी FY25 की पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन किया है. FY25 की पहली छमाही में भारत से यात्री वाहनों का निर्यात 18% बढ़ा है. अप्रैल से सितंबर के बीच देश से यात्री वाहनों के निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है. इस ग्रोथ में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मारुति सुजुकी इंडिया की रही है. कंपनी ने दो लाख से ज्यादा गाड़ियां विदेश भेजी है.

पैसेंजर वाहन निर्यात बढ़ा

इस वित्तीय वर्ष पहली छमाही में कुल पैसेंजर वाहन निर्यात बढ़कर 4,45,884 यूनिट्स हो गया है जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 3,76,679 यूनिट्स था. ये 18.4 प्रतिशत की ग्रोथ को दर्शाता है. पैसेंजर कारों का निर्यात इस अवधि में बढ़कर 2,29,281 यूनिट्स हो गया है ये पिछले साल के 2,05,091 यूनिट्स की तुलना में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.

इसी तरह, यूटिलिटी वाहनों का निर्यात विदेशों में बढ़कर 2,11,373 यूनिट्स हो गया है ये पिछले साल की तुलना में 26 प्रतिशत की ग्रोथ है. वहीं, वैन का निर्यात भी पहले छमाही में 36.5 प्रतिशत बढ़कर 5,230 यूनिट्स हो गया है.

टॉप पर मारुति सुजुकी

मारुति सुजुकी का निर्यात इस अवधि में बढ़कर 2,05,763 यूनिट्स हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 1,47,063 यूनिट्स था, इसमें सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. वहीं, ह्युंडई मोटर इंडिया ने अप्रैल-सितंबर अवधि में 99,540 यूनिट्स का निर्यात किया है. ये पिछले साल के 84,900 यूनिट्स की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है. निसान मोटर इंडिया ने इस अवधि में 37,605 यूनिट्स गाड़ियां विदेश भेजी है, जबकि पिछले साल ये संख्या 33,059 यूनिट्स थी.

इन देशों में है भारतीय गाड़ियों की डिमांड?

SIAM के मुताबिक, भारत ने 24 देशों में निर्यात बढ़ाया है. इसमें दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, टोगो, मिस्र, वियतनाम, इराक, मेक्सिको, रूस, केन्या, नाइजीरिया, कनाडा, पोलैंड, श्रीलंका, ओमान, थाइलैंड, बांग्लादेश, ब्राजील, बेल्जियम, इटली और तंजानिया शामिल हैं.