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Hindi Newsबिजनेसअरे! अब क्या हुआ? रेलवे ने दे दी नसीहत, यात्रियों से कहा- सफर के दौरान अलर्ट रहो

अरे! अब क्या हुआ? रेलवे ने दे दी नसीहत, यात्रियों से कहा- सफर के दौरान अलर्ट रहो

रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है. मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी यात्री को कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो इसकी तुरंत जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 21, 2026, 05:44 PM IST
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Source : PIB
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रेलवे ने यात्रियों से कहा अलर्ट रहने के लिए कहा है. हाल ही में रेलवे को निशाना बनाने वाली घटनाओं के बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम समीक्षा बैठक की. बैठक में रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बढ़ाने और आधुनिक तकनीक के जरिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया.

सतर्क और जागरूक रहने की अपील

रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है. मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी यात्री को कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो इसकी तुरंत जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें, ताकि रेलवे को निशाना बनाने वाले असामाजिक तत्वों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके.

 इंटेलिजेंस जुटाने पर जोर

बैठक के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड स्तर पर इंटेलिजेंस जुटाने की प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक की मदद से और मजबूत किया जाए. रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और समन्वय बढ़ाने पर भी चर्चा हुई.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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