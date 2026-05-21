अरे! अब क्या हुआ? रेलवे ने दे दी नसीहत, यात्रियों से कहा- सफर के दौरान अलर्ट रहो

रेलवे ने यात्रियों से कहा अलर्ट रहने के लिए कहा है. हाल ही में रेलवे को निशाना बनाने वाली घटनाओं के बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम समीक्षा बैठक की. बैठक में रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बढ़ाने और आधुनिक तकनीक के जरिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया.

Union Minister @AshwiniVaishnaw reviews security meeting with field officials in New Delhi amid recent incidents targeting railways Railways urges passengers to stay alert & vigilant while travelling Add Zee News as a Preferred Source Report any suspicious activity or person indulging in it to helpline… pic.twitter.com/LhNjo4NVg8 — PIB India (@PIB_India) May 21, 2026

सतर्क और जागरूक रहने की अपील

रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है. मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी यात्री को कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो इसकी तुरंत जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें, ताकि रेलवे को निशाना बनाने वाले असामाजिक तत्वों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके.

इंटेलिजेंस जुटाने पर जोर

बैठक के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड स्तर पर इंटेलिजेंस जुटाने की प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक की मदद से और मजबूत किया जाए. रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और समन्वय बढ़ाने पर भी चर्चा हुई.