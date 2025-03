बिहार से दिल्ली-मुंबई-अहमदाबाद के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, होली के बाद काम पर लौटने वाले यहां देखें पूरी लिस्ट

Holi Special Train: होली का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा है कि दूसरे राज्यों से बिहार गए लोग अब वापसी की तैयारी में हैं. इस वजह से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को सफर में कोई दिक्कत न हो.

दानापुर मंडल के ADRM आधारराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि होली के बाद घर लौटने वाले यात्रियों के लिए कई ट्रेनों को मंजूरी दी गई है. उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे दलालों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक माध्यमों से टिकट बुक करें.

किन-किन रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें?

रेलवे ने बिहार के कई प्रमुख स्टेशनों से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं. ये ट्रेनें सीमित दिनों के लिए होंगी.

बरौनी (BJU) से आनंद विहार (ANVT) के लिए 17 मार्च को ट्रेन संख्या 04019 (BJU-ANVT SPL) चलेगी.

दरभंगा (DBG) से दिल्ली (DLI) के लिए 15 मार्च और 19 मार्च को ट्रेन संख्या 04011 (DBG-DLI SPL) चलेगी.

गया (GAYA) से दिल्ली (DLI) के लिए 15 मार्च से 29 मार्च तक ट्रेन संख्या 03697 (GAYA-DLI SF EXPRESS SPL) हर दिन चलेगी.

दानापुर (DNR) से अहमदाबाद (ADI) के लिए 18 और 25 मार्च को ट्रेन संख्या 09418 (DNR-ADI HOLI SPECIAL) चलेगी.

दानापुर से मुंबई (LTT) के लिए 16 और 18 मार्च को ट्रेन संख्या 01010 (DNR-LTT SPL) निर्धारित है.

जयनगर (JYG) से आनंद विहार (ANVT) के लिए 18 मार्च को ट्रेन संख्या 04013 (JYG-ANVT SPL) चलाई जाएगी.

Lots of trains for return trip after Holi festival from ECR/BIHAR has been notified. Pls check, share and make use of. Beware of touts. Happy Holi to all. pic.twitter.com/k6c9JODojg

— adrm dnr @AadharRaj (@adrm_dnr) March 14, 2025