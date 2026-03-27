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Hindi NewsबिजनेसPM Shram Yogi Maandhan Yojana: हर महीने सिर्फ 55 रुपये बचा लें तो मजे में कटेगा बुढ़ापा, रिटायरमेंट के बाद सरकारी पेंशन का इंतजाम

PM Shram Yogi Maandhan Yojana: हर महीने सिर्फ 55 रुपये बचा लें तो मजे में कटेगा बुढ़ापा, रिटायरमेंट के बाद 'सरकारी' पेंशन का इंतजाम

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (PM-SYM) योजना असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के उन कामगारों के लिए पेंशन सुविधा देती है, जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है. इस योजना में लाभार्थी 60 वर्ष की आयु तक हर महीने छोटी-छोटी राशि जमा करते हैं. इसके बाद उन्हें न्यूनतम ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:47 PM IST
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PM Shram Yogi Maandhan Yojana:  देश में ऐसे करोड़ों मेहनतकश लोग हैं जो रोजाना कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते हैं. लेकिन उनके पास न कोई स्थायी नौकरी होती है और न ही किसी वित्तीय सुरक्षा का सहारा. ये सभी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होते हैं. इसमें रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, श्रमिक, घरेलू कामगार और छोटे दुकानदार शामिल हैं. इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन्हें भविष्य निधि (PF), ग्रेच्युटी या पेंशन जैसी कोई सर्विस नहीं मिलती है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है और काम करने की क्षमता कम होती जाती है. उनकी आय का साधन भी लगभग खत्म हो जाता है. ऐसे समय में आर्थिक असुरक्षा और बढ़ जाती है.

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने PM श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) शुरू की. ताकि, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में नियमित आय का सहारा मिल सके और वे सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सकें.

कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा?

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है. इसे खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाया गया है. इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी असंगठित कामगार आवेदन कर सकता है, जिसकी मासिक आय ₹15,000 से कम हो. 

इस योजना का लाभ वे लोग नहीं ले सकते जो पहले से किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर हैं जैसे:

  • नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)

  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

इसके अलावा, आयकर देने वाले व्यक्ति भी इस योजना के पात्र नहीं हैं.

क्या हैं योजना के फायदे?

इस योजना के तहत जो भी कामगार 60 वर्ष की आयु तक नियमित अंशदान करता है. उसे कम से कम ₹3,000 की मासिक पेंशन दी जाती है. लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है. इस योजना से जुड़ने के बाद 60 साल की उम्र तक हर महीने निर्धारित राशि जमा करनी होती है.

ये भी पढ़ें : सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत, पेट्रोल पर 13 से 3 और डीजल पर 0 की एक्‍साइज ड्यूटी

कैसे करें आवेदन?

PM-SYM योजना में नामांकन देशभर के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से किया जाता है. इसके लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  • स्टेप 1: नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं और आधार कार्ड व बैंक खाता जानकारी दें

  • स्टेप 2: आधार के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं

  • स्टेप 3: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें

  • स्टेप 4: पहली किस्त नकद जमा करें

  • स्टेप 5: बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा चुनें

  • स्टेप 6: सफल पंजीकरण के बाद आपको PM-SYM कार्ड मिल जाएगा

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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