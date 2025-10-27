Advertisement
trendingNow12977454
Hindi Newsबिजनेस

देश में तेजी से बढ़ी मह‍िलाओं की तनख्‍वाह, अब सबसे कम हुआ सैलरी गैप

रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी डील ने एक मिलियन से ज्‍यादा कॉन्ट्रैक्ट और 35,000 से ज्यादा ग्राहकों की जानकारी का एनाल‍िस‍िस क‍िया. यह डेटा 150 देशों का है और इसके जरिये दुनियाभर में सैलरी के रुझान को समझने की कोशिश की गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश में तेजी से बढ़ी मह‍िलाओं की तनख्‍वाह, अब सबसे कम हुआ सैलरी गैप

Pay Gap in India: देश में पुरुष और महिला के सैलरी में अंतर काफी कम हो गया है. भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है, जहां यह अंतर सबसे कम है. हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई. रिपोर्ट के अनुसार देश में पुरुष और महिला दोनों की औसत सैलरी करीब बराबर है. यह औसत सैलरी 13,000 डॉलर (11.47 लाख) से 23,000 डॉलर (20.20 लाख) के बीच है. इससे यह साफ है क‍ि अब कंपनियां सैलरी तय करने में डेटा और निष्पक्ष तरीके को ज्‍यादा यूज कर रही हैं.

35000 से ज्यादा ग्राहकों का एनाल‍िस‍िस क‍िया

रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी डील ने एक मिलियन से ज्‍यादा कॉन्ट्रैक्ट और 35,000 से ज्यादा ग्राहकों की जानकारी का एनाल‍िस‍िस क‍िया. यह डेटा 150 देशों का है और इसके जरिये दुनियाभर में सैलरी के रुझान को समझने की कोशिश की गई. रिपोर्ट में बताया गया कि देश में इंजीनियरिंग और डेटा से जुड़े पेशेवरों की औसत सैलरी में पिछले साल की तुलना में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है. 2024 में इन पेशेवरों की एवरेज सैलरी 36,000 डॉलर था, जो 2025 में घटकर 22,000 डॉलर रह गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सैलरी में अंतर कम होना एक पॉज‍िट‍िव संकेत
रिपोर्ट में कहा गया क‍ि देश में हाइब्र‍िड वर्कफोर्स मॉडल जारी है, इसमें करीब 60 से 70 प्रतिशत कर्मचारी फुल-टाइम हैं, जबकि 30 से 40 प्रतिशत कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं. इससे यह पता चलता है क‍ि कंपनियां लचीले काम के तरीकों पर भरोसा करती हैं. डील के एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के जनरल मैनेजर मार्क सैमलाल ने कहा, 'देश में पुरुष और महिला की सैलरी में अंतर में कमी होना एक पॉज‍िट‍िव संकेत है. यह बदलाव दिखाता है कि अब कंपनियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकों से सैलरी तय कर रही हैं और काम की योग्यता को पहले से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है.'

अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में दुनियाभर में सबसे ज्यादा औसत वेतन मिलता है. वहीं, एआई, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्‍पेशल सेक्‍टर में लोग 20 से 25 प्रतिशत ज्‍यादा वेतन पा सकते हैं. इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवर कम हैं और तय वेतन का कोई सटीक पैटर्न नहीं है. टेक्नोलॉजी में काम करने वाले पेशेवरों के लिए शेयर या कंपनी में हिस्सेदारी वाले पैकेज भी लगातार बढ़ रहे हैं. यह प्रवृत्ति 2021 से 2025 तक जारी रही है, खासकर भारत और ब्राजील जैसे उभरते देशों में. रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में यह पैकेज सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा और फ्रांस का स्थान आता है.

हालांकि, दुनियाभर में तकनीक और प्रोडक्ट से जुड़े कामों में पुरुष और महिला के वेतन में अंतर अब भी ज्यादा है. वहीं, बिक्री या सेल्स के कामों में यह अंतर कम है. सबसे ज्यादा वेतन अंतर कनाडा, फ्रांस और अमेरिका में देखा गया. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Pay Gap

Trending news

बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR
Election Commission of India
बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
online gaming
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
West Bengal
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
Indian Army
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
karnataka
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
Vande matram News
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
Army
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
mehraj malik
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'