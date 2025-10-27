Pay Gap in India: देश में पुरुष और महिला के सैलरी में अंतर काफी कम हो गया है. भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है, जहां यह अंतर सबसे कम है. हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई. रिपोर्ट के अनुसार देश में पुरुष और महिला दोनों की औसत सैलरी करीब बराबर है. यह औसत सैलरी 13,000 डॉलर (11.47 लाख) से 23,000 डॉलर (20.20 लाख) के बीच है. इससे यह साफ है क‍ि अब कंपनियां सैलरी तय करने में डेटा और निष्पक्ष तरीके को ज्‍यादा यूज कर रही हैं.

35000 से ज्यादा ग्राहकों का एनाल‍िस‍िस क‍िया

रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी डील ने एक मिलियन से ज्‍यादा कॉन्ट्रैक्ट और 35,000 से ज्यादा ग्राहकों की जानकारी का एनाल‍िस‍िस क‍िया. यह डेटा 150 देशों का है और इसके जरिये दुनियाभर में सैलरी के रुझान को समझने की कोशिश की गई. रिपोर्ट में बताया गया कि देश में इंजीनियरिंग और डेटा से जुड़े पेशेवरों की औसत सैलरी में पिछले साल की तुलना में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है. 2024 में इन पेशेवरों की एवरेज सैलरी 36,000 डॉलर था, जो 2025 में घटकर 22,000 डॉलर रह गया.

सैलरी में अंतर कम होना एक पॉज‍िट‍िव संकेत

रिपोर्ट में कहा गया क‍ि देश में हाइब्र‍िड वर्कफोर्स मॉडल जारी है, इसमें करीब 60 से 70 प्रतिशत कर्मचारी फुल-टाइम हैं, जबकि 30 से 40 प्रतिशत कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं. इससे यह पता चलता है क‍ि कंपनियां लचीले काम के तरीकों पर भरोसा करती हैं. डील के एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के जनरल मैनेजर मार्क सैमलाल ने कहा, 'देश में पुरुष और महिला की सैलरी में अंतर में कमी होना एक पॉज‍िट‍िव संकेत है. यह बदलाव दिखाता है कि अब कंपनियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकों से सैलरी तय कर रही हैं और काम की योग्यता को पहले से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है.'

अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में दुनियाभर में सबसे ज्यादा औसत वेतन मिलता है. वहीं, एआई, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्‍पेशल सेक्‍टर में लोग 20 से 25 प्रतिशत ज्‍यादा वेतन पा सकते हैं. इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवर कम हैं और तय वेतन का कोई सटीक पैटर्न नहीं है. टेक्नोलॉजी में काम करने वाले पेशेवरों के लिए शेयर या कंपनी में हिस्सेदारी वाले पैकेज भी लगातार बढ़ रहे हैं. यह प्रवृत्ति 2021 से 2025 तक जारी रही है, खासकर भारत और ब्राजील जैसे उभरते देशों में. रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में यह पैकेज सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा और फ्रांस का स्थान आता है.

हालांकि, दुनियाभर में तकनीक और प्रोडक्ट से जुड़े कामों में पुरुष और महिला के वेतन में अंतर अब भी ज्यादा है. वहीं, बिक्री या सेल्स के कामों में यह अंतर कम है. सबसे ज्यादा वेतन अंतर कनाडा, फ्रांस और अमेरिका में देखा गया.