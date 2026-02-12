चेक 'बाउंस' हुआ तो होगी सीधे जेल! पेनल्टी, क्रेडिट स्कोर...जानिए क्या कहता है कानून?

How to Deal With Cheque Bounce : हममें से अधिकतर लोग डेबिट मैंडेट फेल होने या चेक बाउंस को मामूली तकनीकी या एडमिनिस्ट्रेटिव गलती मान लेते हैं. लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी चूक गंभीर कानूनी मुश्किलें खड़ी कर सकती है. कुछ मामलों में जुर्माना ही नहीं, बल्कि जेल तक का खतरा भी बन सकता है. चेक बाउंस या ऑटो-डेबिट फेल होना केवल मामूली गलती नहीं है. चेक बाउंस पर 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. वहीं मैंडेट फेल होने से भारी पेनल्टी, क्रेडिट स्कोर गिरने का खतरा रहता है.

बी शंकर एडवोकेट्स LLP की प्रिंसिपल एसोसिएट प्रेरणा रॉबिन बताती हैं कि टेक्निकली एक बार का मैंडेट फेल होना या चेक बाउंस होना NI एक्ट के सेक्शन 138 के तहत क्रिमिनल केस शुरू करने के लिए काफी है. बशर्ते कानूनी नोटिस दिया गया हो और चेक देने वाला इसे मिलने के 15 दिनों के अंदर पेमेंट न करे. चेक बाउंस होने पर आपको दो साल तक की जेल, चेक की रकम का दोगुना जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

प्रेरणा रॉबिन बताती हैं कि चेक या NACH मैंडेट बाउंस होने पर पेनल्टी चार्ज लगने से तुरंत पैसे का नुकसान होता है. हालांकि, कानूनी परेशानियां शुरू होने से पहले ही पैसे का जुर्माना बढ़ने लगता है. उन्होंने कहा कि जब कोई चेक या NACH मैंडेट (जैसे SIP) फेल हो जाता है, तो बैंक हर बार ₹250 से ₹750 तक का डिसऑनर चार्ज लगाता है. इसके अलावा हर ऑटो-डेबिट अलग से गिना जाता है, जो कई बार फेल होने पर गिना जाता है.