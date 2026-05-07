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Paytm का यू-टर्न, RBI से NBFC का लाइसेंस लेने का मूड बदला; क्‍या है नया बिजनेस मॉडल?

Paytm NBFC Licence: पेटीएम एनबीएफसी के जर‍िये लोन देने के बजाय अब 'लोन डिस्ट्रीब्यूशन' मॉडल पर फोकस कर रहा है. आरबीआई की हाल‍िया सख्‍ती के बाद कंपनी अपनी ब‍िजनेस प्रि‍योर‍िटी को नए तरीके से तय कर रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 07, 2026, 02:39 PM IST
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Paytm का यू-टर्न, RBI से NBFC का लाइसेंस लेने का मूड बदला; क्‍या है नया बिजनेस मॉडल?

Paytm Business Plan: फिनटेक सेक्‍टर के द‍िग्‍गज प्‍लेयर पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) ने आगामी सालों की पॉल‍िसी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. कंपनी की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि फिलहाल उसका एनबीएफसी (NBFC) लाइसेंस लेने की कोई प्‍लान नहीं है. पेटीएम लोन देने के बजाय 'लोन डिस्ट्रीब्यूशन' (Loan Distribution) मॉडल पर अपना फोकस करती रहेगी. आरबीआई (RBI) की तरफ से हाल‍िया सख्‍ती के बाद कंपनी अपने ब‍िजनेस प्रि‍योर‍िटी को नए तरीके से तय कर रही है.

एनबीएफसी (NBFC) मॉडल को लेकर कंपनी का मानना है कि इससे जुड़ा लाइसेंस लेना उनके अहम बिजनेस मॉडल के ल‍िए सही कदम नहीं होगा. कंपनी के स्‍पोक्‍सपर्सन की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि वे अपने प्लेटफॉर्म के जरिये दूसरे बैंकों और NBFC पार्टनर्स के फाइनेंश‍ियल प्रोडक्‍ट को कस्‍टर तक पहुंचाने का काम पहले की तरह जारी रखेंगे. इस फैसले के पीछे का अहम कारण कैपिटल और रेगुलेटरी कंपलशन हैं. NBFC बनने के लि‍ए कंपनी को भारी मात्रा में कैप‍िटल (Capital) जरूरी होती है. दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में र‍िस्‍क कम है और कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज कर सकती है.

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पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का इंतजार

NBFC की रेस से बाहर होने के बाद पेटीएम का पूरा जोर 'पेमेंट एग्रीगेटर' (Payment Aggregator) लाइसेंस हासिल करने पर है. कंपनी इसके लिए आरबीआई (RBI) के साथ लगातार संपर्क में बनी हुई है. पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने से पेटीएम अपने मर्चेंट बेस को और ज्‍यादा मजबूती से सर्व‍िस दे पाएगा और नए ऑनलाइन मर्चेंट्स को अपने साथ जोड़ सकेगा. आरबीआई ने फिलहाल पेटीएम के नए मर्चेंट्स जोड़ने पर पाबंदी लगा रखी है. इसे हटाने के लिए कंपनी की तरफ से पूरी कोश‍िश की जा रही है.

पेमेंट्स बैंक के संकट के बाद स्‍ट्रेटजी

Paytm Payments Bank पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पर काफी प्रेशर देखा गया है. कंपनी अपने 'को-लेंडिंग' और 'लोन डिस्ट्रीब्यूशन' बिजनेस को पटरी पर लाने की कोश‍िश कर रही है. कंपनी का टारगेट ऐसा 'एसेट-लाइट' (Asset-light) मॉडल बनाना है, जिसमें उन्हें खुद के बैलेंस शीट से लोन नहीं देना देना पड़े, बल्कि वे केवल एक इंटरमीड‍ियरी (Intermediary) के रूप में काम करें. इससे कंपनी के फाइनेंश‍ियल र‍िस्‍क कम होगा.

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निवेशकों और बाजार की नजर

पेटीएम के इस रुख ने निवेशकों को यह साफ इशारा द‍िया है क‍ि कंपनी अब बैंकिंग एक्‍सपेंशन की बजाय स्थिरता और रेगुलेटरी कंप्लायंस पर फोकस कर रही है. मार्केट के जानकारों का मानना है कि NBFC लाइसेंस नहीं लेने के फैसले से कंपनी का कैश रिजर्व सुरक्षित रहेगा. आने वाली तिमाहियों में यह देखना दिलचस्प रहेगा क‍ि पेटीएम अपने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस और लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के जरिये अपनी खोई हुई मार्केट वैल्यू को कितना वापस पा पाता है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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