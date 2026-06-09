4,000 नई नौकरियां देगी Paytm, AI और टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव; क्या है कंपनी का मेगा प्लान?

रिपोर्ट में कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि पिछले दो महीनों में Paytm ने 800 से अधिक लोगों को नियुक्त किया है और फिलहाल 4,000 अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है. ये भर्ती अभियान मार्च 2027 तक जारी रहेगा. कंपनी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित विभिन्न विभागों में नियुक्तियां करेगी. इसके अलावा वरिष्ठ नेतृत्व स्तर के पदों पर भी भर्ती की जाएगी. Paytm ने पिछले चार लगातार तिमाहियों में मुनाफा दर्ज किया है. ये सुधार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Paytm पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद देखने को मिला है. RBI ने अप्रैल में पेमेंट्स बैंक का परिचालन लाइसेंस रद्द करते हुए उसके औपचारिक बंद होने का निर्देश दिया था.