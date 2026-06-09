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4,000 नई नौकरियां देगी Paytm, AI और टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव; क्या है कंपनी का मेगा प्लान?

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Paytm अपने कुल कर्मचारियों की संख्या में लगभग 10% की बढ़ोतरी करना चाहती है. वर्तमान में कंपनी में करीब 40,000 कर्मचारी कार्यरत हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 09, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:21 PM IST
4,000 नई नौकरियां देगी Paytm, AI और टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव; क्या है कंपनी का मेगा प्लान?
Image Credit: Source : X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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