4,000 नई नौकरियां देगी Paytm, AI और टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव; क्या है कंपनी का मेगा प्लान?

Paytm Hiring : फिनटेक कंपनी Paytm की पैरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशन्स के शेयर मंगलवार 9 जून को शुरुआती कारोबार में तेजी के साथ खुले. कंपनी के शेयरों में ये उछाल उस रिपोर्ट के बाद देखने को मिला, जिसमें कहा गया है कि Paytm अपने मर्चेंट नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स के विस्तार के लिए करीब 4,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रही है.
मंगलवार सुबह Paytm का शेयर 2.49% चढ़कर 1,057.40 रुपये तक पहुंच गया. सुबह 9:51 बजे तक कंपनी का शेयर 2.26% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में 0.28% की तेजी दर्ज की गई.
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Paytm अपने कुल कर्मचारियों की संख्या में लगभग 10% की बढ़ोतरी करना चाहती है. वर्तमान में कंपनी में करीब 40,000 कर्मचारी कार्यरत हैं. हालांकि, कंपनी मौजूदा परफॉर्मेंस अप्रेजल साइकिल के बाद करीब 400 कर्मचारियों यानी लगभग 1% वर्कफोर्स की छंटनी भी कर सकती है.
रिपोर्ट में कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि पिछले दो महीनों में Paytm ने 800 से अधिक लोगों को नियुक्त किया है और फिलहाल 4,000 अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है. ये भर्ती अभियान मार्च 2027 तक जारी रहेगा. कंपनी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित विभिन्न विभागों में नियुक्तियां करेगी. इसके अलावा वरिष्ठ नेतृत्व स्तर के पदों पर भी भर्ती की जाएगी. Paytm ने पिछले चार लगातार तिमाहियों में मुनाफा दर्ज किया है. ये सुधार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Paytm पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद देखने को मिला है. RBI ने अप्रैल में पेमेंट्स बैंक का परिचालन लाइसेंस रद्द करते हुए उसके औपचारिक बंद होने का निर्देश दिया था.
RBI की कार्रवाई के बाद कंपनी ने लागत कम करने के लिए 4,500 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की थी. रिपोर्ट के अनुसार, Paytm पेमेंट्स बैंक के पूर्ण रूप से बंद होने के बाद कुछ सौ कर्मचारियों की और छंटनी की जा सकती है. हालांकि, कई कर्मचारियों को कंपनी के अन्य विभागों में समायोजित भी किया गया है.