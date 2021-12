फ्लाइट बुकिंग पर भारी डिस्काउंट, जानें कैसे बिल्कुल सस्ते में बुक करें टिकट

नई दिल्ली. अगर आप सस्ते में फ्लाइट से सफर करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. देश की जानी-मानी कंपनी पेटीएम फ्लाइट टिकट पर डिस्काउंट दे रही है. कंपनी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. पेटीएम (Paytm) ने इस डिस्काउंट ऑफर के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों (armed forces personnel), छात्रों (Students) और वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को स्पेशल डिस्काउंटेड फेयर देने की बात कही है.

Paytm इस ऑफर में आर्म्ड फोर्स, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन कैटेगरी के यात्रियों के लिए खास किराया ऑफर कर रहा है. इसमें 15-50% प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे पैसेंजर सिर्फ अपनी डिटेल्स डालने के बाद फ्लाइट सर्च कर सकते हैं और लागू ऑफर सर्च कर सकते हैं. आपको बता दें कि ये ऑफर इंडिगो, गो एयर, स्पाइसजेट और एयरएशिया में बुकिंग के लिए लागू होगा.

Special fares for Armed Forces, Students and Senior Citizens launched on Paytm.

Read up and book now!https://t.co/RTEVuhctPl #specialfares #economictimes

— Paytm Travel (@PaytmTravel) December 7, 2021