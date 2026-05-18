मम्मी ₹200 भेज दो वाला दौर खत्म! टीनेजर्स करेंगे धड़ाधड़ UPI पेमेंट; Paytm ने लॉन्च किया नया फीचर

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New 'Pocket Money' UPI Feature : डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm ने सोमवार यानी 18 मई को एक नया फीचर ‘Paytm Pocket Money’ लॉन्च किया है. इस फीचर की मदद से अब बिना बैंक अकाउंट वाले टीनेजर्स भी आसानी से UPI पेमेंट कर सकेंगे. खास बात ये है कि माता-पिता या परिवार के सदस्य बच्चों के खर्च पर नजर रखने के साथ-साथ लिमिट भी सेट कर सकेंगे.
कंपनी के मुताबिक, अब टीनेजर्स को छोटी-छोटी पेमेंट के लिए माता-पिता का फोन मांगने, OTP पूछने या QR कोड WhatsApp पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे अपने मोबाइल से सीधे स्कूल-कॉलेज कैंटीन, मेट्रो, कैब, मोबाइल रिचार्ज और शॉपिंग जैसी रोजमर्रा की पेमेंट कर सकेंगे.
यह फीचर NPCI के UPI सर्किल सिस्टम पर आधारित है. इसमें परिवार का कोई भी प्राइमरी UPI यूजर अपने बैंक अकाउंट से टीनेजर को सेकेंडरी यूजर के तौर पर जोड़ सकता है. इसके बाद बच्चा उसी अकाउंट से तय लिमिट के अंदर UPI ट्रांजैक्शन कर सकेगा.
एक बार में अधिकतम ₹5,000 तक पेमेंट
महीनेभर में कुल ₹15,000 की लिमिट
सेटअप के पहले 30 मिनट तक ₹500 की सीमा
पहले 24 घंटे में ₹5,000 तक खर्च की अनुमति
सुरक्षा के लिए डिवाइस लॉक जरूरी होगा और पैरेंट्स कभी भी एक्सेस बंद या लिमिट बदल सकेंगे.
Paytm ऐप अपडेट करें
‘To Mobile / Contact’ ऑप्शन पर जाएं
‘Pocket Money’ चुनें
Teenager का नंबर या UPI ID जोड़ें
वेरिफिकेशन पूरा करें
मासिक लिमिट सेट करें
बैंक अकाउंट चुनकर UPI PIN डालें
Invite एक्सेप्ट होते ही फीचर एक्टिव हो जाएगा