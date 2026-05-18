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Hindi Newsबिजनेसमम्मी ₹200 भेज दो वाला दौर खत्म! टीनेजर्स करेंगे धड़ाधड़ UPI पेमेंट; Paytm ने लॉन्च किया नया फीचर

मम्मी ₹200 भेज दो वाला दौर खत्म! टीनेजर्स करेंगे धड़ाधड़ UPI पेमेंट; Paytm ने लॉन्च किया नया फीचर

इस फीचर की मदद से अब बिना बैंक अकाउंट वाले टीनेजर्स भी आसानी से UPI पेमेंट कर सकेंगे. खास बात ये है कि माता-पिता या परिवार के सदस्य बच्चों के खर्च पर नजर रखने के साथ-साथ लिमिट भी सेट कर सकेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 18, 2026, 04:12 PM IST
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Source : AI/X
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New 'Pocket Money' UPI Feature : डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm ने सोमवार यानी 18 मई को एक नया फीचर ‘Paytm Pocket Money’ लॉन्च किया है. इस फीचर की मदद से अब बिना बैंक अकाउंट वाले टीनेजर्स भी आसानी से UPI पेमेंट कर सकेंगे. खास बात ये है कि माता-पिता या परिवार के सदस्य बच्चों के खर्च पर नजर रखने के साथ-साथ लिमिट भी सेट कर सकेंगे.

कंपनी के मुताबिक, अब टीनेजर्स को छोटी-छोटी पेमेंट के लिए माता-पिता का फोन मांगने, OTP पूछने या QR कोड WhatsApp पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे अपने मोबाइल से सीधे स्कूल-कॉलेज कैंटीन, मेट्रो, कैब, मोबाइल रिचार्ज और शॉपिंग जैसी रोजमर्रा की पेमेंट कर सकेंगे.

कैसे काम करेगा Paytm Pocket Money?

यह फीचर NPCI के UPI सर्किल सिस्टम पर आधारित है. इसमें परिवार का कोई भी प्राइमरी UPI यूजर अपने बैंक अकाउंट से टीनेजर को सेकेंडरी यूजर के तौर पर जोड़ सकता है. इसके बाद बच्चा उसी अकाउंट से तय लिमिट के अंदर UPI ट्रांजैक्शन कर सकेगा.

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कितनी होगी ट्रांजैक्शन लिमिट?

  • एक बार में अधिकतम ₹5,000 तक पेमेंट

  • महीनेभर में कुल ₹15,000 की लिमिट

  • सेटअप के पहले 30 मिनट तक ₹500 की सीमा

  • पहले 24 घंटे में ₹5,000 तक खर्च की अनुमति

सुरक्षा के लिए डिवाइस लॉक जरूरी होगा और पैरेंट्स कभी भी एक्सेस बंद या लिमिट बदल सकेंगे.

ऐसे करें एक्टिवेट

  • Paytm ऐप अपडेट करें

  • ‘To Mobile / Contact’ ऑप्शन पर जाएं

  • ‘Pocket Money’ चुनें

  • Teenager का नंबर या UPI ID जोड़ें

  • वेरिफिकेशन पूरा करें

  • मासिक लिमिट सेट करें

  • बैंक अकाउंट चुनकर UPI PIN डालें

  • Invite एक्सेप्ट होते ही फीचर एक्टिव हो जाएगा

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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