Paytm में फंसे ₹800 करोड़ और RBI ने जड़ दिया बैंक पर ताला, क्या शर्मा जी की गलतियों से डूब जाएगा लाखों लोगों का पैसा?

Paytm Payment Bank Licence Cancel: फिनटेक कंपनी Paytm एक बार फिर से सवालों में घिरी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) का लाइसेंस रदद् कर दिया. RBI ने सख्त टिप्पणी करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल करते हुए उसे असुरक्षित करार दिया. आरबीआई ने कहा कि पेटीएम का कामकाज ग्राहकों के पैसों के लिए सुरक्षित नहीं है. बैंक के पास पर्याप्त पैसा है कि वो अपने ग्राहकों को लौटा सके. पेटीएम पर ये कार्रवाई पहली बार नहीं है. अगर आपको याद हो तो साल 2022 में रिजर्व बैंक ने इसी तरह से पेटीएम पर कार्रवाई करते हुए उसके पेमेंट बैंक पर पाबंदी लगा दी थी. नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया गया था. आरबीआई की ये कार्रवाई पेटीएम की पेरेंट कंपनी One97 Communication की मुश्किल बढ़ने वाली है. सोमवार को Paytm के शेयरों पर असर दिखेगा.

ग्राहकों के 800 करोड़ रुपये का क्या होगा ?

रिजर्व बैंक ने Paytm पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, लेकिन आज भी इस बैंक में लोगों के 800 करोड़ रुपये जमा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम बंद होने के बाद भी ग्राहकों तक उनके पैसे नहीं पहुंचे हैं. करीब 400 करोड़ रुपये पेटीएम पेमेंट बैंक के फ्रीज अकाउंट्स में जमा हैं और करीब 400 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड (Unclaimed) हैं. पेटीएम के 35 करोड़ अकाउंट्स होल्डर्स में से सिर्फ 10.5 करोड़ अकाउंट एक्टिव थे. मार्च 2025 तक पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट और बैंक में करीब 13.95 अरब रुपये जमा थे. वित्त वर्ष 2025 के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 946.4 करोड़ रुपये की कमी आई. साल 2024 में आरबीआई के एक्शन के बाद यह गिरकर 800 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

RBI ने क्यों रद्द किया पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस

1. रिजर्व बैंक ने अपनी जांच में पाया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जिस तरह से काम कर रहा है, वो जमाकर्ताओं के हितों के लिए ठीक नहीं है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 22 (3) (b) का पालन करने में पेटीएम फेल रहा, जिसके बाद अब उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

2. बैंक के मैनेंटमेंट पर भी रिजर्व बैंक के सवाल उठाए हैं. केंद्रीय बैंक ने माना है कि मैनेजमेंट का रवैया संदिग्ध है. धारा 22 (3) (c) का उल्लंघन मानते हुए पेटीएम ने बैंक पर कार्रवाई की है.

3. बैंक को मार्च 2022 के बाद से लगातार चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं सुधरा. नए ग्राहकों को जोड़ने से रोका गया. फरवरी 2024 में उसपर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए गए. आरबीआई ने माना कि अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विस को जारी रखा गया तो ग्राहकों के लिए खतरा है.

4. बैंक पर शर्तों को तोड़ने और किए गए वादे पूरा नहीं करना आरोप लगा है. बैंक ने KYC नियमों और फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसके बाद अब पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया गया.

RBI के लाइसेंस कैंसिल करने से क्या Paytm बंद हो जाएगा ?

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PAYtm Payments Bank) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, लेकिन Paytm ऐप काम करता रहेगा. इसका मतलब है कि अगर आपका पेटीएम वॉलेट, UPI अगर किसी दूसरे बैंक जैसे SBI, HDFC, PNB से लिंक है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी. आप पहले की तरह ही पेटीएम से पेमेंट कर पाएंगे. लेकिन अगर आपका यूपीआई या पेमेंट बैंक पार्टनर पेटीएम बैंक है तो उससे ट्रांजैक्शन नहीं होगा. पेटीएम बैंक का लाइसेंस रद्द होने का मतलब है कोई लेनदेन नहीं होना. इस लाइसेंस के रद्द होने का मतलब है कि पेटीएम अब पेमेंट बैंक के तौर पर काम नहीं करेगा, सिर्फ एक थर्ड पार्टी ऐप की तरह काम जारी रखेगा.

Paytm पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द होने पर किसका UPI काम नहीं करेगा ?

अगर आपका UPI सीधे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लिंक है तो वो काम नहीं करेगा. हालांकि आरबीआई ने साल 2024 में ही पेटीएम को नए पैसे जोड़ने या ट्रांजैक्शन करने से रोक दिया था. अब अगर आपका पैसा उस बैंक में हैं, तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.

पेटीएम में अब भी है पैसा तो क्या करें?

अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में अब भी पैसा है तो बिना देर किए उसे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले. पेटीएम ऐप पर जाकर दूसरे बैंक अकाउंट को प्राइमरी बनाकर आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं.

पेमेंट्स बैंक और साधारण बैंक से क्या अंतर होता है?

पेमेंट्स बैंक सामान्य बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी से अलग होता है. पेमेंट्स बैंक का पूरा कारोबार ऐप से चलता है, उसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है. बैंक खोलने से लेकर ट्रांजैक्शन, बंद करना सब ऐप से ही होता है. इसमें बैंक बैलेंस की सीमा होती है. आप उस लिमिट से ऊपर पेमेंट बैंक में नहीं रख सकते हैं. ये बैंक न तो आपको होम लोन, कार लोन जैसे क्रेडिट्स दे सकते हैं और ना ही आपको क्रेडिट इश्यू कर सकते हैं.