Paytm Payments: पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर आरबीआई (RBI) की तरफ से मार्च 2024 में बैन लगा द‍िया गया था. लेक‍िन अब करीब डेढ़ साल बाद इसको आरबीआई (RBI) से राहत म‍िली है. र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज (Paytm Payments Services) को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी म‍िल गई है. पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई. आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स (Paytm Payments) पर नए मर्चेंट जोड़ने से लगी पाबंदी को भी हटा द‍िया है.

पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की मंजूरी

आरबीआई (RBI) की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स को पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के तौर पर काम करने के ल‍िए मंजूरी दी गई है. यह मंजूरी आरबीआई (RBI) के पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे न‍ियमों के तहत दी दी गई है. हालांकि, व्यापारियों के लिए पे-आउट ट्रांजेक्‍शन इन नियमों के दायरे में नहीं आते. पेमेंट एग्रीगेटर के ल‍िए बनाए गए एस्क्रो अकाउंट से नहीं किया जा सकता. आपको बता दें

पेटीएम एक बार फ‍िर से अपने प्‍लेटफॉर्म पर नए मर्चेंट को जोड़ पाएगा. इससे इसके पेमेंट ब‍िजनेस को मजबूती म‍िलेगी.

साइबर स‍िक्‍योर‍िटी ऑडिट कराने का भी आदेश

आरबीआई (RBI) की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स को सिस्टम ऑडिट और साइबर स‍िक्‍योर‍िटी ऑडिट कराने का भी आदेश द‍िया है. यह ऑडिट CERT-In से सर्ट‍िफाइड ऑडिटर, ISACA से रजिस्टर्ड CISA या ICAI से DISA रज‍िस्‍टर्ड ऑडिटर की तरफ से किया जाएगा. ऑडिट में 30 जुलाई 2024 को जारी साइबर स‍िक्‍योर‍िटी और डिजिटल पेमेंट के नियमों और 6 अप्रैल 2018 के डेटा स्टोरेज नियमों की जांच की जाएगी.

छह महीने में सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी जरूरी

पेटीएम को मंजूरी के छह महीने के अंदर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी जरूरी है. यद‍ि कंपनी की तरफ से ऐसा नहीं क‍िया जाता तो यह मंजूरी ऑटोमेट‍िक कैंस‍िल हो जाएगी. इसके बाद अंतिम मंजूरी पर क‍िसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा. आरबीआई (RBI) की तरफ से पेटीएम को 4 जुलाई 2022 के न‍ियमों का पालन करने के ल‍िए भी कहा गया है. इसमें शेयरहोल्डिंग में बदलाव, नियंत्रण हस्तांतरण या पेमेंट स‍िस्‍टम एक्‍ट‍िव‍िटी के हस्तांतरण के लिए पहले से मंजूरी लेना जरूरी है.

क्‍या है पेमेंट एग्रीगेटर के मायने?

उदाहरण के तौर पर बात करें तो आपका ऑनलाइन ब‍िजनेस है, जहां आप अपना प्रोडक्‍ट बेचते हो. कोई कस्‍टमर UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग के जर‍िये पेमेंट करना चाहता है तो आपको उससे पैसे सीधे लेने और इसे स‍िक्‍योर रखने के लि‍ए सिस्टम की जरूरत होती है. यहां पर पेमेंट एग्रीगेटर काम आता है. पेमेंट एग्रीगेटर कस्‍टमर से पैसा लेकर उसे एस्क्रो अकाउंट में सुरक्ष‍ित रखता है. इसके बाद तय समय पर इस पैसे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर द‍िया जाता है. इससे आपको अलग-अलग पेमेंट सिस्टम से जुड़ने का झंझट नहीं करना पड़ता, सब कुछ एग्रीगेटर के जर‍िये मैनेज हो जाता है.