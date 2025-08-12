Paytm पेमेंट्स बैंक बन गया पेमेंट एग्रीगेटर, RBI ने दी मंजूरी; क्‍या है इसका मतलब?
Advertisement
trendingNow12878095
Hindi Newsबिजनेस

Paytm पेमेंट्स बैंक बन गया पेमेंट एग्रीगेटर, RBI ने दी मंजूरी; क्‍या है इसका मतलब?

RBI: आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स को करीब डेढ़ साल बार राहत देते हुए पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने को लेकर मंजूरी दी गई. पेटीएम से जुड़े इस फैसले का असर बुधवार को कंपनी के शेयर पर देखने को म‍िल सकता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Paytm पेमेंट्स बैंक बन गया पेमेंट एग्रीगेटर, RBI ने दी मंजूरी; क्‍या है इसका मतलब?

Paytm Payments: पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर आरबीआई (RBI) की तरफ से मार्च 2024 में बैन लगा द‍िया गया था. लेक‍िन अब करीब डेढ़ साल बाद इसको आरबीआई (RBI) से राहत म‍िली है. र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज (Paytm Payments Services) को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी म‍िल गई है. पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई. आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स (Paytm Payments) पर नए मर्चेंट जोड़ने से लगी पाबंदी को भी हटा द‍िया है.

पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की मंजूरी

आरबीआई (RBI) की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स को पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के तौर पर काम करने के ल‍िए मंजूरी दी गई है. यह मंजूरी आरबीआई (RBI) के पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे न‍ियमों के तहत दी दी गई है. हालांकि, व्यापारियों के लिए पे-आउट ट्रांजेक्‍शन इन नियमों के दायरे में नहीं आते. पेमेंट एग्रीगेटर के ल‍िए बनाए गए एस्क्रो अकाउंट से नहीं किया जा सकता. आपको बता दें 
पेटीएम एक बार फ‍िर से अपने प्‍लेटफॉर्म पर नए मर्चेंट को जोड़ पाएगा. इससे इसके पेमेंट ब‍िजनेस को मजबूती म‍िलेगी.

साइबर स‍िक्‍योर‍िटी ऑडिट कराने का भी आदेश
आरबीआई (RBI) की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स को सिस्टम ऑडिट और साइबर स‍िक्‍योर‍िटी ऑडिट कराने का भी आदेश द‍िया है. यह ऑडिट CERT-In से सर्ट‍िफाइड ऑडिटर, ISACA से रजिस्टर्ड CISA या ICAI से DISA रज‍िस्‍टर्ड ऑडिटर की तरफ से किया जाएगा. ऑडिट में 30 जुलाई 2024 को जारी साइबर स‍िक्‍योर‍िटी और डिजिटल पेमेंट के नियमों और 6 अप्रैल 2018 के डेटा स्टोरेज नियमों की जांच की जाएगी.

छह महीने में सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी जरूरी
पेटीएम को मंजूरी के छह महीने के अंदर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी जरूरी है. यद‍ि कंपनी की तरफ से ऐसा नहीं क‍िया जाता तो यह मंजूरी ऑटोमेट‍िक कैंस‍िल हो जाएगी. इसके बाद अंतिम मंजूरी पर क‍िसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा. आरबीआई (RBI) की तरफ से पेटीएम को 4 जुलाई 2022 के न‍ियमों का पालन करने के ल‍िए भी कहा गया है. इसमें शेयरहोल्डिंग में बदलाव, नियंत्रण हस्तांतरण या पेमेंट स‍िस्‍टम एक्‍ट‍िव‍िटी के हस्तांतरण के लिए पहले से मंजूरी लेना जरूरी है.

क्‍या है पेमेंट एग्रीगेटर के मायने?
उदाहरण के तौर पर बात करें तो आपका ऑनलाइन ब‍िजनेस है, जहां आप अपना प्रोडक्‍ट बेचते हो. कोई कस्‍टमर UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग के जर‍िये पेमेंट करना चाहता है तो आपको उससे पैसे सीधे लेने और इसे स‍िक्‍योर रखने के लि‍ए सिस्टम की जरूरत होती है. यहां पर पेमेंट एग्रीगेटर काम आता है. पेमेंट एग्रीगेटर कस्‍टमर से पैसा लेकर उसे एस्क्रो अकाउंट में सुरक्ष‍ित रखता है. इसके बाद तय समय पर इस पैसे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर द‍िया जाता है. इससे आपको अलग-अलग पेमेंट सिस्टम से जुड़ने का झंझट नहीं करना पड़ता, सब कुछ एग्रीगेटर के जर‍िये मैनेज हो जाता है. 

About the Author
author img
क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Paytm

Trending news

'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
;