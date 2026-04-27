Paytm Payments Bank: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है. रिजर्व बैंक की तरफ से इस कदम को उठाए जाने के बाद पेटीएम के शेयर में गिरावट देखी जा रही है. सोमवार के कारोबारी सत्र में यह 8 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया.
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Paytm Share Crash: हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन सोमवार (27 अप्रैल) को पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली. शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान ही शेयर 8% से ज्यादा टूटकर दिन के निचले लेवल 1,051 रुपये तक पहुंच गया. शेयर में गिरावट से पेटीएम का मार्केट कैप करीब 6000 करोड़ रुपये कम हो गया. शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान पेटीएम का मार्केट कैप 73,427 करोड़ रुपये था, जो कि आज घटकर 67,500 करोड़ रुपये रह गया. शेयर में यह गिरावट पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) का लाइसेंस रद्द किये जाने के बाद देखी जा रही है.
आरबीआई (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 को शेयर बाजार में कारोबार बंद होने के बाद रद्द कर दिया था. रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक कामकाज से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर रहा था. आरबीआई ने कहा कि बैंक को चलाते रहने से किसी तरह का फायदा नहीं है. हालांकि, केंद्रीय बैंक की तरफ से कस्टमर को आश्वासन दिया गया कि बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है. लिक्विडेशन (बंद करने) के प्रोसेस में सभी ग्राहकों को उनका पूरा पैसा लौटाया जा सकेगा. यह फैसला दो साल से ज्यादा समय से बैंक पर लगी पाबंदियों के बाद आया है.
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पेटीएम की तरफ से शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा गया कि पेमेंट्स बैंक के बंद होने से कंपनी के बिजनेस, ऑपरेशंस या वित्तीय स्थिति पर किसी तरह का बड़ा असर नहीं पड़ेगा. कंपनी ने वीकेंड पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PPBL) के वाइंडिंग-अप (बंद करने) को मंजूरी दे दी. कंपनी की तरफ से बयान दिया गया कि पेटीएम बैंक के बंद होने और उससे रिलेशन संबंध खत्म होने का हमारे बिजनेस, ऑपरेशंस या फाइनेंशियल स्थिति पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. हम अपने सभी बिजनेस कानून के अनुसार चला रहे हैं. लाइसेंस रद्द होने के बाद PPBL अब पेटीएम की एसोसिएट कंपनी नहीं रहेगी.
पेटीएम के शेयर में यह गिरावट रेगुलेटरी अपडेट के बाद आई है. लेकिन पेटीएम का मुख्य पेमेंट्स बिजनेस (UPI, वॉलेट, मर्चेंट सर्विसेज) पहले ही अलग चल रहा था. बैंक के बंद होने से मुख्य ऑपरेशंस ज्यादा प्रभावित नहीं होगा. फिर भी शॉर्ट टर्म में शेयर को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी. जानकारों का कहना है कि लंबे समय में यदि पेटीएम कंप्लायंस सुधार ले और बिजनेस बढ़ाए तो रिकवरी हो सकती है. लेकिन फिलहाल निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए. रिस्क लेने वाले छोटी मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं.
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आरबीआई (RBI) हाईकोर्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के फुल लिक्विउेशन प्रोसेस को शुरू करेगा. पेटीएम यूजर्स के लिए आम पेमेंट सर्विसेज (UPI, रिचार्ज, बिल पेमेंट) में किसी तरह की रुकावन नहीं रहेगी. बैंकिंग सर्विस जैसे सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट पर असर पड़ेगा, लेकिन कंपनी का कहना है कि कस्टमर को नुकसान नहीं होगा. पेटीएम के शेयरों में आज की गिरावट के बाद बाजार अब कंपनी के अगले कदमों और रिकवरी प्लान पर नजर रखेगा.
शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान पेटीएम का शेयर 1,147 रुपये पर बंद हुआ. लेकिन सोमवार सुबह जब शेयर खुला तो इसे 1,090.40 रुपये पर ट्रेंड करते हुए देखा गया. इसके बाद भी इसमें गिरावट का सिलसिला जारी रहा और यह टूटकर 1,051 रुपये तक आ गया. हालांकि, बाद में शेयर में रिकवरी देखी जा रही है. शेयर का 52 हफ्ते का लो लेवल 803 रुपये और हाई लेवल 1,381.75 रुपये का है.
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