/UPI MDR के ऐलान के बाद Paytm के शेयर में 7% उछाल, 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचा भाव; जानें क्या अब खरीदना चाहिए?

Paytm Share Price : One 97 Communications यानी Paytm की पैरेंट कंपनी के शेयरों में बुधवार यानी 16 सितंबर को जोरदार तेजी देखने को मिली है. शेयर करीब 7.2% उछलकर ₹1,856.50 तक पहुंच गया. ये इसका नया 52 हफ्ते का उच्च स्तर है. मार्च 2026 में ₹947.10 के 52-हफ्ते के निचले स्तर से तुलना करें तो शेयर अब करीब 96% ऊपर है. इसके बाद कई ब्रोकरेज ने Paytm को लेकर अपने अनुमान और टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं.
NPCI के अनुसार, 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के कुछ पर्सन-टू-मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होगा. इसके तहत मर्चेंट से 0.4% तक शुल्क लिया जाएगा. ₹75,000 या उससे अधिक के भुगतान पर यह शुल्क अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा. हालांकि, इसका असर आम UPI यूजर्स पर नहीं पड़ेगा. कंज्यूमर से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन भी मुफ्त रहेंगे. ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा. सरकार के FAQ के अनुसार, ऐसे ट्रांजैक्शन UPI के P2M वॉल्यूम का 95% से अधिक हिस्सा हैं.
NPCI ने स्पष्ट किया है कि MDR का भुगतान मर्चेंट करेंगे और इसे ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता. यानी UPI से भुगतान करते समय ग्राहक को कीमत के ऊपर अलग से कोई प्लेटफॉर्म या ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होगी.
UPI से होने वाली कमाई लंबे समय से डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए बड़ा मुद्दा रही है. नए MDR सिस्टम के बाद हाई-वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन से Paytm को अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है. Emkay ग्लोबल रिसर्च ने Paytm पर अपनी ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹2,400 कर दिया है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि Paytm FY28 में UPI MDR से करीब ₹1,120 करोड़ का राजस्व हासिल कर सकता है. Emkay के मुताबिक, नया मॉडल पहले की डिस्क्रिशनरी सब्सिडी व्यवस्था की तुलना में अधिक कॉन्ट्रैक्चुअल और रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल हो सकता है. इससे Paytm के पेमेंट कारोबार की वित्तीय स्थिरता मजबूत होने की संभावना जताई गई है.
JM Financial ने Paytm का टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹2,150 प्रति शेयर कर दिया है और ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है. ब्रोकरेज के अनुसार, नया MDR रेट उसके पहले के 25 बेसिस प्वाइंट के अनुमान से ज्यादा है. JM Financial का अनुमान है कि नए UPI शुल्क से Paytm को FY27 में करीब ₹210 करोड़ और FY28 में करीब ₹470 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू मिल सकता है.
Bernstein ने भी Paytm को अपनी प्रमुख पसंद में शामिल किया है. ब्रोकरेज ने मर्चेंट लेंडिंग में ग्रोथ, ऑपरेटिंग लिवरेज और UPI पर MDR लागू होने की संभावित कमाई को Paytm की ग्रोथ के प्रमुख कारणों में गिनाया है. Bernstein ने Paytm के लिए ₹2,200 का टारगेट प्राइस दिया है और FY29 तक EPS के ₹78 तक पहुंचने का अनुमान लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़े मूल्य वाले UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने के कदम का समर्थन किया है. RBI के अनुसार, इससे भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता मजबूत हो सकती है और UPI के विस्तार, इनोवेशन और कारोबारों के लिए इसकी उपयोगिता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अगस्त में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत पर चर्चा करते हुए कहा था कि इस लागत का भुगतान किसी न किसी को करना होगा. उन्होंने डिजिटल पेमेंट को सुलभ, किफायती और सुरक्षित बनाए रखने के साथ-साथ पूरे इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया था.
UPI MDR Paytm के लिए संभावित रूप से एक नया रेकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकता है. यही वजह है कि हालिया घोषणा के बाद ब्रोकरेज ने कंपनी की कमाई और वैल्यूएशन को लेकर अपने अनुमानों में बदलाव किया है. हालांकि, शेयर पहले ही मार्च के निचले स्तर से करीब 96% चढ़ चुका है और बुधवार को 52 हफ्ते के नए हाई पर पहुंच गया.