/UPI MDR के ऐलान के बाद Paytm के शेयर में 7% उछाल, 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचा भाव; जानें क्या अब खरीदना चाहिए?

UPI से होने वाली कमाई लंबे समय से डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए बड़ा मुद्दा रही है. नए MDR सिस्टम के बाद हाई-वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन से Paytm को अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है. Emkay ग्लोबल रिसर्च ने Paytm पर अपनी ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹2,400 कर दिया है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि Paytm FY28 में UPI MDR से करीब ₹1,120 करोड़ का राजस्व हासिल कर सकता है. Emkay के मुताबिक, नया मॉडल पहले की डिस्क्रिशनरी सब्सिडी व्यवस्था की तुलना में अधिक कॉन्ट्रैक्चुअल और रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल हो सकता है. इससे Paytm के पेमेंट कारोबार की वित्तीय स्थिरता मजबूत होने की संभावना जताई गई है.