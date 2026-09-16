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UPI MDR के ऐलान के बाद Paytm के शेयर में 7% उछाल, 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचा भाव; जानें क्या अब खरीदना चाहिए?

Paytm के शेयरों में यह तेजी सरकार की ओर से कुछ बड़े UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की घोषणा के बाद आई है. इस फैसले से डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए UPI से कमाई का एक नया जरिया खुलने की उम्मीद है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 16, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:00 PM IST
UPI MDR के ऐलान के बाद Paytm के शेयर में 7% उछाल, 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचा भाव; जानें क्या अब खरीदना चाहिए?
Image Credit: AI/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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