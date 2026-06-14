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Peko और Kalp डिजिटल के बीच MoU साइन, छोटे कारोबारियों को म‍िलेगा फायदा; जान‍िए कैसे?

Peko and Kalp Deal: यूएई में आने वाले समय में ब‍िजनेस करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा. इसके ल‍िए 'पेको' (Peko) और कल्प डिजिटल (Kalp) के बीच एमओयू साइन हुआ है. इसका फायदा आने वाले समय में छोटे कारोबार‍ियों को म‍िलेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 14, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:32 PM IST
Peko और Kalp डिजिटल के बीच MoU साइन, छोटे कारोबारियों को म‍िलेगा फायदा; जान‍िए कैसे?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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