दूसरी तरफ कल्प डिजिटल (Kalp Digital) बेस‍िक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर मुहैया कराती है, जो इन प्‍लेटफॉर्म के नीचे काम करता है. कल्प की टेक्‍न‍िक के जर‍िये पेको यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT), प्रोग्रामेबल डिजिटल-कैश, डिजिटल-एसेट वॉलेट और टोकेनाइजेशन जैसी एडवांस सुविधाएं अपने ब्रांड के तहत दे सकेगा. पेको के फाउंडर और सीईओ कासिफ अहमद खान (Kashif Ahmad Khan) ने इस डील के मौके पर खुशी जाह‍िर करते हुए कहा क‍ि जब उन्होंने पेको (Peko) की शुरुआत की थी. उस समय उनका मकसद ब‍िजनेस ऑपरेशन को आसान बनाना नहीं था, बल्कि उसके पीछे के बेस‍िक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को पूरी तरह बदलना था.