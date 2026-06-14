Peko- Kalp Digital MoU: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेज (SME) के बिजनेस के तरीके को पूरी तरह बदलने के लिए बड़ा एग्रीमेंट हुआ है. यूएई के मशहूर बिजनेस मैनेजमेंट सुपर-प्लेटफॉर्म 'पेको' (Peko) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी 'कल्प डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्प' (Kalp) ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए एमओयू साइन किया है. पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनियां मिलकर एसएमई (SME) सेक्टर के लिए नेक्स्ट जेनरेशन का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी. एमओयू (MoU) साइन होने के बाद पेको (Peko) के प्लेटफॉर्म पर कल्प डिजिटल (Kalp) की मॉर्डन टेक्निक को इंटीग्रेट किया जाएगा.
इस एमओयू के बाद छोटे कारोबारियों को सिक्योर ट्रांजेक्शन और अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी मैनेज करने में काफी मदद मिलेगी. दोनों कंपनियों के बीच की यह डील बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है. पेको (Peko) मौजूदा समय में यूएई और उसके आसपास मॉर्डन बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है. यह प्लेटफॉर्म इनवॉइसिंग, पेमेंट, पेरोल, कंपनी फार्मेशन और इंश्योरेंस जैसी 50 से ज्यादा इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विस सीधे और पार्टनर्स के जरिये ऑफर कर रही है.
दूसरी तरफ कल्प डिजिटल (Kalp Digital) बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है, जो इन प्लेटफॉर्म के नीचे काम करता है. कल्प की टेक्निक के जरिये पेको यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT), प्रोग्रामेबल डिजिटल-कैश, डिजिटल-एसेट वॉलेट और टोकेनाइजेशन जैसी एडवांस सुविधाएं अपने ब्रांड के तहत दे सकेगा. पेको के फाउंडर और सीईओ कासिफ अहमद खान (Kashif Ahmad Khan) ने इस डील के मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब उन्होंने पेको (Peko) की शुरुआत की थी. उस समय उनका मकसद बिजनेस ऑपरेशन को आसान बनाना नहीं था, बल्कि उसके पीछे के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बदलना था.
उन्होंने कहा कल्प के साथ पार्टनरशिप नॉर्मल बिजनेस के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और प्रोग्रामेबल मनी जैसी अगली पीढ़ी की टेक्निक को संभव बनाएगी. इससे एसएमई इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट होगी. कल्प के लिए यह पार्टनरशिप उसके 'इंफ्रास्ट्रक्चर-फर्स्ट' मॉडल की सफलता को दर्शाती है, इसका मकसद खुद को बड़े ब्रांड के रूप दिखाने की बजाय मौजूदा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के तहत पावरफुल टेक्निक मुहैया कराना है.
कल्प डिजिटल के को- फाउंडर तपन संगल (Tapan Sangal) ने कहा कि आने वाला दशक इसको पूरी तरह बदल देगा कि बिजनेस में किस तरह पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं और विश्वास बनाते हैं. इस बदलाव की अगुवाई एसएमई सेक्टर को करनी चाहिए. दूसरी तरफ कल्प के सीईओ मृत्युंजया (जय) प्रजापति ने कहा कि पेको जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर उनकी तकनीक ऐसे लोगों तक पहुंचेगी, जहां असल में इसकी जरूरत है.