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प्राइवेट नौकरी वालों को भी पेंशन का तोहफा, EPFO 3.0 में सरकार बना रही रिटायरमेंट का मास्टर प्लान, NPS से कितना अलग ?

EPFO एक ऐसी यूनिवर्सल पेंशन योजना पर काम कर रही है, जिसमें प्राइवेट कर्मचारी, गिग वर्कर, फ्रीलांसर, छोटे कारोबार से जुड़े लोग भी पेंशन योजना का लाभ पा सकेंगे. अगर ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ करोड़ों लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 21, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:20 PM IST
प्राइवेट नौकरी वालों को भी पेंशन का तोहफा, EPFO 3.0 में सरकार बना रही रिटायरमेंट का मास्टर प्लान, NPS से कितना अलग ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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