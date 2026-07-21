/प्राइवेट नौकरी वालों को भी पेंशन का तोहफा, EPFO 3.0 में सरकार बना रही रिटायरमेंट का मास्टर प्लान, NPS से कितना अलग ?

EPFO Pension Scheme: 60 साल के बाद पेंशन आर्थिक सुरक्षा देती है. सरकारी नौकरीपेशा लोगों को रिटारमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित रकम पेंशन के तौर पर मिलती है,ये सुविधा प्राइवेट नौकरी करने वालों को नहीं मिल पाती है. EPFO अब पेंशन से जुड़े बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है.
EPFO एक ऐसी यूनिवर्सल पेंशन योजना पर काम कर रही है, जिसमें प्राइवेट कर्मचारी, गिग वर्कर, फ्रीलांसर, छोटे कारोबार से जुड़े लोग भी पेंशन योजना का लाभ पा सकेंगे. अगर ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ करोड़ों लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी. हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर विचार ही किया जा रहा है, आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.
सरकार EPFO 3.0 के तहत देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसमें संगठित क्षेत्र के अलावा गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सेल्फ इम्प्लॉय लोगों तक पेंशन की सुरक्षा पहुंच सकेगी. नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में लोगों को लंबे समय तक सरकारी स्कीम में निवेश करना होगा, जिसपर सालाना ब्याज भी मिलेगा . 60 साल की उम्र में स्कीम को TRS यानी Target Retirment Sum में बदलने की सुविधा होगी.
आपको रिटारमेंट के समय कितना फंड चाहिए, इसके आधार पर आप हर महीने, सालाना ईपीएफओ में बचत करेंगे. आप अनुमानित पेंशन, सेविंग, रिटायरमेंट फंड जैसी तमाम डिटेल को अपने डिजिटल डैशबोर्ड पर देख सकेंगे.
रिटारमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए आपको दो विकल्प मिलेंगे. आप अपनी जमा रकम को Annuity Plan या Systematic Withdrawal Plan चुन सकेंगे. एन्युएटी प्लान में हर महीने आपको तय पेंशन मिलेगा. जबकि SWP प्लान के तहत आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपने रिटायरमेंट फंड से पैसा निकाल सकेंगे.
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सिर्फ कर्मचारी या कंपनी नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स, CSR फंड, NGO, श्रमिक सब जुड़ सकेंगे. नई योजना NPS स्कीम से अलग होगी. नेशनल पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट के बाद आपको एकमुश्त रकम एन्युटी में मिल जाती है. जबकि ईपीएफओ की नई स्कीम में अंशधारक के पास यह चुनने का विकल्प होगा कि वो जमा रकम को एक साथ लेना चाहता है या ब्याज की रकम को हर महीने पेंशन के तौर पर लेना चाहता है , जहां मूल रकम सुरक्षित जमा रहेगी या समय-समय पर अपनी जरूरत के हिसाब से निकालना चाहता है.