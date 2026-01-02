Advertisement
NPS Pension Plan: पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉर‍िटी (PFRDA) बोर्ड की तरफ से अब नए फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई है. पीएफआरडीए (PFRDA) घोषणा के अनुसार बैंक अब एनपीएस (NPS) के पेंशन फंड खुद बना और मैनेज कर सकेंगे. 

Jan 02, 2026
PFRDA Plan For NPS: अगर आप अपनी र‍िटायरमेंट प्‍लान‍िंग के ल‍िए एनपीएस (NPS) में न‍िवेश करते हैं या करने की प्‍लान‍िंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉर‍िटी (PFRDA) बोर्ड की तरफ से अब नए फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई है. पीएफआरडीए (PFRDA) घोषणा के अनुसार बैंक अब एनपीएस (NPS) के पेंशन फंड खुद बना और मैनेज कर सकेंगे. इस कदम के बाद सब्सक्राइबर्स को सीधा फायदा होगा. इसके साथ ही पेंशन सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद म‍िलेगी.

न‍ियमों के बदलाव को दी गई मंजूरी

पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से इन न‍ियमों के बदलाव पर मंजूरी दे दी गई है. इसके बाद अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक (SCB) स्‍वंतत्र रूप से पेंशन फंड्स सेटअप कर NPS को मैनेज कर सकेंगे. अभी तक बैंक केवल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) के तौर पर काम करते थे. बैंकों के सीधे फंड मैनेजमेंट में आने से कॉम्‍पटीशन बढ़ेगा और सब्सक्राइबर्स को बेहतर ऑप्शन म‍िल सकेंगे. पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से बैंकों के ल‍िए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किये गए हैं.

मजबूत बैंक ही पेंशन फंड को स्पॉन्सर कर सकेंगे
इन क्राइटेरिया के अनुसार केवल अच्छी तरह कैपिटलाइज्ड और सिस्टेमिकली मजबूत बैंक ही पेंशन फंड को स्पॉन्सर कर पाएंगे. इसको लेकर व‍िस्‍तृत जानकारी अलग से नोटिफाई की जाएगी. इसे नए और मौजूदा फंड्स दोनों पर लागू क‍िया जाएगा. PFRDA की तरफ से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस (IMF) को भी रिवाइज क‍िया गया है और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू क‍िया गया है. ये बदलाव मार्केट रियलिटी, सब्सक्राइबर्स की उम्मीदों और इंटरनेशनल बेंचमार्क के हिसाब से है.

दिनेश खारा NPS ट्रस्ट बोर्ड के चेयरपर्सन
PFRDA ने NPS ट्रस्ट बोर्ड में तीन नए ट्रस्टी दिनेश कुमार खारा (पूर्व SBI चेयरमैन), स्वाति अनिल कुलकर्णी (पूर्व UTI AMC EVP) और अरविंद गुप्ता (डिजिटल इंडिया फाउंडेशन को-फाउंडर) नियुक्त किये हैं. दिनेश कुमार खारा को NPS ट्रस्ट बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है. आपको बता दें अगस्त 2025 तक NPS में 9 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इसका एयूएम (AUM) 15.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है. आइए जानते हैं इन बदलावों से आम आदमी को क्‍या-क्‍या फायदा होगा?

कॉम्‍पटीशन से बढ़ेगा रिटर्न
अभी एनपीएस (NPS) के तहत केवल 10 पेंशन फंड्स हैं. SBI, ICICI और एचडीएफसी आद‍ि खुद फंड मैनेज करेंगे तो इससे कॉम्‍पटीशन बढ़ेगा. इससे फंड मैनेजर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे और लंबे समय में आपका रिटर्न बढ़ सकेगा. PFRDA का कहना है क‍ि इससे NPS ज्यादा मजबूत और सब्सक्राइबर-फ्रेंडली बनेगा.

फीस में होगी कमी
अप्रैल 2026 से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी (IMF) बदल जाएगी. इससे नॉन गर्वनमेंट सब्सक्राइबर्स (प्राइवेट सेक्टर, गिग वर्कर्स, रिटेल) के लिए स्लैब-बेस्ड फीस आएगी. जितना AUM बढ़ेगा, उतनी कम फीस होगी. यह 0.12% से घटकर 0.04% रह जाएगी. बड़े एयूएम (AUM) पर फीस घटकर काफी कम हो जाएगी. यानी आपके रिटायरमेंट फंड पर पहले से कम खर्च कटेगा और रिटर्न ज्यादा मिलेगा. सरकारी सब्सक्राइबर्स की फीस में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया.

रिटायरमेंट प्लान होगा मजबूत
NPS पहले से ही 9 करोड़ से ज्‍यादा सब्सक्राइबर्स और 15.5 लाख करोड़ एयूएम (AUM) वाला है. इन सुधारों के आधार पर इसे ज्‍यादा कॉम्पिटिटिव, रेजिलिएंट और सबके लिए फायदेमंद बनाया जाएगा. अगर आप भी NPS में न‍िवेश करने का प्‍लान कर रहे हैं तो ये बदलाव आपके रिटायरमेंट फंड को ज्यादा स‍िक्‍योर और ज्यादा कमाई वाला बना सकते हैं.

 

