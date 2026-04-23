Atal Pension Yojana: सरकार का फोकस देश की तेजी से बुजुर्ग हो रही आबादी पर है. यही कारण है क‍ि सरकार पेंशन स्‍कीम को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है. इस बीच असंगठ‍ित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों के लिए अच्छी खबर आई है. केंद्र सरकार की तरफ से अटल पेंशन योजना (APY) को और ज्‍यादा आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉर‍िटी (PFRDA) के साथ यह चर्चा कर रही है क‍ि 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाली मैक्‍सीमम गारंटीड मंथली पेंशन को मौजूदा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये क‍िया जाए.

प्रपोजल स्‍कीम को नई जान देने और लोगों के लंबे समय तक जुड़े रहने के लि‍ए लाया जा रहा है. मौजूदा समय में अटल पेंशन योजना (APY) के करीब 9 करोड़ सब्सक्राइबर हैं. लेकिन समस्या यह हो रही है क‍ि इनमें से आधे सब्‍सक्राइबर बीच में ही अपना योगदान बंद कर देते हैं. अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत मई 2015 में हुई थी. योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदारों के लि‍ए लाया गया था. इसके तहत कोई भी शख्‍स अपनी पॉकेट के अनुसार कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन चुनता है. इसमें 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एक हजार से 5,000 तक मंथली पेंशन की गारंटी मिलती है.

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मौजूदा पेंशन राशि काफी कम पड़ रही

सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई और बुढ़ापे में खर्च बढ़ने से मौजूदा पेंशन राशि काफी कम पड़ रही है. यही कारण है क‍ि लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए पेंशन की ऊपरी ल‍िमि‍ट 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार क‍िया जा रहा है. इससे योजना को मौजूदा आर्थिक स्‍थ‍िति के अनुकूल बनाया जा सकेगा और लोग इसमें लंबे समय तक कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन जारी रख सकेंगे.

2025-26 में रिकॉर्ड नॉम‍िनेशन

फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 में अटल पेंशन योजना (APY) ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. इस एक साल के दौरान 1.35 करोड़ से ज्यादा नए सब्सक्राइबर जुड़े, जो योजना के इतिहास में सबसे ज्‍यादा है. कुल नॉम‍िनेशन 9 करोड़ के पार पहुंच गया है. सूत्र की मानें तो सरकार और PFRDA दोनों मिलकर पेंशन की अपर ल‍िम‍िट को बढ़ाकर 8,000 से 10,000 रुपये तक करने पर व‍िचार कर रहे हैं. इसका मकसद योजना को आकर्षक बनाना और महंगे होते खर्च के साथ इसे बेहतर ढंग से जोड़ना है.

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नॉम‍िनेशन बढ़ाने की कोश‍िश

पेंशन राश‍ि बढ़ाने के अलावा सरकार ‘पेंशन सखी’ और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिये अंतिम आदमी तक पहुंचने की योजना बना रही है. साथ ही, योगदान की निरंतरता जैसे मुद्दों पर भी काम हो रहा है. असंगठित क्षेत्र में आमदनी अनियमित होने के कारण लोग अपने कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन को बीच में ही रोक देते हैं और यह एक बड़ी चुनौती है. पेंशन राश‍ि में बढ़ोतरी से लोग आकर्षित होंगे और सब्‍सक्राइबर को भी लंबे समय तक योजना से जोड़े रखने में मदद करेगी.

पर‍िवारों के लि‍ए बड़ा सहारा बनेगी रकम

सरकार की तरफ से जब योजना की शुरुआत की गई थी तो 31 मार्च 2016 से पहले जुड़ने वाले सब्सक्राइबर्स के ल‍िए को-कंट्रीब्यूशन द‍िया गया था. पीएफआरडीए का नया प्रस्ताव मंजूर होता है तो असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को बुढ़ापे में बेहतर व‍ित्‍तीय सुरक्षा मिल सकेगी. बढ़ती महंगाई के दौर में 10,000 रुपये महीने की पेंशन कई परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन सकती है.