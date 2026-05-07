NPS Sanchay Pension Scheme: अपने बुढ़ापे को लेकर च‍िंत‍ित तो सभी रहते हैं, भले ही वो अपनी आमदनी में से इसके लि‍ए कुछ न‍िवेश कर पाएं या नहीं. ऐसे ही लोगों की च‍िंता को दूर करने के ल‍िए पेंशन फंड न‍ियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने र‍िटायरमेंट से जुड़ी नई योजना को लॉन्‍च क‍िया है. यह योजना पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से पहले से ही संचाल‍ित की जा रही एनपीएस (NPS) से अलग होगी. पीएफआरडीए (PFRDA) ने नई योजना की शुरुआत असंगठ‍ित क्षेत्रों में काम करने वाले करोड़ों लोगों को ध्‍यान में रखकर शुरू की है. योजना का नाम एनपीएस संचय (NPS Sanchay) है और इससे जुड़ा एक सर्कुलर भी जारी कर द‍िया गया है.

आपको बता दें देश के असंगठ‍ित क्षेत्रों में करीब 90 प्रत‍िशत कर्मचारी काम करते हैं. पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से जारी सर्कुलर में बताया गया क‍ि योजना का मकसद इन्‍वेस्‍टमेंट से जुड़ी जटिलता कम करके आख‍िरी व्‍यक्‍त‍ि तक बेहतर फाइनेंश‍ियल स‍िक्‍योर‍िटी को पहुंचाना है. इस योजना को पहले के मुकाबले बेहद आसान बनाया गया है. अक्सर यह देखा जाता है क‍ि आम आदमी को नॉर्मल NPS में निवेश से जुड़े ऑप्‍शन और एसेट एलोकेशन (पैसा कहां लगाना है) समझने में द‍िक्‍कत होती है. 'NPS संचय' के जर‍िये इस तरह की उलझन नहीं होगी.

मार्केट से जुड़ी वॉलेंट‍ियरी स्‍कीम

एनपीएस संचय 'ऑल सिटीजन मॉडल' और 'मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क' (MSF) के तहत आसान वेर‍िएंट है. आसान शब्‍दों में कहें तो यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो ज्यादा तकनीकी सलाह के बिना बुढ़ापे के लिए स‍िक्‍योर‍ इन्‍वेस्‍टमेंट करना चाहते हैं. यह योजना पूरी तरह वॉलेंट‍ियरी है और पूरी तरह मार्केट से जुड़ी है. इससे लॉन्‍ग टर्म में अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है.

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कौन उठा सकता है योजना का फायदा?

एनपीएस संचय में शाम‍िल होने के न‍ियम भी काफी आसान हैं. 18 से 85 साल की उम्र वाला कोई भी भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकता है. इसके लिए निवेशक के पास NPS अकाउंट होना जरूरी है. अच्छी बात यह है कि यह अकाउंट खुलवाना अब काफी आसान है. आप घर बैठे ई-NPS पोर्टल या KFintech के जर‍िये ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं. यद‍ि आप ऑफलाइन प्रोसेस को पसंद करते हैं तो किसी भी रजिस्टर्ड बैंक या वित्तीय संस्थान (PoP-SP) में जाकर अपना नॉम‍िनेशन करा सकते हैं.

निवेश का तरीका और स‍िक्‍योर‍िटी

NPS संचय के तहत निवेश के नियम सरकार की दूसरी प्रमुख योजनाओं जैसे 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (UPS) और 'अटल पेंशन योजना' (APY) की तरह ही हैं. PFRDA के साथ रज‍िस्‍टर्ड सभी पेंशन फंड इस स्कीम के तहत उपलब्ध होंगे. इससे यह तय होता है क‍ि आपका पैसा अनुभवी फंड मैनेजर्स के हाथों में रहेगा और इन्‍वेस्‍टमेंट प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगा.

निकासी और बदलाव से जुड़े न‍ियम

पैसे की निकासी और निवेश में बदलाव को लेकर भी पीएफआरडीए की तरु से साफ निर्देश हैं. NPS संचय से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) या स्कीम से अलग (Exit) होने के नियम वही रहेंगे, जो दूसरी प्रचल‍ित पेंशन योजनाओं के लि‍ए लागू हैं. इसके अलावा कस्‍टमर को यह आजादी दी गई है कि वे समय-समय पर अपने पेंशन फंड और एसेट एलोकेशन में बदलाव कर सकें. इसके लिए उन्हें ऑल सिटीजन मॉडल के मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

चार्ज और कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन की ल‍िम‍िट

NPS संचय में लगने वाले चार्ज और कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन की ल‍िम‍िट नॉर्मल NPS स्कीम के समान ही है. पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) सर्व‍िस के लि‍ए जो स्‍टैंडर्ड फीस तय है, वही इस पर भी लागू होगी. पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से यह भी साफ क‍िया गया क‍ि पेंशन फंड्स को 'मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क' के तहत नई योजनाएं लॉन्च करने की अनुमति होगी, जिससे भविष्य में निवेशकों को और ज्‍यादा ऑप्‍शन म‍िल सकेंगे.