AI Powered Grievance Platform: अगर आप भी एनपीएस (NPS) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. इस खबर को पढ़ने के बाद करोड़ों पेंशनर्स को राहत मिलने वाली है. जी हां, पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करने वाले पीएफआरडीए (PFRDA) ने सब्सक्राइबर्स की सहूलियत के लिए नया और आधुनिक आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सब्सक्राइबर अपनी आवाज यानी वॉयस कमांड के जरिये अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
यह शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म देश की 22 रीजनल लेंग्वेज को सपोर्ट करता है, जिससे पेंशन सर्विस का फायदा उठाना पहले से ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगा. पेंशन फंड रेगुलेटर ने खास डिजिटल इकोसिस्टम को 'PFRDA पेंशन सहायक' नाम दिया है. सोमवार को इस बारे में घोषणा करते हुए पीएफआरडीए (PFRDA) ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद शिकायत दर्ज कराने के प्रोसेस को बेहतर बनाना, ट्रांसपेरेंसी लाना और जवाबदेही तय करना है.
नया सिस्टम पेंशन से जुड़ी अलग-अलग सर्विस को एक ही डिजिटल छत के नीचे लेकर आता है. इससे ग्राहकों को अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. प्लेटफॉर्म को सरकार के 'भाषिनी' (Bhashini) प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है, जिसकी मदद से यह 22 भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है. इसका सबसे बड़ा फायदा देश के वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और अपनी भाषा में बातचीत पसंद करने वाले सब्सक्राइबर्स को मिलेगा.
इसके शुरू होने के बाद अब वे न केवल अपनी भाषा में बोलकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे, बल्कि उन्हें जवाब भी उनकी पसंदीदा भाषा में ऑडियो (आवाज) के रूप में मिल सकेगा. पेंशनर्स की सुरक्षा के लिए इसमें जवाबदेही का भी ख्याल रखा गया है. पीएफआरडीए के अनुसार इसमें एक 'ऑटोमैटिक एस्केलेशन मैकेनिज्म' शामिल किया गया है. इसका मतलब यह है कि अगर किसी शिकायत का तय टाइम लिमिट के अंदर समाधान नहीं होता है तो वह शिकायत खुद-ब-खुद अपने आप ऊपर के अधिकारियों के पास ट्रांसफर हो जाएगी. इस व्यवस्था के तहत शिकायतों का तेजी से निपटारा होगा.
नया प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार की 'नेक्स्टजेन सीपोग्राम्स' (NextGen CPGRAMS) पहल से प्रेरित है. इससे ट्रांसपेरेंसी और सुलभता पर जोर दिया जाता है. इसमें पेंशन सेक्टर के हिसाब से जरूरी वर्कफ्लो और एआई-बेस्ड निगरानी क्षमता को जोड़ा गया है. रेगुलेटर का मानना है कि यह लॉन्चिंग पेंशन सर्विस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (डिजिटल बदलाव) की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. देशभर के सब्सक्राइबर्स के लिए मददगार माहौल तैयार होगा.