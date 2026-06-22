Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /NPS न‍िवेशकों के ल‍िए खुशखबरी, बोलचाल की भाषा में होगा समस्‍या का समाधान; PFRDA लाया AI पावर्ड प्लेटफॉर्म

NPS न‍िवेशकों के ल‍िए खुशखबरी, बोलचाल की भाषा में होगा समस्‍या का समाधान; PFRDA लाया AI पावर्ड प्लेटफॉर्म

PFRDA Pension Sahayak: नया सिस्टम पेंशन से जुड़ी अलग-अलग प्रकार की सर्व‍िस को एक ही डिजिटल रूफ के नीचे लाकर सॉल्‍यूशन देता है. इससे ग्राहकों को अपनी क‍िसी भी समस्‍या के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 22, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:39 PM IST
NPS न‍िवेशकों के ल‍िए खुशखबरी, बोलचाल की भाषा में होगा समस्‍या का समाधान; PFRDA लाया AI पावर्ड प्लेटफॉर्म
Image Credit: file pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जबलपुर में आवारा कुत्ते का जानलेवा हमला, युवक को बुरी तरह नोचा, इलाज के दौरान मौत
mp news12 min ago
2
CUET Final Answer Key out14 min ago
3
Rajnandgaon news25 min ago
4
Vaibhav Sooryavanshi25 min ago
5
Haryana news25 min ago