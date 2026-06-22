इसके शुरू होने के बाद अब वे न केवल अपनी भाषा में बोलकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे, बल्कि उन्हें जवाब भी उनकी पसंदीदा भाषा में ऑड‍ियो (आवाज) के रूप में म‍िल सकेगा. पेंशनर्स की सुरक्षा के लिए इसमें जवाबदेही का भी ख्याल रखा गया है. पीएफआरडीए के अनुसार इसमें एक 'ऑटोमैटिक एस्केलेशन मैकेनिज्म' शामिल किया गया है. इसका मतलब यह है कि अगर किसी शिकायत का तय टाइम ल‍िम‍िट के अंदर समाधान नहीं होता है तो वह शिकायत खुद-ब-खुद अपने आप ऊपर के अधिकारियों के पास ट्रांसफर हो जाएगी. इस व्यवस्था के तहत शिकायतों का तेजी से न‍िपटारा होगा.