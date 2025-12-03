Advertisement
8th Pay Commission: पेंशनधारकों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने किया साफ, पेंशन पर नहीं पड़ेगा कोई असर

फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि पेंशन रिवीजन 8वें वेतन आयोग का हिस्सा है. इसके साथ ही, सरकार ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि पेंशन रिवीजन 8वें वेतन आयोग के तहत होगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले के कमीशन होते थे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:13 PM IST
8th Pay Commission: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बारे में अलग-अलग लेबर यूनियनों के सवालों का जवाब दे दिया है. जब से सरकार ने ToR को नोटिफाई किया है तब से पेंशनरों में ये चिंता बढ़ रही थी कि क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशन को शामिल नहीं किया गया है. इसके जवाब में फाइनेंस राज्य मंत्री ने संसद में सफाई दी है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि आठवां CPC केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन जैसे अलग-अलग मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा.

कर्मचारियों के बीच कन्फ्यूजन क्यों शुरू हुआ?

सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को नोटिफाई किया था. हालांकि शुरुआत में इस घोषणा का स्वागत किया गया था, लेकिन डिटेल्ड ToR ने लोगों को चौंका दिया क्योंकि इसमें पेंशन रिवीजन का साफ तौर पर जिक्र नहीं किया गया था.

18 महीनों के भीतर देनी होगी रिपोर्ट

28 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वीं सेंट्रल पे कमीशन के TOR को हरी झंडी मिल गई थी. इसे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में बनाया गया है. वो रिटायर्ड जज हैं और पहले भी ऐसे बड़े मामलों का अनुभव रखती हैं. कमीशन में एक पार्ट-टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होंगे. पार्ट-टाइम मेंबर के रूप में प्रोफेसर पुलक घोष को चुना गया है और पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी होंगे.

ये कमीशन अस्थायी होगा और इसे गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को देनी होंगी. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है.

