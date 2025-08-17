कहीं कटौती तो कहीं रिचार्ज में गड़बड़ी... लोगों को नहीं रास आ रहा FASTag का सालाना पास, क्यों छिड़ी बहस?
कहीं कटौती तो कहीं रिचार्ज में गड़बड़ी... लोगों को नहीं रास आ रहा FASTag का सालाना पास, क्यों छिड़ी बहस?

FASTag Annual Pass: जब भी आप नेशनल हाइवे या फिर एक्सप्रेस वे से गुजरते होंगे तो आपको टोल प्लाजा मिलता है. टोल प्लाजा पर टैक्स देना पड़ता है. टैक्स देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब  FASTag का सालाना पास भी उपलब्ध है लेकिन यह लोगों को पसंद नहीं आ रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 17, 2025, 10:20 PM IST
FASTag Annual Pass: देश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. आधुनिक तकनीक से लैस सड़कें बनाई जा रही है. जब भी आप नेशनल हाइवे या फिर एक्सप्रेस वे से गुजरते होंगे तो आपको टोल प्लाजा मिलता होगा, टोल प्लाजा से मिलने वाले पैसों से सरकार को काफी कमाई होती है. कुछ लोग  FASTag के जरिए टोल भरते हैं. इसे आसान बनाने के लिए NHAI ने FASTag का सालाना पास लॉन्च किया है, लेकिन इसे लेने वाले लोगों में इसे लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है. लोग गलत कटौती की वजह से चिंतित हैं. 

मंत्रालय ने लॉन्च किया सालाना FASTag
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने निजी वाहन मालिकों के लिए FASTag का सालाना पास लॉन्च किया है. इस नई प्रीपेड योजना का उद्देश्य टोल भुगतान को आसान बनाना और राजमार्गों पर भीड़भाड़ कम करना है. यह योजना कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है. इसके तहत ₹3,000 एकमुश्त देकर लोगों को 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग या एक साल की वैधता मिलती है. यह FASTag दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक राजमार्ग और मुंबई-सूरत राजमार्ग जैसे प्रमुख राजमार्गों पर NHAI और MoRTH द्वारा प्रबंधित टोल प्लाजा पर स्वीकार किया जाता है. 

लोगों को आ रही दिक्कतें
इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार सालाना FASTag पास को लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है. एक्स पर एक यूजर्स ने इसे लेकर शिकायत की और कहा कि मेरे वाहन के लिए FASTag सालाना पास खरीदने के बाद भुगतान पूरा दिखाता है लेकिन पास ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाई नहीं देता है. एक अन्य ने लिखा कि भले ही मैंने सालाना पास खरीदा हो, फिर भी योग्य टोल प्लाजा पर FASTag शेष राशि कट गई. ऐसे में मेरे पैसे वापस लौटा दिए जाएं. उसने यह भी बताया कि 1033 हेल्पलाइन भी काम नहीं कर रही है. एक अन्य ने लिखा कि यह पास "बेंगलुरु-मैसूरु राजमार्ग पर लागू नहीं है. इसे लेकर के इससे जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भले ही शुरुआत में दिक्कतें आ रही है लेकिन यह आने वाले समय में यात्रियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा.

F&Q
सवाल- Fastag का  एनुअल पास कब जारी किया गया था?
जवाब- 15 अगस्त से लागू Annual Fastag Pass जारी किया गया था.

सवाल- फास्टैग की एनुअल फीस कितनी है?
जवाब- NHAI के मुताबिक फास्टैग की एनुअल फीस 3000 रुपये है. इस फास्टैग का इस्तेमाल सिर्फ नॉन कमर्शियल गाड़ियां ही कर सकती हैं

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन.

FASTag Annual Pass

