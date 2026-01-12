Iran Issue: ईरान की सड़कें जल रही हैं. 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुई एंटी-गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देश के 31 राज्‍यों में फैल चुका है. लाखों लोग सड़कों पर हैं... इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद 'Death to Khamenei' और 'Long live the Shah' नारे प्रदर्शनकार‍ियों के बीच गूंज रहे हैं. सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को अमेरिका-इजराइल का एजेंट बताया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ह‍िंसा बढ़ी तो अमेरिका की तरफ से प्रदर्शनकार‍ियों की मदद की जाएगी.

500 से ज्‍यादा प्रदर्शनकारी मारे गए

मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है. मानवाध‍िकार संगठनों के अनुसार 500 से ज्‍यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, हजारों जख्‍मी हैं. करेंसी क्रैश, 40-60% इन्फ्लेशन और बिजली-पानी की कटौती के कारण ईरान की इकोनॉमी पहले से ही चरमरा रही है. प्रदर्शन अब केवल आर्थ‍िक हालात के सुधार को लेकर नहीं, बल्कि सत्‍ता बदलने की मांग में बदल चुका है. लेकिन भारत के लिए यह संकट दो तरफा तलवार जैसा है, पहला तेल संकट का सामना करना पड़ेगा या भारत के लि‍ए यह नया मौका होगा?

500 से अध‍िक लोकेशन पर प्रदर्शन चल रहा

ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत रियाल के अचानक क्रैश होने से हुई. द‍िसंबर के अंत में हजारों दुकानदारों ने दुकानें बंद कर विरोध शुरू कर द‍िया, यह जल्दी ही 'Death to the Dictator' और पहलवी (पूर्व शाह के बेटे रेजा पहलवी) की सपोर्ट में तब्‍दील हो गया. इस समय ईरान के 180 से ज्‍यादा शहरों में 500 से अध‍िक लोकेशन पर प्रदर्शन चल रहा है. इंटरनेट और फोन ब्लैकआउट के बावजूद वीडियो लीक हो रहे हैं. तेहरान, मशहद, इस्फहान में आग के हवाले हुईं गाड़ियां, जलते बैनर और लाखों की भीड़ देखी जा सकती है.

दुनिया का बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश

ईरान दुनिया का बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश है. यहां रोजाना 3-4 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन होता है. Strait of Hormuz से गुजरने वाला 20% ग्लोबल ऑयल (और LNG का बड़ा हिस्सा) इसी रास्ते से आता है. देश में बढ़ रहे प्रदर्शन के बीच ऑयल प्राइस पहले ही 3 प्रत‍िशत से ज्‍यादा चढ़ चुके हैं. ब्रेंट क्रूड में तेजी देखी जा रही है और यह 63 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. यद‍ि सत्‍ता पर‍िवर्तन में ऑयल फील्ड्स या रिफाइनरीज प्रभावित हुईं या वर्कर्स स्ट्राइक पर गए तो इसका बड़ा असर तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है.

भारत के लिए बड़ा झटका

ईरान की ब‍िगड़ते हालत भारत के ल‍िए बड़ा झटका हैं. भारत रोजाना मिडिल ईस्ट से लाखों बैरल तेल का आयात करता है, इसमें ईरान का हिस्सा कम लेकिन Strait ऑफ होर्मुज क्लोजर से पूरा रूट प्रभावित होता है. तेल के महंगा होने का असर देश के अंदर पेट्रोल- डीजल महंगा होने के रूप में देखा जाएगा. इससे महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री पर पर भी असर आएगा.

भारत के लिए क्‍या है मौका?

अगर प्रदर्शन सफल हुए और सत्‍ता पर‍िवर्तन हुआ (रेजा पहलवी या नया सिस्टम) तो ईरान से अमेर‍िकी प्रत‍िबंध हट सकते हैं. नया ईरान ज्यादा ओपन ट्रेड करेगा. सस्ते ऑयल के साथ ही बेहतर रिलेशन पर फोकस रहेगा. भारत पहले ही ईरान से ड्राई फ्रूट्स, रसायन और चाबहार पोर्ट (अफगानिस्तान कनेक्टिविटी) पर निर्भर है. चाबहार यद‍ि सुरक्षित रहा तो इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर (INSTC) मजबूत होगा. अमेरिका की तरफ से यद‍ि ईरान पर दबाव बढ़ाया गया और प्रत‍िबंध हटे तो भारत रूस ओर अमेरिकी ऑयल के साथ बैलेंस कर सकता है. ऑयल प्राइस में तेजी से भारतीय बाजार में महंगाई बढ़ेगी.

भारत की तैयारी और रिस्पॉन्स

भारत का रुख ईरान संकट पर पूरी तरह न्यूट्रल है. MEA ने भारतीय नागरिकों को ईरान नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की. भारत रूस, सऊदी, UAE से ऑयल डाइवर्सिफाई कर रहा है. लेकिन यद‍ि Strait ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो ग्लोबल क्राइसिस हो सकती है. इसका असर यह होगा क‍ि क्रूड ऑयल के दाम एक बार फ‍िर से बढ़कर 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच सकते हैं.

ईरान की यह क्रांति भारत के लिए तेल का संकट या नया ट्रेड अवसर बनकर उभरेगा, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना जल्‍दबाजी होगा. लेकिन दुनिया की नजरें तेहरान की सड़कों पर टिकी हैं. अगर सत्‍ता बदली तो नया ईरान भारत के लिए बेहतर पार्टनर बन सकता है. फिलहाल सावधानी और डाइवर्सिफिकेशन ही इसका एकमात्र रास्‍ता है.