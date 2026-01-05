Advertisement
trendingNow13064479
Hindi Newsबिजनेसलोग एक्स्ट्रा टैक्स देने को भी तैयार..., Tax System पर एशिया में सबसे ज्यादा भरोसा, भारत सबसे आगे; क्या कहती है रिपोर्ट

लोग एक्स्ट्रा टैक्स देने को भी तैयार..., Tax System पर एशिया में सबसे ज्यादा भरोसा, भारत सबसे आगे; क्या कहती है रिपोर्ट

Tax System: भारत की टैक्स व्यवस्था को दुनिया में पसंद किया जा रहा है. यह हम नहीं बल्कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है. रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया में टैक्स सिस्टम में सबसे अधिक पसंद एशिया को किया गया है. खास बात यह है कि एशिया में भी सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला देश भारत है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लोग एक्स्ट्रा टैक्स देने को भी तैयार..., Tax System पर एशिया में सबसे ज्यादा भरोसा, भारत सबसे आगे; क्या कहती है रिपोर्ट

Tax System Report: भारत और यहां के नागरिकों के लिए एक खास रिपोर्ट सामने आई है. यह रिपोर्ट देश की टैक्स व्यवस्था को लेकर है. जी हां, विश्व में टैक्स सिस्टम यानी कर व्यवस्था को लेकर का लोगों का सबसे अधिक विश्वास एशिया में देखा गया है. इतना ही नहीं इस एशिया में भी लोगों का सबसे अधिक विश्वास भारत पर है. यहां लोगों में टैक्स चुकाने की नैतिक भावना और सरकारी वित्त व्यवस्था पर भरोसा मजबूत है. यह बात सोमवार को एसीसीए, आईएफएसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (सीए एएनजेड) और ओईसीडी द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक नई रिपोर्ट में सामने आई है. आइए जानते हैं रिपोर्ट में और क्या-क्या कहा गया है.

भारत की टैक्स व्यवस्था पर क्या कहते हैं लोग?
एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के लगभग 45 फीसदी लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा इकट्ठा किया गया टैक्स जनहित के कामों में खर्च होता है. वहीं, 41 फीसदी लोगों ने माना है कि टैक्स देना उनके लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि अपने समाज और देश के लिए योगदान देने जैसा है. इससे यह साफ होता है कि भारत में टैक्स को नागरिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 68 फीसदी लोगों ने कहा कि वे किसी भी हालत में टैक्स चोरी को सही नहीं ठहराएंगे, चाहे उन्हें ऐसा करने का मौका ही क्यों न मिले. यह भारत में लोगों के उच्च नैतिक मूल्यों को दिखाता है.

भारत में लोग अतिरिक्त टैक्स देने को भी तैयार
रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि भारत में लोग पर्यावरण और समाज के लंबे समय के विकास के लिए टैक्स देने को तैयार हैं. लगभग 80 फीसदी भारतीयों ने कहा कि वे टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा या ज्यादा अतिरिक्त टैक्स भी देने को तैयार हैं. इससे पता चलता है कि लोग टैक्स पॉलिसी को देश और समाज के भविष्य से जोड़कर देखते हैं. एसीसीए के भारत निदेशक मोहम्मद साजिद खान ने कहा कि भारत के नतीजे पूरे एशिया के रुझान को दिखाते हैं. एशिया में लोग टैक्स व्यवस्था को न्यायपूर्ण, पारदर्शी और जनकल्याण से जुड़ा मानते हैं. भारत में लोगों की अतिरिक्त टैक्स देने की इच्छा यह दिखाती है कि टैक्स पॉलिसी और समाज के लक्ष्य एक दिशा में बढ़ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- इंदिरा गांधी की सरकार का वह साल, जब वित्त मंत्री को पेश करना पड़ा था Black Budget, क्या है इसके पीछे की कहानी

29 देशों का सर्वेक्षण
रिपोर्ट में शामिल 29 देशों के सर्वेक्षण यानी सर्वे में पाया गया कि एशिया के लोग अपने टैक्स सिस्टम को दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा निष्पक्ष और उपयोगी मानते हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया में तो लगभग 65 प्रतिशत लोगों ने टैक्स को समाज के लिए योगदान माना है, न कि एक खर्च. एसीसीए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेलेन ब्रांड ओबीई ने कहा कि एशिया में टैक्स व्यवस्था पर जनता का भरोसा पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है. इस भरोसे को बनाए रखने के लिए सरकारों को लगातार ईमानदारी और पारदर्शिता दिखानी होगी. ओईसीडी के टैक्स नीति और प्रशासन केंद्र की निदेशक मनल कोर्विन ने कहा कि यह एशिया में टैक्स नैतिकता पर शुरू किए गए एक नए अध्ययन का पहला चरण है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम सरकारों के साथ मिलकर इन परिणामों पर चर्चा करेंगे ताकि पूरे एशिया में टैक्स सिस्टम में विश्वास के कारकों और विश्वास बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों की पहचान की जा सके. इससे सरकारों को अधिक निष्पक्ष, अधिक उत्तरदायी और अधिक सुसंगत टैक्स सिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी. 

इनपुट- आईएएनएस

 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

tax systemtax system in india

Trending news

जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
Jamaat
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था