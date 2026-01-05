लोग एक्स्ट्रा टैक्स देने को भी तैयार..., Tax System पर एशिया में सबसे ज्यादा भरोसा, भारत सबसे आगे; क्या कहती है रिपोर्ट

Tax System Report: भारत और यहां के नागरिकों के लिए एक खास रिपोर्ट सामने आई है. यह रिपोर्ट देश की टैक्स व्यवस्था को लेकर है. जी हां, विश्व में टैक्स सिस्टम यानी कर व्यवस्था को लेकर का लोगों का सबसे अधिक विश्वास एशिया में देखा गया है. इतना ही नहीं इस एशिया में भी लोगों का सबसे अधिक विश्वास भारत पर है. यहां लोगों में टैक्स चुकाने की नैतिक भावना और सरकारी वित्त व्यवस्था पर भरोसा मजबूत है. यह बात सोमवार को एसीसीए, आईएफएसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (सीए एएनजेड) और ओईसीडी द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक नई रिपोर्ट में सामने आई है. आइए जानते हैं रिपोर्ट में और क्या-क्या कहा गया है.

भारत की टैक्स व्यवस्था पर क्या कहते हैं लोग?

एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के लगभग 45 फीसदी लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा इकट्ठा किया गया टैक्स जनहित के कामों में खर्च होता है. वहीं, 41 फीसदी लोगों ने माना है कि टैक्स देना उनके लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि अपने समाज और देश के लिए योगदान देने जैसा है. इससे यह साफ होता है कि भारत में टैक्स को नागरिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 68 फीसदी लोगों ने कहा कि वे किसी भी हालत में टैक्स चोरी को सही नहीं ठहराएंगे, चाहे उन्हें ऐसा करने का मौका ही क्यों न मिले. यह भारत में लोगों के उच्च नैतिक मूल्यों को दिखाता है.

भारत में लोग अतिरिक्त टैक्स देने को भी तैयार

रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि भारत में लोग पर्यावरण और समाज के लंबे समय के विकास के लिए टैक्स देने को तैयार हैं. लगभग 80 फीसदी भारतीयों ने कहा कि वे टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा या ज्यादा अतिरिक्त टैक्स भी देने को तैयार हैं. इससे पता चलता है कि लोग टैक्स पॉलिसी को देश और समाज के भविष्य से जोड़कर देखते हैं. एसीसीए के भारत निदेशक मोहम्मद साजिद खान ने कहा कि भारत के नतीजे पूरे एशिया के रुझान को दिखाते हैं. एशिया में लोग टैक्स व्यवस्था को न्यायपूर्ण, पारदर्शी और जनकल्याण से जुड़ा मानते हैं. भारत में लोगों की अतिरिक्त टैक्स देने की इच्छा यह दिखाती है कि टैक्स पॉलिसी और समाज के लक्ष्य एक दिशा में बढ़ रहे हैं.

29 देशों का सर्वेक्षण

रिपोर्ट में शामिल 29 देशों के सर्वेक्षण यानी सर्वे में पाया गया कि एशिया के लोग अपने टैक्स सिस्टम को दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा निष्पक्ष और उपयोगी मानते हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया में तो लगभग 65 प्रतिशत लोगों ने टैक्स को समाज के लिए योगदान माना है, न कि एक खर्च. एसीसीए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेलेन ब्रांड ओबीई ने कहा कि एशिया में टैक्स व्यवस्था पर जनता का भरोसा पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है. इस भरोसे को बनाए रखने के लिए सरकारों को लगातार ईमानदारी और पारदर्शिता दिखानी होगी. ओईसीडी के टैक्स नीति और प्रशासन केंद्र की निदेशक मनल कोर्विन ने कहा कि यह एशिया में टैक्स नैतिकता पर शुरू किए गए एक नए अध्ययन का पहला चरण है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम सरकारों के साथ मिलकर इन परिणामों पर चर्चा करेंगे ताकि पूरे एशिया में टैक्स सिस्टम में विश्वास के कारकों और विश्वास बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों की पहचान की जा सके. इससे सरकारों को अधिक निष्पक्ष, अधिक उत्तरदायी और अधिक सुसंगत टैक्स सिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी.

