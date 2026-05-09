युद्ध और तेल संकट के बीच भारत में क्यों लगी कैश निकालने की होड़ ? 15 दिन में बैंकों से निकले ₹61000 करोड़, कोई डर या भरोसा हुआ कम, खतरे को समझिए

RBI Cash Withdraw Report: एक तरफ खाड़ी युद्ध की वजह से देश में महंगाई बढ़ने लगा है तो दूसरी ओर देश में लोग बैंकों से कैश निकालने की होड़ में जुट गए हैं. रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में भारतीय बैंकों से 61000 करोड़ रुपये निकाले गए.जिस भारत में 46 फीसदी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, जहां सब्जीवाला भी QR कोड लगाकर पेमेंट लेता है, उस भारत में अचानक लोग बैंकों से कैश क्यों निकालने लगे. RBI डेटा को देखें तो आज भारत में 42.3 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन में हैं, जो नोटबंदी के बाद से सबसे बड़ा उछाल आया है.

भारत में क्यों कैश निकालने लगे हैं लोग ?

साल 2016 के नोटबंदी के करीब 9 साल बाद पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा स्पाइक देखने को मिला है, जहां लोग बैंक खातों से कैश निकाल रहे हैं. इससे पहले कैश की ये मांग इतनी तेजी से नहीं बढ़ी. अब सवाल उठता है कि ये तेजी क्यों आई हैं ? क्या लोगों का बैंकों पर भरोसा कम हुआ हैं ? क्या डिजिटल पेमेंट पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर इस कैश के पीछे कोई डार्क इकोनॉमी का खतरा बढ़ रहा है? कैश विड्रॉल में आई इस तेजी की वजह और उससे जुड़े खतरे को समझना जरूरी है.

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लोग क्यों बैंकों के बजाए अपने पास कैश रखना चाहते हैं

रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक करेंसी इन सर्कुलेशन पिछले साल के मुकाबले 11.8 फीसदी बढ़ चुकी है. कैश विद पब्लिक यानी लोगों के पास की आंकड़ा अप्रैल 2026 में 39 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है. अप्रैल के पहले 15 दिनों में 61000 करोड़ रुपये की निकासी की गई. एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि कैश निकालने का ये ट्रेंड अक्तूबर 2025 से शुरू होकर अप्रैल 2026 में सारे रिकॉर्ड को तोड़ देता है. कैश निकालने के पीछे तीन सबसे बड़ी जो सामने आई हैं, उसमें टैक्स पैनिक, इलेक्शन साइकिल और तीसरी सबसे बड़ा कारण प्रिकॉशनरी डिमांड है.

टैक्स का डर : कुछ महीनों पहले कर्नाटक में सरकार ने 6000 व्यापारियों को GST का नोटिस भेजा था.ये वो व्यापारी थे, जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था.सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की मदद से इनका डेटा ट्रैक कर नोटिस भेजा, जिसके बाद कर्नाटक, मैसूर समते दक्षिण के कई राज्यों में यूपीआई को बायकॉट कर दिया गया. कारोबारी कैश में लेनेदेन करने लगे.

चुनावी कनेक्शन: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से कैश की डिमांड में तेजी आई. चुनावी माहौल में नकदी की मांग बढ़ जाती है. चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद कई जगहों पर नकदी बरामद की गई.

बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कम: लोगों को बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कम होने लगा है. FD पर ब्याज दरें पहले से कम कर दी गई है, इसलिए लोग बैंक में सेविंग करने से बच रहे हैं. प्रिकॉशनरी डिमांड के चलते भी नकदी में बढ़ोतरी देखी गई है. मिडिल क्लास फैमिली बैंकिंग नियमों में बदलाव, बढ़ते खतरे और बढ़ती महंगाई की वजह से डिपॉजिट के बजाए कैश घर में रखने की ओर बढ़ रहे हैं . सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों ने मुनाफावसूली के सिस्टम में मनी इनफ्यूजन बढ़ा है. लोग सोना बेचकर कैश ले रहे हैं, लेकिन उसे बैंकों में जमा करने के बजाए घर में अपने पास रख रहे हैं.

बैंकों का बिगड़ा बैलेंस

कैश विड्रॉल को अगर देखें तो HDFC, ICICI जैसे बड़े बैंकों में क्रेडिट और डिपॉजिट का रेशियो का अंतर 80 फीसदी तक का है. यानी बैंक लोन तो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन एफडी कम हो रहा है. बैंक में डिपॉजिट का कम होना बड़े खतरे की ओर इशारा करता है. बैंक में कैश इनफ्लो कम होने से लिक्विडिटी स्ट्रेस आ जाता है. बैंक के पास डिपॉजिट कम आने के उनके पास लोन बांटने के लिए कैश की कमी होगी. यानी लोन महंगे होने लगेंगे. ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने लगेगी. आपके होम लोन, कार लोन महंगे हो जाएंगे. बैंकों के पास डिपॉजिट कम होगी तो बड़ी कंपनियों को फंड मिलने में दिक्कत होगी, जिसका असर रोजगार और देश के विकास पर दिख सकता है.

कैश निकासी के चक्रव्यूह में उलझ रही इकोनॉमी?

कैश निकासी देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर सकती है. बैंकों से बढ़ रही कैश निकासी और घटते डिपॉजिट की वजह से लोन महंगे होंगे .कंपनियों को देने के लिए फंड की कमी होने लगेगी , जिसका असर रोजगार और देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा. डिजिटल इंडिया के 10 साल बीच जाने के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी कैश में डील करती है. कैश सर्ज में आई ये तेजी अर्थव्यवस्था की कमजोरी, टैक्स को लेकर डर, चुनावी खेल में ब्लैकमनी के साइकिल और बैंकिंग व्यवस्था की कमजोरियों को दिखाता है. बाजार में बढ़ता ये कैश देश की अर्थव्यवस्था को वापस से दस साल पीछे खींच रहा है, जहां से वो नोटबंदी के बाद निकलने की कोशिश कर रहा है.