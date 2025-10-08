Advertisement
SIP Investment Formula: करोड़पति बनने का फॉर्मूला! 20 साल में 4000 की SIP से तैयार होगा 8 करोड़, समझें कैलकुलेशन

SIP Returns Calculator: करोड़पति बनने के लिए आपको बिजनेस करने या हाई रिस्क स्टॉक में इंवेस्ट करने की जररूत नहीं है. इस फॉर्मूले से आपको SIP भी मालामाल कर सकता है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:58 AM IST
करोड़पति बनना है, तो सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है. खासतौर पर यदि आप एक सैलरी जॉब कर रहे हैं. लेकिन कहां इंवेस्टमेंट करें, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे नहीं जानते तो ये लेख आपके लिए है. यहां आप पर्सनल फाइनेंस का एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं, जो आपको सिर्फ 20 साल में करोड़पति बना देगा. 

खास बात ये है कि इसमें आपको बहुत बड़ी रकम इंवेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. सिर्फ 4000 हर महीने की SIP से आप रिटायरमेंट से पहले ही करोड़पति बन सकते हैं. चलिए यहां डिटेल में समझते हैं, आखिर ये होगा कैसे-

करोड़पति बनने का फॉर्मूला

4x15x20 करोड़पति बनने का एक दमदार फॉर्मूला है. इसमें 4 यानी 4000 रुपए महीना, 15 यानी हर साल अपनी राशि में 15% की बढ़ोतरी करना, और 20 का मतलब 20 साल है. इससे साफ है कि आपको 4000 रुपए महीना की SIP 20 साल के लिए शुरू करनी होगी. और हर साल इसमें 15 प्रतिशत का इजाफा करना होगा. लेकिन ध्यान रखें आपको ऐसे फंड में निवेश करना है, जो आपको सालाना कम से कम 12 प्रतिशत रिटर्न दे सके. 

एनुअल स्टेप-अप प्लान

SIP Investment में 15% की बढ़ोतरी स्टेप अप प्लान का हिस्सा है, जो आपके फाइनेंस गोल्स को जल्दी अचीव करने के लिए जरूरी है. ऐसे में यदि आप पहले साल 4000 की SIP शुरू करते हैं, तो इसे अगले साल में बढ़ाकर  4600 करें,  उसके अगले साल 5290 रुपए करें. 

ऐसे तैयार होगा 8 करोड़ का फंड

मासिक SIP- 4,000 रुपए
निवेश अवधि-  20 साल (240 महीना)
सालाना रिटर्न- 12%
स्टेप-अप-15%
कुल निवेश (20 साल बाद)- 49,17,120 रुपए
कुल रिटर्न- 8,28,67,252 रुपए  (अनुमानित)
कुल मुनाफा- 7,79,50,132 रुपए (अनुमानित)

इस बात का ध्यान रखें

म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से ज्यादा सेफ है, यहां आपका पैसा एक्सपर्ट फंड मैनेजर अलग-अलग जगहों पर इंवेस्ट करते हैं. लेकिन मार्केट जोखिम के अधीन होने के कारण इसमें भी पैसे डूबने का रिस्क होता है. इसलिए हमेशा इंवेस्टमेंट से पहले एक्सपर्ट से परामर्श लेना जरूरी है. इसके साथ ही फंड के पिछले 5-10 सालों का परफॉर्मेंस को चेक करना जरूरी है. 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

