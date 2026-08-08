क्या ₹15,000 की मंथली SIP से 30 साल में ₹5 करोड़ बन सकते हैं? जानिए पूरा गणित

Systematic Investment Plans : रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन हर किसी की चाहत होती है. इसके लिए समय रहते एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार करना जरूरी है. नियमित निवेश, लंबी अवधि और कंपाउंडिंग की ताकत से छोटी रकम भी बड़ा कॉर्पस बना सकती है. रिटायरमेंट के लिए ₹5 करोड़ का फंड तैयार करना कई लोगों का बड़ा वित्तीय लक्ष्य होता है. लेकिन, क्या हर महीने सिर्फ ₹15,000 की SIP करके 30 साल में ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? अगर औसतन 12% सालाना रिटर्न मानें, तो इसका जवाब है हां. SIP कैलकुलेशन के मुताबिक, ₹15,000 की मासिक SIP 30 साल तक जारी रखने पर करीब ₹5.29 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो सकता है.
हालांकि, ये अनुमानित गणना है. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के उतार-चढ़ाव से जुड़ा होता है और 12% रिटर्न की गारंटी नहीं होती. फिर भी ये उदाहरण दिखाता है कि लंबे समय तक नियमित निवेश और कंपाउंडिंग की ताकत किस तरह छोटी-छोटी रकम को बड़ा फंड बनाने में मदद कर सकती है.
इस उदाहरण में निवेशक हर महीने ₹15,000 म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और यह निवेश 30 वर्षों तक जारी रहता है.
मासिक SIP:₹15,000
निवेश की अवधि: 30 साल
मान लिया गया औसत सालाना रिटर्न: 12%
कुल निवेश: ₹54 लाख
अनुमानित रिटर्न: करीब ₹4.75 करोड़
अनुमानित कुल कॉर्पस: करीब ₹5.29 करोड़
यानी 30 साल में निवेशक अपनी जेब से कुल ₹54 लाख लगाएगा. अनुमानित 12% सालाना रिटर्न के आधार पर करीब ₹4.75 करोड़ की अतिरिक्त रकम रिटर्न के जरिए बन सकती है. इस तरह कुल कॉर्पस लगभग ₹5.29 करोड़ तक पहुंच सकता है.
लंबी अवधि के निवेश में कंपाउंडिंग का असर बेहद महत्वपूर्ण होता है. इसमें सिर्फ आपके मूल निवेश पर ही रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि पहले से मिले रिटर्न पर भी आगे रिटर्न कमाने का मौका मिलता है, जैसे-जैसे निवेश की अवधि बढ़ती है. कंपाउंडिंग का प्रभाव भी बढ़ता जाता है. यही वजह है कि लंबे समय तक नियमित निवेश करने से शुरुआती वर्षों की तुलना में बाद के वर्षों में कॉर्पस तेजी से बढ़ सकता है.
कंपाउंडिंग के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
लंबे समय में निवेश की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती है
नियमित निवेश के जरिए बड़ा कॉर्पस बनाने की संभावना बढ़ाती है
लंबी अवधि में बाजार के उतार-चढ़ाव का असर औसत करने में मदद करती है
निवेशक में वित्तीय अनुशासन और लंबे समय तक निवेशित रहने की आदत विकसित करती है
सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है. इसमें निवेशक एक निश्चित रकम को नियमित अंतराल पर निवेश करता है. आमतौर पर लोग मासिक SIP को प्राथमिकता देते हैं. हालांकि, दैनिक, साप्ताहिक, तिमाही और अन्य अंतराल पर भी निवेश किया जा सकता है. SIP का एक बड़ा फायदा यह है कि निवेशक को बाजार के सही समय का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. बाजार ऊपर हो या नीचे, निवेश तय अंतराल पर जारी रहता है. इससे अलग-अलग बाजार स्तरों पर यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है और लंबे समय में खरीद लागत को औसत करने में मदद मिल सकती है.
यहां सबसे जरूरी बात यह है कि 12% सालाना रिटर्न केवल एक अनुमान है. गारंटी नहीं. म्यूचुअल फंड रिटर्न बाजार से जुड़े होते हैं और वास्तविक रिटर्न इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं. निवेश का अंतिम कॉर्पस कई चीजों पर निर्भर करेगा, जैसे बाजार का प्रदर्शन, चुनी गई म्यूचुअल फंड स्कीम, निवेश की अवधि और निवेशक का लंबे समय तक SIP जारी रखना.
इस उदाहरण की सबसे बड़ी सीख ये है कि लंबी अवधि और नियमित निवेश कंपाउंडिंग की ताकत को बढ़ा सकते हैं. ₹15,000 जैसी रकम शुरुआत में छोटी लग सकती है. लेकिन, 30 साल तक लगातार निवेश करने पर इसका संभावित प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है. रिटायरमेंट जैसे लंबे वित्तीय लक्ष्य के लिए निवेश शुरू करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता, लक्ष्य, निवेश अवधि और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है. बाजार से जुड़े निवेश में जोखिम रहता है. इसलिए किसी भी SIP में निवेश करने से पहले संबंधित योजना को अच्छी तरह समझना चाहिए.