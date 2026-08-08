क्या ₹15,000 की मंथली SIP से 30 साल में ₹5 करोड़ बन सकते हैं? जानिए पूरा गणित

Systematic Investment Plans : रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन हर किसी की चाहत होती है. इसके लिए समय रहते एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार करना जरूरी है. नियमित निवेश, लंबी अवधि और कंपाउंडिंग की ताकत से छोटी रकम भी बड़ा कॉर्पस बना सकती है. रिटायरमेंट के लिए ₹5 करोड़ का फंड तैयार करना कई लोगों का बड़ा वित्तीय लक्ष्य होता है. लेकिन, क्या हर महीने सिर्फ ₹15,000 की SIP करके 30 साल में ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? अगर औसतन 12% सालाना रिटर्न मानें, तो इसका जवाब है हां. SIP कैलकुलेशन के मुताबिक, ₹15,000 की मासिक SIP 30 साल तक जारी रखने पर करीब ₹5.29 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो सकता है.