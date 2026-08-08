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क्या ₹15,000 की मंथली SIP से 30 साल में ₹5 करोड़ बन सकते हैं? जानिए पूरा गणित

हर महीने ₹15,000 का निवेश 30 वर्षों तक करने पर, यदि औसत वार्षिक रिटर्न 12% मानें, तो आपका निवेश बढ़कर लगभग ₹5.29 करोड़ का फंड बन सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 08, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:44 PM IST
क्या ₹15,000 की मंथली SIP से 30 साल में ₹5 करोड़ बन सकते हैं? जानिए पूरा गणित
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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